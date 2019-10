Od najranijeg jutra iz kuhinje DES-a šire se primamljivi mirisi. Glavna kuharica Lidija Kelam zajedno s kolegicom Julijanom Barač ne staje cijelo jutro pripremajući sedamdesetak obroka za učenike u produženom boravku u osnovnim školama Brda, Lučac i Blatine-Škrape, koje su ovaj program uvele od početka ove školske godine zbog velikog interesa roditelja prvašića.

Te škole nemaju svoje kuhinje, no trebale su zadovoljiti prostorno-tehničke uvjete potrebne za organiziranje ovog oblika nastave, što, među ostalim, uključuje prostor za blagovaonicu, gdje će se servirati hrana dostavljena u termoambalaži. Hrana je, pak, na stolovima negdje oko podne, kada učenici imaju pauzu za ručak.

– Kolegica i ja počinjemo s radom u 6.30, kada počinje priprema i kuhanje prema jelovniku koji nam dostave škole, odnosno zadužene medicinske sestre koje sastavljaju jelovnik. Danas je na meniju pirjani teleći odrezak u toću, ječam sa svježim povrćem, za marendu banana ili voćni jogurt, a za desert puding ili čokoladni desert. Nije problem sve to pripremiti, sve je stvar organizacije, a ja kuham ka za svoju dicu doma – prekidamo kuharicu Lidiju dok skače od teće do teće ne ispuštajući nijednu iz vida.

Vedrana Balić, voditeljica sektora prehrane, pokazuje nam jelovnik za čitav tjedan. Za petak je obvezan riblji meni.

– Riblji panirani fileti ili manistra s tunom. Na jelovniku moraju biti zastupljene sve namirnice potrebne za rast i razvoj djeteta. Za potrebe pripreme obroka za škole izdvojili smo zasebnu kuhinju, koju smo inače koristili za kulinarske radionice, i oformili poseban tim koji kuha za djecu, tako da je ova usluga odvojena od ostalih naših usluga, poput pučke kuhinje i dostave hrane tvrtkama i ustanovama – kaže voditeljica. Bude li potrebe za pripremom hrane i za druge škole, DES je spreman jer kapaciteta i volje imaju, a i dosadašnjim radom već su se dokazali.

Poznato je, naime, da DES kao ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom priprema i obroke za pučku kuhinju već dugi niz godina.

Edita Maretić Dimlić, ravnateljica DES-a, vodi nas u druge prostorije, gdje blaguju korisnici pučke kuhinje, njih oko 500, što je broj koji je više-manje stalan sve ove godine.

– Neki korisnici nam dolaze već dugo jer su u potrebi. Inače, pučka kuhinja radi od ponedjeljka do subote, a nekima topli obrok stiže na kućnu adresu jer oni iz zdravstvenih razloga ne mogu doći u blagovaonicu. I ova kuhinja nam je opremljena vrhunski i zadovoljava sve potrebne kriterije. Uz uslugu pučke kuhinje imamo i dostavu hrane za, primjerice, kotareve, gradske i županijske ustanove i tvrtke. Plan nam je proširiti usluge, pa razmišljamo i o dostavi sendviča za beskućnike.

No, nećemo brzati s novim ponudama jer želimo sve razraditi do detalja kako bi svi korisnici dobili kvalitetan proizvod – govori ravnateljica DES-a, čiji su radnici jako posvećeni poslovima koje obavljaju, pa je to rijetka tvrtka iz koje nitko ne želi otići ni na godišnji odmor ni u mirovinu.

Većina radnika od njih 200-injak su osobe s invaliditetom, a najveći dio svoje plaće zarade sami. Iz njihovih pogona izlaze papirnate vrećice i kartonske kutije za brojne gradske tvrtke, ali i kalendari, rokovnici, registratori, školski imenici, zdravstveni obrasci, turističke mape, čak i hrvatske trobojnice, kao i radna odjeća mnogih trgovačkih lanaca.

Na 70-godišnjoj zgradi DES-a upravo traju radovi energetske obnove, a projekt, među ostalim, uključuje i ugradnju lifta, adaptaciju kartonaže, tekstilni i digitalni printer za sitotisak i još neke stavke koje će se financirati novcem dobivenim preko natječaja za zaštitne i integrativne radionice Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.