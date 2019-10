Prema svjedočanstvu majke koja nam se obratila poprilično potresena, privatno dječje igralište na Žnjanu jučer je bilo opasno za život:

- Moje dvoje djece bilo je u gumenom gusarskom brodu na napuhavanje kad se počeo urušavati. Funkcionira tako da se malo ispuše pa malo napuše, što je djeci fascinantno, ali sada je, kako vidite i na fotografijama, pao u cijelosti i poklopio ih! Unutra je bila moja kćerka kojoj je pet godina i nešto stariji sin, a on je zadnji ostao. Prepali su se. Sin mi kaže da ih je ukupno bilo sedmero unutra. Ta ogromna, teška konstrukcija od pet, šest metara visine počela se spuštati na njih malene i meni je srce stalo. Srećom su se uspjeli izvući, ali da je bilo još koje manje dijete, strah me pomisliti kako bi to završilo - kazuje nam gospođa A.K. (podaci poznati redakciji, op.a.).

No, ono što se dogodilo poslije zvuči još luđe:

Nisam se imala kome obratiti

- Niti pet minuta nakon tog šoka, srušila su se dva do tri teška metalna aparata za igru! Stoje na šljunku, imaju četiri tanke noge, a djeca se na njih naguraju i onda se to sve počne klimati jer nije dobro učvršćeno. Neko je dijete malo jače udarilo takav uređaj i oni su popadali jedan za drugim, u domino efektu. Moglo ih je sve ozbiljno ozlijediti, to je bilo strašno gledati - kaže naša sugovornica i pita se je li moguće da nikakve inspekcije ne obilaze najveće splitsko dječje igralište ovakve vrste.

Kaže da se na licu mjesta zapravo nije ni imala kome obratiti, jer ondje šeće samo čovjek s novčanikom koji naplaćuje ulaznice, a koji joj nije htio ni izdati račun.

- On je samo ležerno podigao te uređaje i nikome ništa! Kad sam rekla da nisam dobila račun, samo me blijedo pogledao. Šokirana sam i ljuta da takav sigurnosno-tehnički neispravan i opasan objekt bez problema posluje! Svaka čast ideji, ali realizacija je očajna. Svakako, svemu ovome ne ide u prilog niti uže dva metra duljine koje se vuče po podu među djecom - dodaje gospođa, a neugodno iskustvo zaključuje riječima da ima pravo tražiti da konstrukcija namijenjena djeci bude u potpunosti sigurna:

- Ako ništa, kao roditelj očekujem da takav objekt bude ispravan, a ne da strahujem svake sekunde hoće li mi se djeci nešto dogoditi - poručuje naša sugovornica. I nije bila jedina koju je prizor urušavanja gusarskog broda uznemirio. Svi roditelji su se, kaže, prestravili, osim onih koji su okrenuti leđima pili kavu u obližnjem kafiću.