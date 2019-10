U konobi-pizzeriji 'Lučac' osjećate se - kao doma

"Tuđi čovik nikad neće znati što to veže dalmatinske ljude" - kultni su stihovi pjesme "Zapivajmo noćas u konobi" u izvedbi Tomislava i Vedrana Ivčića koji su, nakon gotovo 35 godina od njezina nastanka, čini nam se, danas aktualniji nego ikad. U vremenima kad naš grad godišnje posjećuje rekordan broj turista, od kojih se većina želi što više približiti životu lokalnih ljudi, imati mjesto koje na najbolji način odražava taj dalmatinski "đir" u svemu, pravo je bogatstvo. Na svu sreću, naš grad ima jedno takvo mjesto - konobu-pizzeriju "Lučac", gdje se osjećate baš kao doma - em što će vas dočekati veselo i nasmijano osoblje, em što ćete se najesti vrhunske domaće spize. Gladni nećete izići, to je dokazano i - isprobano iz prve ruke. Konoba je upravo okrenuta domaćim gostima i njihovom zadovoljstvu, a kad je zadovoljan lokalac, to se vrlo brzo pročuje, pa eto onda i turista koji dolaze po dobroj preporuci iskusiti Dalmaciju iz prve ruke.

- Upravo zato konoba "Lučac" radi 364 dana u godini i uvijek smo odlično popunjeni, tako da nam turistička sezona nije najvažnija. Njegujemo iskren pristup prema gostima, što oni i osjete, tako da mislim da je baš u tome tajna uspjeha - navode Frane Šerka i Ante Poša, vlasnici konobe-pizzerije "Lučac" i dodaju da je profil gostiju ovog ugostiteljskog objekta šarolik - od mladih u 20-ima, pa sve do direktora, doktora ili profesora, na što su posebno ponosni.

Nastavljaju da u zadnje vrijeme sve više gostiju dolazi iz Zagreba, Zadra, Dubrovnika, Istre i ostatka Hrvatske, što je najbolji pokazatelj kako se "dobar glas daleko čuje". Zbog svega navedenog nije čudno što se mjesto u ovoj konobi treba unaprijed rezervirati.

E, sad, kad smo utvrdili profil gostiju koji dolaze u "Lučac", pozabavimo se onim zbog čega svi hrle ovamo, a to je - odlična hrana.

- Naša ponuda može zadovoljiti svačije nepce jer nudimo sve - od domaće spize, oborite ribe i svega friškoga iz mora. Zato nam je svaki dan izlog pun ribe. Zanimljivo je spomenuti da sve veći broj domaćih gostiju želi pojesti baš oboritu ribu, a jako traže i lignje, škampe, školjke - kazuju nam naši sugovornici i ističu da se u pripremi jela koristi isključivo domaće maslinovo ulje, dok sami rade kruh, senf, kisele salate, sireve iz ulja, pomfrit, ćevape, gurmanske pljeskavice s kajmakom - sve što se može napraviti u vlastitoj proizvodnji.

Naglašavaju da u kuhinji ne koriste pojačivače okusa ni ikakve industrijske dodatke, već samo svježe bilje, svinjsku mast, maslinovo ulje, krupnu sol...

Osim morskih delicija, na dnevnoj bazi u "Lučcu" je na meniju vrhunski domaći roštilj, s odličnim steakovima, već nadaleko poznatim ćevapima, gurmanskim pljeskavicama i ostalim specijalitetima od mljevenog mesa koje sami fermentiraju minimalno 3 dana, ali i domaćim pizzama iz škrovade. Naši domaćini posebno ističu da se jelovnik mijenja nekoliko puta godišnje, s tim da su uvijek u ponudi i ukusna dnevna jela koja nisu u karti.

Ako ste baš posebno gurmanski nastrojeni i želite se u potpunosti prepustiti vještim rukama chefa Željana Radosavljevića i ostalog osoblja, oduševit će vas njegov izbor jela. Mi smo se iz prve ruke u to uvjerili. Kao hladno predjelo tako smo probali carpaccio od tune s wasabijem i umakom od soje, hobotnicu na salatu i bruschette s mozzarelom i kozicama. Nakon toga nam je serviran preukusan rižot od brbavica, a za glavno jelo po Željanovu izboru smo dobili naizgled obično jelo - filet ribe s krumpir-salatom, ali vrhunski pripremljeno, s tim da se chef odlučio za hamu, gotovo zaboravljenu i izlovljenu ribu koja se danas uzgaja u uzgajalištima i lovi nakon što dostigne težinu od minimalno dva kilograma. Za desert smo dobili tri mini slastice - panna cotu, cheesecake i čoko tortu sa šumskim voćem. I vrhunsku uslugu, naravno.

Ovaj tekst nastao je u suradnji s konobom-pizzerijom Lučac.