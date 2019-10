Kotarčev hotel na Žnanju još nema uporabnu dozvolu, a već prima goste: u 'Amphori' se na crno održalo vjenčanje, imamo i dokaze!; Arhitekt: Tehnički pregled će biti za nekoliko dana. A pirevi? Prvi put čujem...

"Prošle se subote u hotelu 'Amphora' na Žnanju, iako nije dobio uporabnu dozvolu, održalo vjenčanje. Na njemu su bili i neki uglednici. Buka se čula na udaljenosti od kilometar i pol, a to su stanari morali trpjeti. Bio je i vatromet u trajanju od 15 minuta. Policiji je podnesena prijava, zanima me jesu li reagirali. Prilažem fotografije, pa vidite!"

Javila nam je ovo jedna čitateljica (podaci poznati redakciji), koja nam je i poslala fotografije vjenčanja snimljene mobitelom.

To je samo jedna od dojava da je hotel "Amphora", poznatog splitskog poduzetnika Zvonka Kotarca, počeo s radom prije nego što je dobio sve potrebne papire. Prolaznici koji u večernjim satima prolaze tim dijelom Žnjana tvrde da su zadnjih tjedana navodno viđali i turističke autobuse parkirane ispred hotela.

Podsjetimo, riječ je o hotelu za koji je Kotarac tvrdio da će biti najveći u Splitu, a trebao je biti otvoren na Uskrs. Zdanje je doista veliko, no ne i posve dovršeno. Prije nekoliko dana pisali smo da investitor nije podnio zahtjev za izdavanje uporabne dozvole.

Što se događa s Kotarčevim hotelom? Izgleda dovršen, vrijedi 120 milijuna kuna, a u Banovini kažu da još nisu primili ni zahtjev za uporabnom dozvolom

Od arhitekta Emila Šverka sada doznajemo kako se uskoro očekuje tehnički pregled zgrade. O pirevima koji se održavaju u hotelu, kaže, nije čuo ni riječ.

– Tehnički prijem bit će zakazan za nekoliko dana. Ne znam ništa što se događa s drugim stvarima, jutros (ponedjeljak, nap. a.) zvali su me s gradilišta za neke detalje. Za drugo ne znam, osim onoga što rade radnici – uvjerava nas arhitekt.

Pokušali smo doznati više od samog Kotarca, no ni ovaj put nije nam bio dostupan na mobitel. Poslali smo mu i SMS u kojem smo naveli da imamo fotografije, ali i izjave ljudi koji tvrde da se u njegovu hotelu održavaju pirevi. Upitali smo ga zašto "Amphora" radi na crno, bez uporabne dozvole, ali nije nam odgovorio do zaključenja broja.

Iz Grada doznajemo da Kotarac i dalje nije poslao zahtjev za izdavanje uporabne dozvole.

– Još uvijek nije podnesen zahtjev za izdavanje uporabne dozvole – kratko nam je odgovorila Ana Sapunar, pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša. Budući da su radnici na gradilištu, ispada da je "Amphora" nedovršeni hotel koji već prima goste.

Podsjetimo, prošlog smo tjedna pisali kako Kotarac nije podnio zahtjev za izdavanje uporabne dozvole, a nekoliko dana poslije, tijekom vikenda proslavljeno je vjenčanje. Hotel, dakle, radi iako nije dobio potrebne ateste. Naime, kako su nam kazali u Inspekciji zaštite od požara, oni daju posebne uvjete prije gradnje, a sudjeluju i u tehničkom pregledu.

– Na tehničkom pregledu mi pregledavamo je li investitor postupio prema našim uvjetima za dobivanje građevinske dozvole, a pregledom objekta provjeravamo jesu li instalirani sustavi zaštite od požara. Nakon toga dajemo suglasnost za uporabnu dozvolu – kazao nam je jedan od inspektora zaštite od požara i eksploziva.

Drugim riječima, u ovom se trenutku ne zna koliko je siguran veliki hotel koji već prima brojne goste. I dapače, organizira vatromet sa zapaljivim tvarima, iako ga još nisu pregledali protupožarci. Naši izvori tvrde da je sljedeći pir u hotelu zakazan 26. listopada. Popodne bi se trebao održati na krovu hotela, a poslije u zatvorenom prostoru. Teško da će do tada biti izdana uporabna dozvola jer se tehnički pregled obavlja u roku od 15 do 30 dana od urednog primitka zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole. Taj se dokument izdaje u roku od osam dana od dana obavljenog tehničkog pregleda, i to ako se utvrdi da građevina odgovara prostornoplanskoj dokumentaciji, da je izgrađena prema dozvolama o gradnji i drugim propisanim papirima.