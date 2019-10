Go get funding kampanja u kojoj se skuplja novac za potragu nestale posade broda Bourbon Rhode traje do ponedjeljka i do sada se skupilo preko 75 tisuća eura, a plan je doći do iznosa od 300 tisuća eura.

Do sada je doniralo preko 3000 ljudi, a 16-godišnji Luka Vuković iz Splita, učenik V. gimnazije Vladimira Nazora nije mogao stajati prekriženih ruku. Odlučio je angažirati svoje kolege i pomoći koliko god može.

- Kada je izašla prva vijest o potonuću broda u početku nisam bio svjestan ozbiljnosti situacije, ali vrlo brzo sam krenuo redovito pratiti što se događa. Vijest da se prekida potraga me šokirala.

Na Facebooku mi se pojavio link s peticijom, koju sam odmah potpisao i tako sam došao i do grupe "Bourbon Rhode Rescue". Stalno sam razmišljao što ja kao 16-godišnjak mogu učiniti.

Prvo sam svima dijelio link za potpisivanje peticije, a kada sam vidio da se pokrenula akcija sakupljanja sredstava za potragu, sinula mi je ideja, u jednom dahu nam objašnjava Luka koji trenira jedrenje u Jedriličarskom klubu "Labud" i sam zna koliko more može biti opasno.

Sjetio se da su u ožujku ove godinu sakupljali sredstva za liječenje male Mile koja je u kratkom roku ujedinila Hrvatsku i otišla na liječenje u Ameriku.

- Za Milu se u par dana skupio veliki iznos što je dokaz da se sve može kad se male ruke slože. Odmah sam nazvao svoju razrednicu i predložio joj i da mi u školi skupljamo za posadu broda.

Ona je kontaktirala ravnateljicu škole i obje su objeručke prihvatile moju zamisao. Svaki učenik daje koliko može, svaka kuna je bitna i mnogo znači, a škola će to onda uplatiti na račun kampanje, objašnjava na Luka.

Kaže da se osim njegove škole, u akciju prikupljanja sredstava za potragu priključila i gimnazija Marko Marulić te III. Gimnazija, poznata kao MIOC, a novac će prikupiti u ponedjeljak.

- Najveći problem je što ne postoji grupa koja okuplja sve škole. Po cijele dane sam na telefonu, zovem i objašnjavam svoju ideju. Neke škole su me i odbile, ali me to neće pokolebati. Drugi problem je i štrajk koji je u tijeku pa do mnogo škola nisam uspio ni doći. Želim da se ova akcija proširi na cijelu Hrvatsku i da se sve škole uključe jer samo tako možemo skupiti dovoljno novaca, govori Luka.

Cilj mu je doći i do kapetana hrvatske reprezentacije Luke Modrića koji na Instagramu ima preko 17 milijuna pratitelja.

- Zamislite da on samo objavi link na koji se mogu uplatiti novci i pozove ljude da pomognu. Da svaki od njegovih pratitelja donira samo 1 euro premašili bi sva očekivanja, objašnjava nam svoju ideju Luka.

Govori da mu je sada potraga za brodom postala život i da o ničemu drugom trenutno ne razmišlja.

- Svako jutro dižem se oko 4 sata ujutro kako bi provjerio što se događa i ima li kakvih novosti. Imam dobar osjećaj i nadam se najboljim rezultatima potrage, za kraj će Luka.

Svi koji žele uplatiti sredstva za kampanju Help us find Bourbon Rhode Crew lost in the Atlantic mogu to učinit na sljedećem linku

Za nestalim pomorcima traga se s pet satelita, popodne stižu nove snimke. Do sada skupljeno preko 75.000 eura za privatnu potragu, a najviše novca prikupili učenici i djelatnici jedne šibenske škole