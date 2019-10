Nogometna utakmica ili ratno stanje? MUP objavio podatke o broju policajaca na splitskim ulicama: 'Dobili smo i dojave o dronovima, mogućoj bakljadi, isključenju struje... Sve lažne'

Splitska policija privela je kraju opsežan projekt osiguranja utakmice nogometnih reprezentacija Hrvatske i Mađarske na Poljudu te su objavili kako "prije, za vrijeme i nakon održavanja javnog okupljanja nisu zabilježeni značajniji negativni sigurnosni događaji".

Iako su danima prije utakmice govorili o tome da je osiguranje ove nogometne predstave puno, puno zahtjevnije nego osiguranje drugih utakmica, primjerice, derbija Hajduka i Dinama, sad iz policijskih krugova dolaze priče da su, u principu, i mjere osiguranja poduzete za ovu utakmicu bile sasvim uobičajene i da Split nije bio pod nikakvom opsadom policijskih snaga kao da je u pitanju "ratno stanje".

Iako su građani Splita, a oni koji su u grad došli koji dan prije ili na sam dan utakmice imali osjećaj da se na ulicama nalaze neviđeno brojne policijske patrole, da im ima "na svakom kantunu" i da se "diglo" sve osim još i vojske kako bi sve prošlo mirno, policijske brojke o njihovim snagama angažiranima u ovom događaju govore nešto drugo.

Dakle, na samom stadionu Poljud je prije, tijekom i poslije utakmice bilo angažirano točno tri stotine interventnih policajaca uz još tridesetak njih što u civilu što članova pirotehničke ekipe. Također, na Poljudu je bilo preko 600 redara. Što se tiče gradskih ulica, prema podacima policije, dan prije, na sam dan utakmice i dan poslije na ulicama je po danu bilo 225 interventnih policajaca podijeljenih u tri smjene po 75 ljudi.

Sve troškove angažmana policije na i oko stadiona snosi HNS, a što se tiče policajaca po gradskim ulicama, od njih 75 po smjeni, 50 ih je dolazilo iz drugih uprava kao ispomoć na dnevnoj bazi te se njima plaćaju dnevnice i bili su smješteni u prostorija MUP-a i u vojarnama.

- Naš glavni cilj bio je spriječiti najrealniji rizik, a to je bio sukob Mađara i Torcide. I zato je na ulicama bilo toliko policije, zato smo nastojali biti vidljivi da spriječimo ili reagiramo ako se dogodi kakav sukob. Velik dio Mađara nije došao organizirano autobusima nego privatnim prijevozom te su bili po gradu. Nikakav vojni razarač nije bio uključen u osiguranje već samo naše službeno plovilo kao i inače te helikopter kojeg se koristilo za nadzor cestovnih pravaca što mu je i osnovna namjena i zbog čega je i nabavljen - poručuju iz splitske policije.

Osim sukoba dviju skupina na Gripama kada je ozlijeđen jedan mađarski navijač te oštećenja jednog kombija mađarskih nacionalnih oznaka nije bilo drugih incidenata.

U pripremi osiguranja utakmice i svega oko nje, policija je definirala 26 rizičnih situacija na koje su se fokusiralo kao moguće ishodište problema. Reagirali su na svaku vrstu dojave, koliko god ona bila neprovjerena ili samo glasina. Bilo je tako, doznajemo, dojava da će biti upotrijebljen dron nad Poljudom, pa su zato i dovedeni timovi Specijalne policije s anti-dron puškama.

Nadalje, policija je dobila i informacije da će na stadionu biti uporabljena pirotehnička sredstva pa su zbog toga vrlo detaljno pregledali "svaku bužu" i naposljetku pronašli osam komada različitih vrsti pirotehničkih sredstava. No, čini se da je to ipak bila pirotehnika zaostala i zaboravljena s nekih prijašnjih utakmica koje nemaju veze s reperezentacijom.

Također, spominjalo se i da će se na stadionu opet, u nekom obliku, pojaviti zabranjeni simboli zbog kojih bi HNS, kao organizator, mogao biti kažnjen te da će se tijekom utakmice, na stadionu, isključiti struja. Kako se na kraju pokazalo, sve su te dojave bile lažne.

O tome da li je u osiguranju utakmice bilo i nekakvih sigurnosnih propusta porazgovarali smo s Igorom Duhom, splitskim stručnjakom za sigurnost koji više od deset godina radi na projetkima osiguranja štićenih osoba u inozemstvu, te brodova od piratskih napada.

- Prometna blokada i regulacija bila je u redu. Po mom mišljenju, redarska služba nije dovoljno obučena za pregledavanje ljudi, jer su površno pregledavali i puštali, primjerice, i osobe s majicama na kojima su bili zabranjeni simboli i natpisi. Bila su dva prstena osiguranja za gledatelje, od kojih je jedan bio administrativni za pregled ulaznica. Redari jesu radili pregled tijela, ali površno, jer da si htio nešto sakriti, onaj tko zna mogao je vrlo lako to i napraviti.

Zatim je bilo propusta na osiguravanju gornjeg i donjeg dijela ulaza na tribine, gdje je ispod ulaz za VIP osobe. Dolje nije bilo nikoga. Gore na ulazu poslije mosta gdje se gleda na VIP ulaz isto nije bilo nikoga, tako da je svako mogao baciti dolje šta je htio i na koga je htio. Kod ovakvih događaja visokog rizika i potencijalne prijetnje, apsurd je da se osiguranje stadiona preuzme samo par dana prije, dokad se može unijeti svašta na stadion.

Tu je, naravno, pitanje budžeta za koji bi HNS snosio troškove osiguranja u takvom periodu, ali s tim pridonose povećanju prijetnje, ugroze i rizika. U mom inicijalnom razgovoru s djelatnikom Odjela za sigurnost HNS-a mi je rečeno da imaju svoje ljude iz zaštitarskih tvrtki iz Zagreba koji će biti angažirani za događaj. Kad su Mađari bacilli one nekakve male baklje, zaštitari koji su bili tamo, nisu uopće znali šta bi sa njima i pustili ih samo da izgore do kraja. To mi također govori o neobučenosti zaštitarskih službi.

Pri pregledu osoba na ulazima, nisam primijetio ženske osobe koje su pretresale ženske osobe, a zbog toga žene posjetiteljice nisu ni pregledavane kako treba. Kao zaključak mogu navesti da su pripadnici MUP-a dobro odradili svoj posao uz sitne zamjerke. Odjel za Sigurnost HNS-a i zaštitarske službe su imale većih propusta u pripremi i provođenju osiguranja utakmice - pojasnio je Duh.