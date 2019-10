Većina ljutitih poruka sugrađana pristiglih tijekom vikenda na adresu naše redakcije bile su upućene dežurnim službama koje su od subote navečer do ponedjeljka ujutro popravljale semafore na raskrižju Ulice slobode, Ulice Hrvatske mornarice i Domovinskog rata. Naime, od subote, od 19.30 sati pa sve do ponedjeljka, do 11 sati, kada je semafor konačno uključen, službe su pokušavale otkloniti kvar koji je prouzročio ni manje ni više nego – miš!

Kako nam je kazao Jakov Anterić, voditelj održavanja gradskih prometnica u tvrtki "Cestar", nestašni glodavac pregrizao je strujni kabel za napajanje semaforske opreme. Međutim, dok su njegovi djelatnici otkrili nesvakidašnji uzrok kvara, "mali" miš je radnicima i šefovima stvarao veliku nervozu jer su više puta bili primorani izići na teren kako bi različitim metodama otklonili problem, odnosno utvrdili njegov uzrok, ali bez uspjeha.

– Nakon što je u subotu navečer zabilježen kvar, naši djelatnici su odmah izišli na teren i na tom raskrižju proveli cijelu noć. U nedjelju, do 23 sata proveli smo na terenu, no neuspješno. Semafor bismo uspjeli osposobiti, pa bi malo radio, pa malo ne bi. U ponedjeljak ujutro smo odlučili detaljno izvući i pregledati sve kabele i konačno pronašli taj jedan koji je miš pregrizao – potvrdio nam je Anterić, kojeg je nasmijala i sama pomisao na mogući novinski naslov koji bi se mogao primijeniti u ovoj pomalo bizarnoj situaciji.

Svakodnevne gužve

Kao da gužve koje se u posljednje vrijeme svakodnevno stvaraju na raskrižju Ulice slobode i Domovinskog rata nisu dovoljne, glodavac je stvorio dodatnu nervozu vozačima koji su se na semaforu svađali zbog prednosti prolaska, a prvi radni dan u tjednu zbog miša su nastale dodatne kolone te su policijski službenici bili primorani regulirati promet.

Podsjetimo, Anterić je nedavno za naš list potvrdio sumnje brojnih sudionika u prometu kako su zbog nove regulacije nešto drukčije raspoređeni "valovi" svjetlosne signalizacije. Drugim riječima, skraćeno je trajanje zelenog svjetla za skretanje iz smjera Poljuda prema izlazu iz grada.

– Na tom su raskrižju dodane strelice iz smjera zgrade "muslimanke" udesno u Ulicu Hrvatske mornarice, kao i kolnički trak za skretanje udesno iz Ulice slobode prema izlazu iz grada. Strelica traje pet sekundi. Paralelno s tim izmjenama, program je automatski smanjio vrijeme prolaska za one koji skreću ulijevo iz Ulice Hrvatske mornarice prema Ulici Domovinskog rata, i to do 12 sekundi – objasnio je Anterić i dodao kako se tijekom pripreme regulacije biralo između mogućnosti većeg protoka vozila kroz raskrižje i sigurnosti sudionika u prometu, a Grad je, kao naručitelj radova, izabrao – sigurnost.