Štrajk u splitskim osnovnim i srednjim školama počeo je jutros, kao i u ostatku Hrvatske. Ali, ne štrajkaju svi učitelji i profesori pa se tako u nekim školama nastava ipak održala. Stanje je prilično kaotično, učenicima uglavnom paše što nema nastave, iako im se kosa diže na glavi na sam spomen toga da će morati nadoknađivati sate subotama.

Roditelji se slabo snalaze u moru različitih informacija, a vijesti o tome ide li se na nastavu ili ne ide mijenjaju se iz minute u minutu.

- Ja sam svoje jutros poslao u školu. Nije im daleko, neka malo prošetaju- kazao nam je otac splitskih osnovaca. Roditelji u pravilu podržavaju štrajk nastavnika i njihovu borbu za veće plaće, ali ne bezuvjetno. Čuju se kritike kako ionako često moraju plaćati repeticije, jer se u školama ne odradi sve kako treba.

Jednu majku brine kako će djeca svladati sve ovo propušteno gradivo jer su posljednjih tjedana više doma nego u školi, a u u E-dnevniku su već zapisani datumi ispita.

- Konkretno, drugašići trenutno iz matematike uče brojeve do sto, paralelno uče rimske brojeve do 12 i uče na sat. Čak i da ima nastave i da odvježbaju to sve u školi, koliko je predviđeno da se odradi prije ispita ne bi mogli pohvatati sve to i naučiti, a kamoli ovako kad se dan radi, pa dva dana ne radi, a u E-dnevniku fino stoje datumi ispita. Konkretno, ja malome plaćam repeticije ne bi li tu hrpu gradiva barem malo pohvatao, a da ne govorimo kako su djeca totalno ispala iz rutine škole i učenja, pa još uz ovako toplo vrijeme misle da nam se vratilo ljeto- kaže nam ova Splićanka.

U Osnovnoj školi Bol danas je nastava održana samo u 4.B i Posebnom razrednom odjelu (PRO), a za ostale učenike koji su svoju djecu poslali u školu organizirano je nadziranje učenika.

Obavijest o održavanju nastave u 2.B razredu u OŠ Kamen Šine zbunila je roditelje jer je objavljena samo 20-ak minuta prije početka nastave u međusmjeni.

"Nastava će biti održana u Međusmjeni samo za 2.B razred. Nastava u popodnevnoj smjeni neće biti održana zbog štrajka učitelja. U PRO Sirobuja nastava će biti održana prema važećem rasporedu, osim za učenike 2. C razreda kojima će nastava biti organizirana za 1. i 2. sat, a nakon toga nastave neće biti” - stoji u obavijesti objavljenoj na internetskoj stranici škole koja je zbunila roditelje.

Odmah po objavi su proradile whatsapp grupe roditelja, pa su se nekima izjalovili planovi o branju maslina...

- Učiteljica iz 2.B razreda nije u štrajku te se u petak čula s roditeljima svojih učenika te ih obavijestila kako ona namjerava danas doći u školu i održati nastavu.

Učiteljica je u školi, ali djece nema jer kako su se roditelji kako su kazali solidarizirali s ostalim. Prva dva sata u područnom razrednom odjeljenju na Sirobuju, u 2.C održat će vjeroučiteljica, jer njihova učiteljica štrajka, objasnio nam je ravnatelj Božo Ujević.

Objašnjava kako je u njegovoj školi 41 djelatnik u štrajku, a osam ih radi.