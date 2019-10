Iz Ministarstva kulture tvrde da se Željko Kerum upustio u nedozvoljene radove na secesijskoj Vili Antičević, na uglu Slavićeve i Bihaćke ulice. Iako nam je i sam Kerum u srijedu potvrdio da je investitor radova u prizemlju i podrumu tog objekta, te da ništa ne dira mimo propisa i da su se u to uvjerili i konzervatori, ispostavilo se da su mu radovi – zabranjeni!

– Konzervatorskim očevidom utvrđeno je da se u Vili Antičević, Bihaćka 14, izvode radovi adaptacije stana, u prizemlju i podrumu. Investitor za navedene radove u pojedinačno zaštićenom kulturnom dobru nije ishodio suglasnost Konzervatorskog odjela Split, te je Odjel 15. listopada 2019. izdao Rješenje o obustavi radova – stoji u odgovoru, koji smo dobili iz Ministarstva kulture, a u kojem još napominju kako je također utvrđeno da su sačuvani dijelovi secesijske opreme interijera – podne pločice i stolarija te da je otvor u zidu prema vrtu u razini podruma, prema svjedočenju radnika na gradilištu, privremen i služi za iskrcavanje materijala.

Konzervatori su izišli na teren po prijavi uznemirenih građana, koji su se i nama javili tvrdeći da je u prizemlju zaštićene secesijske vile razbijen zid, a da je u podrumu na mjestu gdje se uz nivo zemlje nalazio podrumski prozor, otvoren ulaz iz dvora, i to tako što su razbijeni temelji.

'Svoj na svome'

Željko Kerum je za 'Slobodnu Dalmaciju' sve te prozivke već negirao rekavši da je ostavio stanje kakvo jest, osim što stavlja nove instalacije i WC.

Kad smo ga danas upitali za zabranu, rekao je da njemu nitko, pa ni konzervatori, ne može naređivati što će raditi u svom prostoru, makar se radilo o zaštićenom kulturnom dobru, što Vila Antičević i jest.

– Je li kuća stoji kakva je? Susjedi okolo su stavljali plastične bile prozore, pa nikom ništa. Ja sam ostavio starudiju. Zato što poštivam staro, a ne zato što me briga za mišljenje Ministarstva koje je ministarstvo govna, a ne kulture – odbrusio je u svom stilu Kerum, koji smatra kako konzervatori njemu nemaju pravo ulaziti u kuću, niti mu imaju pravo "govoriti hoće li prominit cijev od vode ili struje".

– Niti mi imaju pravo govoriti hoću li opiturat škure ili zid. Ili hoću li nešto staviti lijevo ili desno. To oni nemaju pravo. Ja ne poštujem što oni govore. I više ih neću pustiti unutra. Da sam bija tamo ne bi ih pustija, nema šanse. Ali, jadni radnici, što oni znaju? Oni su ih pustili, došli su im u vrime ručka, i što će oni? Ali, kad su ti konzervatori takvi dušebrižnici, što ne skinu ternitu s krova. Je li to kulturno dobro, da je salonit na krovu kuće? To je lakrdija! – žestio se Kerum kad smo ga pitali imaju li pravo konzervatori tražiti da ih se pita za mišljenje prije izvođenja radova na zaštićenom dobru.

Nema odgovora iz Grada

Iz Grada već dva dana pokušavamo dobiti odgovor na pitanje ima li investitor na Vili Antičević ikakav akt od Upravnog odjela za prostorno planiranje, građenje i zaštitu okoliša, no iz resora koji vodi Ana Sapunar, supruga Kerumova nećaka Igora Sapunara, nije nam još stigao odgovor.

Zanimljivo je da, prema vlasničkom listu, nekretnine na kojima radi Kerum (podrum i prizemlje) formalno glase na Sapunarovu firmu "Pleon". Kerum ih je prije nekoliko godina prebacio na svoga nećaka.

Dakle, muž od pročelnice za urbanizam i izdavanje građevinskih dozvola je vlasnik kulturnog dobra, u kojem je njegovu ujaku Ministarstvo kulture zabranilo izvođenje radova. To je već druga bespravna situacija u koju je Sapunar mlađi barem formalno upleten. Naime, trenutno ima u koncesiji restoran na Benama za koji je građevinska inspekcija utvrdila da je bespravno dograđivan, a poslovanje nad Benama preuzeo je kao dio poslovnog carstva Kerumovih. Postavlja se pitanje može li Ana Sapunar, koju je Kerum instalirao na to mjesto, obnašati dužnost pročelnice za urbanizam, s obzirom na aktivnosti svoje rodbine?