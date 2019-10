Tržišna je utakmica nemilosrdna, znaju to vrlo dobro teleoperateri koji na sve moguće načine privlače nove korisnike. Cilj je sklopiti što veći broj ugovora na što dulje razdoblje.

Da su metode kojima se teletvrtke, odnosno njihovi djelatnici, na tom putu služe moralno i legitimno dvojbene, svjedoči slučaj 72-godišnje Splićanke Ž.Č. (točni podaci poznati redakciji), dementne osobe, odnedavno i s potvrđenom dijagnozom Alzheimerove bolesti, kojoj su u A1 u samo tri mjeseca napravili tri pretplatnička ugovora za mobilne usluge!

– Sasvim sam slučajno doznao da se to dogodilo i, naravno, ostao u šoku. Na osnovi svih tih pretplata mojoj majci sada od A1 stižu mjesečni računi u iznosu od 450 kuna, a ona se više ne zna služiti mobitelom, čak ni mene ne uspijeva nazvati iako smo joj objasnili da je potrebno samo dvaput pritisnuti onu zelenu slušalicu, naravno, na uređaju s tipkama. Ponekad ne zna ni odgovoriti na poziv – kaže nam sin spomenute gospođe G.Z., koji je inzistirao na zaštiti identiteta.

Stvari su se razotkrile kad je naš sugovornik prije mjesec dana otišao s majkom u poslovnicu A1 kako bi raskinuo ugovor o pretplati koji je imala te dogovorio prepaid uslugu, odnosno bonove.

– Tom sam prilikom doznao da moja majka nema jednu pretplatu za mobilne usluge, nego tri, sve sklopljene unutar tri mjeseca! Osim toga, rekli su mi da joj je produžen i Turbo 2D paket koji uključuje televiziju i telefon. Sva četiri ugovora istječu 2021. godine. Pokušavao sam im objasniti da je moja majka smanjeno ubrojiva, zaboravna i nesvjesna svojih postupaka. Baš smo je početkom rujna morali i smjestiti u dom za starije i nemoćne osobe jer joj je potvrđen Alzheimer, što je značilo da treba cjelodnevnu pažnju i adekvatnu njegu. Što će njoj Turbo 2D paket u domu?! Zahtijevao sam od njih da otkažu sve te ugovore bez plaćanja penala budući da su sklopljeni s osobom nesvjesnom svojih postupaka, no u poslovnici su me elegantno odbili – govori G.Z., kojem nije preostalo ništa drugo nego uputiti e-mailom prigovor teleoperateru.

Iz A1 su mu poručili kako se ugovor, bez plaćanja penala, može razvrgnuti samo uz potvrdu o poslovnoj nesposobnosti.

– Oni su se, dakle, lijepo pravno pokrili. Osim toga, znaju da procedura ishođenja spomenute potvrde može potrajati i dvije godine, taman dok ne istekne ugovor za telekomunikacijske usluge. U Centru za socijalnu skrb objasnili su mi, naime, da postupak lišavanja poslovne sposobnosti uključuje pokretanje postupka traženja skrbništva nad osobom. Nužno je, dakle, proći sudsku proceduru s dodatnom dokumentacijom, koja uključuje vlasništvo nad nekretninama i pokretninama, a to sve traje jako dugo, ako se ne radi o hitnom slučaju – kaže G.Z.

– U A1 to dobro znaju jer se pozivaju na svoje pravilnike, a nemaju ni mrvicu morala, budući da sam im priložio nalaz u kojem lijepo piše kako moja majka ima "teže kognitivno oštećenje u svim domenama – pažnja, orijentacija, učenje, pamćenje", a oni joj i dalje uzimaju gotovo 500 kuna mjesečno za usluge koje ne koristi. Je li to u redu? Kakva je to poslovna politika? – pita se sin bolesne gospođe te nastavlja:

– Moja majka već sada ne prepoznaje ljude, a za dvije godine joj vjerojatno neće biti bolje s obzirom na to kako Alzheimerova bolest napreduje. U A1 mi kažu da djelatnica na šalteru nije mogla uvidjeti da se radi o dementnoj osobi, te da je moja majka suvislo razgovarala s njom. Čak i da je to tako, ja ih pitam kako im je moglo biti normalno to da 72-godišnja osoba ima tri različita ugovora za mobilne usluge?! Strašno – ogorčen je naš sugovornik.

Isto pitanje i sami smo postavili teleoperateru, tvrtki A1.

Potvrdili su nam da korisnica doista ima tri aktivne mobilne pretplate, kao i onu za B.net paket. Jedna je mobilna pretplata sklopljena u lipnju ove godine, dok su ostale dvije (od kojih je jedna ugovorena 2013. godine, a druga 2017.) produljene na dvogodišnji rok. U A1 ne vide ništa sporno u tomu što su 72-godišnjoj gospođi prodali tri pretplate za mobitel.

– Sve naše korisnike tretiramo jednako – ne diskriminiramo ih po dobi, spolu ni na bilo koji drugi način, te smo tako postupili i u ovom konkretnom slučaju. Aktivacije su korisnici omogućene jer ona uredno podmiruje svoje račune, priložila je važeću osobnu iskaznicu, a prodajno osoblje nije imalo saznanja o bolesti niti im je bilo neobično njezino ponašanje. Stoga nije bilo zapreka za aktivaciju, odnosno produljenje linija – kažu u A1, te opisuju daljnji postupak:

– Nakon što je sin korisnice 4. rujna 2019. godine podnio prigovor, poslije sedam dana zatražili smo da nam dostavi potvrdu izdanu od Centra za socijalnu skrb o lišenoj poslovnoj sposobnosti kako bi korisnica mogla raskinuti pretplatničke odnose bez naplate troška prijevremenog raskida. Od zatražene dokumentacije dostavljena je potvrda da je korisnica smještena u Obiteljski dom "Domazet" od 2. rujna 2019. godine, kao i specijalistički liječnički nalaz da boluje od Alzheimerove bolesti.

Na temelju rješenja o poslovnoj sposobnosti, A1 Hrvatska može raskinuti ugovor s korisnicima bez naplate penala zbog prijevremenog raskida ugovora. Kako smo već spomenuli, rješenje o poslovnoj sposobnosti, kao mjerodavno tijelo, donosi Centar za socijalnu skrb. Trenutno je prigovor, sa svom dostavljenom dokumentacijom, podnesen Povjerenstvu za reklamaciju potrošača koje će, na temelju iste, odluku donijeti u zakonski predviđenom roku – odgovorili su nam iz tvrtke A1.