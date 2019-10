Spomenik Franji Tuđmanu na Rivi jučer je, kao što smo pisali, osvanuo prekriven legendarnom Kerumovom žutom vrećicom preko lica, a uz postolje kipa ostavljene su svijećice, ali i poruka nepoznatog autora.

- Paljenjem ovih lumina i stavljanjem poveza na umorne predsjednikove oči želimo pokazati kako ovo nije adekvatno mjesto na kojem bi naš prvi predsjednik trebao biti. No, postoji li uopće javni prostor koji nije u našem gradu isprostituiran bankomatom ili štekatom na kojem bi naš predsjednik uspravno stajao. Treba li naš prvi predsjednik biti na najneuglednijoj splitskoj okuci, s koje mu pogled puca na svakodnevnu tuču taksista, na nesnosnu prometnu gužvu, koju mu je sposobni Vela stavio pod nos i to bez da prizna grešku, te se barem predsjedniku, ako ne nama građanima ispriča? Mora li naš prvi predsjednik gledati privremeno nedovršeni pločnik Turističke palače? Ne bi li reprezentativno mjesto za našeg prvog predsjednika trebalo biti očišćeno od ilegalnih reklama koje su mu stavljene iza leđa? - stoji, između ostalog u pismu.

Danas je na adresu naše redakcije stigla poruka aktivista, objašnjavaju što ih ponukalo na taj performans.

- Pavi, u spomen i u čast! Noć ususret jednog od važnijih datuma naše novije povijesti i skoroj loptačkoj predstavi na Poljudu, željeli smo dati do znanja kako u gradu pod Marjanom “još Hrvatska ni propala”, ma koliko god da nas naša najpoznatija pjevačica, u ulozi predsjednice, prozivala da smo leglo orjunaštva. Naša zamisao je bila uzeti Split kao primjer nefunkcioniranja sustava kojega zovemo država. Spomenik prvome predsjedniku je bio tek mala ješka na koju će se navući i “lijevi” i “desni” pučani, a kako odgovorni zapravo kapkom na probleme neće ni trepnuti. U pamfletu/proglasu koji smo ostavili nabrojali smo nekoliko problema koji su ovo ljeto život u našem gradu učinili nesnosnim. Takli smo se tako povampirenih štekata i bankomata i nesposobnosti da se poteštat digne u obranu javnog prostora. Udarili smo po privremeno trajnim nezavršenim projektima (u ovome slučaju samo pločnik Turističke palače), po neadekvatnoj prometnoj regulaciji te cjelokupnom komunalnom neredu - poručili su.

Tragikomične su im, kažu, reakcije i desnih i lijevih na njihov čin.

- Da nije smiješno bilo bi žalosno, a možda i obrnuto, kako su se “desni” digli na noge i išli u obranu prvog hrvatskog predsjednika, namjesto da kažu, pa i mi gledamo taj nered koji je kipu pred očima. Teško se odlučiti je li čak smješniji bio pokušaj “lijevih” da na brzinu prebroje sve promašaje prvoga predsjednika i njegove politike a da današnje stanje uopće ne prokomentiraju. Cilj našeg performansa nije bio vratiti se u prošlost, iako se ne kaže zalud tko ne pozna povijest slabo će kročiti kroz budućnost. Tako smo vam servirali Škorića. Vječnoga biblijskog Žida, koji tražeći križ u prošlosti zadaje nama čudne neke križeve u sadašnjosti. Dotakli smo se i njegovog koalicijskog partnera, ruralnog Splićanina, koji bi svima brojao krvna zrnca i konfesije, i koji upire prstom kao inkvizitor, a sam sije sjeme van neraskidivog katoličkog pečata braka, koji Domovinskog rata nije vidio, osim iza brašna na policama njegovih trgovina. A da stvar bude još otužnija, isti se onomad grubo našalio s jednim od nas na Rivi, kada je skupljao na jednom od mnogih mitinga hrvatstva jeftine političke poene. Vizionara Pave, s kojim se ruralni Splićanin (da ne uvrijedimo čestite vlaje) našalio, nažalost više nema, ali njegove ideje o nekom boljem društvu nisu izumrle. Odgovorni, budite svjesni da lonac ključa sve do izvjesnoga vremena, a onda se vruća voda prelije preko njega. Do idućih akcija želimo Vam ugodnu i besplatnu fotelju u loži na utakmici repke na Poljudu, nadamo se da je to zadnja konfort zona na kojoj ćete bezbrižno sjediti - poručuju aktivisti potpisani kao mala grupa govnara: “Po nama se ništa neće zvati”.