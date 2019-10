Ako se nad Poljudom ili u njegovoj blizini u zraku nađe letjelica čiji prelet nije najavljen i prijavljen Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo, pripadnici Specijalne policije uključuju oružje, ometaju signal osobe koja dronom upravlja te preuzimaju kontrolu nad njim

Uoči poljudske utakmice nogometnih reprezentacija Hrvatske i Mađarske, fokus javnosti usmjeren je na vrlo stroge mjere osiguranja koje splitska policija poduzima kako bi na najmanju moguću mjeru svela svaku mogućnost izazivanja nereda ili incidenata na utakmici.

Split pod opsadom uoči utakmice visokog rizika: ulice pune policajaca, spremni helikopter i dronovi; Provjeravaju se i objave na društvenim mrežama

Danima se tako govori o pojačanim mjerama sigurnosti, u gradu se na svim frekventnijim mjestima nalaze policijski kombiji s interventnom policijom, legitimiraju se svi za koje policija, po ko zna kojem kriteriju, prosudi da su "sumnjivi"... Nekome neupućenom činilo bi se da u Split, u najmanju ruku, po razini policijske budnosti i prisutnosti, dolazi Donald Trump na razgovor s iranskim kolegom o tome hoće li započeti 3. svjetski rat ili ne.

Počela blokada prometnica u Splitu, trajat će sve do završetka utakmice između Hrvatske i Mađarske, blokirano je pola grada; Vozači, dobro proučite upute policije!

No, sve to događa se zbog nogometne utakmice. A zbog nje će policija, osim klasičnih svojih metoda, u nadgledanju zračnog prostora nad Poljudom i naokolo upotrijebiti i antidron sustave, odnosno puške, kako bi zaustavila svaki eventualni potencijalni prelet ili nalet neželjenog drona. Svaka od njih vrijedi oko 300 tisuća kuna.

S dvojicom pripadnika Specijalne policije ATJ-a Lučko koji će, uz splitske kolege, biti u četvrtak nekoliko sati prije i poslije utakmice na "dominantnim točkama" uokolo stadiona držeći u ruci spremne antidron puške, razgovarali smo jučer u krugu splitske Policijske uprave. Odmah da pojasnimo, "dominantne točke" odnose se na nebodere uokolo Poljuda i svakako zgradu Kineski zid, koji su idealna pozicija na kojoj će specijalci dežurati i spremno čekati da s protudronskim sustavom "skinu" svaku nepoželjnu i neprijavljenu letjelicu koja se približi poljudskoj ljepotici.

Hrvatska specijalna policija nabavila je još prije nekoliko godina antidron pušku HP 47, njemačke tvrtke WUST, čija je namjena, kako nam to službenim policijskim rječnikom pojašnjavaju naši sugovornici, "obrana i onesposobljavanje bespilotnih letjelica – dronova u svrhu sprečavanja mogućeg oblika napada i/ili snimanja iz zraka na štićene osobe i objekte u posebnom nadzoru te ostalih nezakonitih postupanja na štićenom području". Kako zapravo radi ovo antidron oružje?

– Nakon uočavanja drona počinje djelovanje našeg operatera te se onesposobljava komunikacija i navigacijski signal u krugu od nekoliko kilometara od mjesta gdje je letjelica uočena – pojašnjavaju naši sugovornici. Prevedeno, to znači da, nakon što policija ili netko drugi uoči pa dojavi da se nad Poljudom ili u njegovoj blizini u zraku nalazi letjelica čiji let ili prelet nije najavljen i prijavljen Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo, pripadnici Specijalne policije uključuju oružje, ometaju signal osobe koja dronom upravlja te preuzimaju kontrolu nad njim.

Oni dalje odlučuju, na osnovi iskustva i sigurnosne procjene, što će s tim dronom dalje napraviti. Hoće li ga srušiti, prizemljiti, navesti da padne negdje u more i slično. Jer, nemojmo to smetnuti s uma, u trenutku kad ga uoče i preuzmu kontrolu nad njim, policajci ne znaju nosi li dron pet kilograma eksploziva, kameru za snimanje ili nekakav otrovni plin.

– Moram naglasiti da smo mi, kao pripadnici Specijalne policije, po obučenosti i znanju u upravljanju ovakvim sustavima uz bok našim kolegama iz mnogo bogatijih europskih zemalja, koji, u odnosu na nas, imaju puno više i tehnike i mogućnosti. No, trudimo se održavati korak s njima, a u nekim smo stvarima čak i ispred njih. Želim napomenuti našim građanima da svatko tko upravlja dronom snosi odgovornost, da to nije igračka iako je mnogi ljudi još doživljavaju kao takvu. Nama je cilj ne samo spriječiti let neželjene letjelice, nego nam je i cilj doći do osobe koja njome upravlja. A onaj tko upravlja dronom, a to nije prijavio, ima i prekršajnu odgovornost – pojašnjava nam jedan od specijalaca.

Dodaje nam, na kraju, da uporaba ovog oružja nije nikakva novost niti se ona prvi put upotrebljava na Poljudu zbog susreta Hrvatske i Mađarske.

– Mi to redovito radimo i na utakmicama kad reprezentacija igra u Zagrebu i na drugim javnim manifestacijama, kao i prigodom dolaska stranih državnih delegacija u Hrvatsku. No, o tome se malo zna i malo piše. I bolje da je tako – smije se za kraj naš sugovornik.