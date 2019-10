Dok je gradska vlast pozirala (blago nasmijana) pred objektivima na Rivi, niti kilometar dalje, u Jadranskoj ulici okupilo se stotinu prosvjednika da poruče kako im je puna kapa njihovih odluka.

Stanovnici Bačvica uz podršku aktivista iz ostalih kvartova šetali su u subotu ujutro po pješačkom prijelazu ne bi li ih netko iz Grada Splita čuo, vidio, osjetio.

Ne bi li shvatili da im stvaraju ne mali problem. Ne bi li pomislili da je suludo u jednosmjernu kvartovsku ulicu i preko ruzinavog mosta preusmjeriti čitavi promet s kolodvora, automobile iz utroba trajekata, javni gradski prijevoz, bahate taksiste i nešto rijeđe kamione.

Zviždalo se i mahalo transparentima, a oni koji su bili na dva prethodna izdanja prosvjeda kažu da je ljudi bilo nikad manje, a policije nikad više.

- Pogledajte ih, opkolili su nas ka da smo kriminalci - pokazivala je Marica, stanarka obližnje kuće. Njoj, kaže, u novoj prometnoj regulaciji najviše smeta smog pod prozorom i neprekidna buka.

- Pitajte vi njih u Banovinu misli li i'ko na dicu šta ovuda trče, a sad in je poteštat ode kraj parka di se igraju dovuka one lude taksije šta ne znaju di in je žmigavac i šta ih ni brige di je pješački i oće li ko od dice istrčat za lopton pod cestu - čujemo od šjor Mije dok uzima dah u kratkim pauzama od puhanja u zviždaljku.

Veljko Popović, organizator davnog prosvjeda protiv sanacije Karepovca udarao je bubnjeve. Prolazili su neki motoristi, trubeći davali podršku građanima.

A bilo je i onih kojima se kratkotrajno blokiranje ceste nije svidjelo. "Prometov" šofer, nešto mlađi momak sa slušalicom u uhu, nervozno je trubio i psovao, pa je čak i upao u razmiricu s prosvjednicima koji su ga poslali u rodno mjesto.

Srećom, nije bilo nereda jer je policija pokrivala svaki kantun pa su zamolili šofera za strpljenje. U jednom trenu je netko od taksista kroz prozor prosvjednicima dobacio i "bando komunistička".

Kad smo kod politike, stigao i šef splitskog SDP-a Goran Kotur, što je zanimljivo ako znate da organizaciju prosvjeda popisuje Tomislav Zaninović, HDZ-ovac i dugogodišnji zaposlenik Županije splitsko-dalmatinske.

Zaninoviću smo kao predsjedniku vijeća kotara Bačvice lani u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju kazali da se građani bune na infrastrukturalnu neuređenost, nedostatak parkirnih mjesta, višak opasnih nogostupa i loša prometna riješenja slična ovima, a on je tada s ponosom istaknuo da "nije lipe kotarskog novca dao za komunalu", već da isključivo sve troši za sport. Iako postoji gradski pravnik koji kaže da 80 posto sredstva mora ići na komunalu.

Pohvalio se tada i da javni novac troši na kotarsku malonogometnu momčad kojoj je on izbornik: "A ko će momcima iz kvarta dati taj novac? Što vam je, nemaju oni za kavu, a kamoli za platiti 12 tisuća kuna godišnje koliko košta ova splitska liga gdje igramo. A di je svaki put ostat na pivu!"

Zanimalo nas je kako Zaninović danas, u jeku infrastrukturalnih i komunalnih prosvjeda razmišlja.

Nažalost, nismo dobili konkretan odgovor već povišene tonove i unošenje u lice: "Jel' vi mene ode oćete provocirat ili šta!?", zatim nam je rečeno da "to pitanje nije vezano za prosvjed", a nedugo nakon toga bijesno je odlučio da "više nema izjava!".

Kako god, prosvjed stanara koji predvodi HDZ-ovac zaposlen u Županiji, nastavit će se sve dok HDZ-ovci u Gradu Splitu ne odustanu od opasnog prometnog riješenja. U njemu gube jedino obični građani, pa koga, uostalom, brige?