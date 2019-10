Splićani preplašeni legionelom u panici već danima što telefonski, što i osobno - opsjedaju Nastavni zavod za javno zdravstvo (Higijenski) i zahtijevaju od tamošnjih epidemiologa da naprave uzorkovanje vode u vodovodnim cijevima njihovih stanova. Legionela se nedavno, kako smo već i pisali, pojavila u cijevima zgrade koju zovemo "donjom Lazaricom" i izazvala "opći metež".

Nakon pojavljivanja legionele na Higijenski je, kako neslužbeno saznajemo, došla i majka s malim djetetom, koja je u suzama tražila da se u njezinu stanu napravi uzorkovanje vode, preplašena mogućnošću da netko od njezinih ukućana, ponajprije malo dijete, oboli od legionele.

No, da je u pitanju pretjeran i nepotreban strah, kazuje nam dr. Aleksandar Šimunović, epidemiolog iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, voditelj Odjela za terenske intervencije, koji je nakon djelatnika Higijenskog napravio drugo uzorkovanje "donje Lazarice".

- Nema mjestu za paniku i nema apsolutno nikakva razloga za zabrinutost. Svaki stan je individualni prostor i svi oni koji žive u svojim stanovima trebali bi držati stalno upaljene bojlere, odnosno da im voda u tim bojlerima bude zagrijana na najmanje 50 stupnjeva i onda nema straha od legionele. Svjestan sam toga da mnogi ljudi štede energiju i da im nisu bojleri stalno uključeni, no onda se izlažu mogućem pojavljivanju legionele, jer se u takvim bojlerima, odnosno u "vodi stajaćici", može stvoriti leglo legionele - kazuje dr. Šimunović.

Međutim, ni eventualno pojavljivanje legionele u bojlerima u stanovima ne mora biti opasno.

- Mnogi postaju imuni na legionelu jer se prokuže, a legionela koja se pojavljuje u tim bojlerima nije legionela koja može izazvati upalu pluća ili smrt. To su blaži tipovi legionele koji u najgorem slučaju mogu izazvati blaži oblik gripe. Zbog toga je potrebno da svi barem jednom u dvije godine svoje bojlere operu od kamenca ili promijene grijač bojlera, koji se kod nas u Hrvatskoj u pravilu mijenja kada bojler "crkne". Ponavljam, legionela se najčešće pojavljuje u hotelima, bolnicama, raznim ustanovama, a u stanovima puno manje - kazuje dr. Šimunović.

Ipak, svi oni stanovnici grada podno Marjana, koji to žele, mogu obaviti uzorkovanje svoje vode, ali to i košta. Ako su zabrinuti zbog toga, mogu svoju vodu donijeti u sterilnoj boci u Nastavni zavod za javno zdravstvo i zatražiti da se provede analiza vode iz njihovih cijevi ili bojlera, ali će to morati i platiti, kao i oni koji, recimo, traže analizu bunarske vode.