Završio je prvi tjedan [email protected] akademije, a sudeći po atmosferi koja vlada u predinkubacijskom i coworking prostoru PICS na splitskom FESB-u, kad završi ovaj sedmotjedni program edukacije, moglo bi biti pokrenuto više startupova. Poslovnih ideja, uvjerili smo se, ne manjka, a ima i volje za učenjem.

Ovu akademiju organizirala je Splitsko-dalmatinska županija u sklopu projekta ICT županija, a namijenjena je pojedincima i timovima koji se nalaze u inicijalnoj fazi razvoja inovativnih IT proizvoda i usluga.

– StartIT dio je naših aktivnosti u pokretanju IT poduzetništva i jačanja IT sektora. Uz sve stručne edukacije koje organiziramo, sponzoriranje konferencija, pomaganje rada IT udruga, odlučili smo poticati povećanje broja poduzetnika. Ovaj projekt je bitan jer u Hrvatskoj su dostupna sredstva više investicijskih fondova koji su u potrazi za dobrim startup idejama, ali u Splitu ih vrlo malo – kazao nam je Damir Brčić, voditelj ICT županije.

U prvom tjednu polaznici se educiraju uz mentore Luku Sučića, investitora iz tvrtke "Aeternity Ventures", i Armanda Matijevića, osnivača "SplitXa", obojicu dobro poznate na startup sceni i s velikim međunarodnim iskustvom. Potom će samostalno nastaviti razvijati svoju poslovnu ideju uz mentorsku podršku, pri čemu će moći računati na pomoć još deset mentora s bogatim iskustvom u pokretanju i vođenju vlastitih poduzeća.

Završno, 25. listopada, pokazat će što su napravili, a tada će biti i dodjela nagrada najboljima. Fond nagrada iznosi 30.000 kuna, od čega je od prvog do trećeg mjesta namijenjeno 15.000, 10.000 i 5000 kuna.

Petar Benzon, član tima ICT županije zadužen za aktivnosti oko StartIT akademije, upoznaje nas s polaznicima. Tanja Vuković i njezin kolega Stiven Bralo osnovali su tvrtku "TripSailing", osmislili i izradili web-stranicu putem koje korisnici mogu u jednom kliku bukirati jahtu, rutu i skipera.

– Koliko znamo prema našoj analizi tržišta, nitko na svijetu nema proizvod kao mi, da se u realnom vremenu može bukirati brod i skiper zajedno, to je dosad uvijek bilo odvojeno. Danas se na turističkom tržištu traži doživljaj, a na nautičkom tržištu ima prostora za uvođenje novih trendova, nedostaju doživljaji. Kod drugih je naglasak na brodu, kod nas je naglasak na skiperu koji kreira rutu; gost može birati rutu i brod jer skiper je ta osoba koja će gostima na jedrenju pokazati najljepše vale, najbolje restorane, najbolje zalaske sunca, najbolja mjesta za zabavu i piće. Gost traži doživljaj, traži iskustvo i mi nudimo upravo to – kazuje Tanja, koja je magistrirala turistički menadžment, a bavila se internetskim marketingom u jednoj velikoj agenciji.

Ova edukacija, dodaje, dobro im je došla za njihov startup da s mentorima vide jesu li na pravom putu i po potrebi se korigiraju.

Luka Krešo, u timu s Matejem Livajićem, razvija ideju o digitalnom stetoskopu. Obojica studiraju strojarstvo na FESB-u, a Matej dodatno i elektroniku na stručnom studiju. Na ideju su došli u razgovoru s prijateljem koji studira medicinu.

– Plan nam je poboljšati mehanički stetoskop koji liječnici sada koriste. Kad profesor studentima objašnjava kako koristiti stetoskop, studenti ne čuju ono što on čuje. Mi pokušavamo napraviti da uz osobu koja drži stetoskop taj zvuk čuje još 16 osoba, dakle ukupno njih 17, a kasnije ćemo taj broj povećati. Digitalni stetoskop omogućava uklanjanje šumova, omogućava čišći zvuk i pojačanje zvuka. To može dovesti do sigurnije dijagnoze. Kad vidimo da to radi, proširit ćemo primjenu i na druga područja, poput EKG-a srca – kazuje Luka.

Ideje za daljnje korake već imaju, a sve primjenom umjetne inteligencije.

ChatBot za hotele ideja je koju razvija tim studenata računarstva na FESB-u koji čine Karlo Topić, Tomas Pinjušić, Mia Crnjac i Toni Jukica.

– Na web-stranici postavljate pitanja o hotelu i hotelskim uslugama, na primjer kad je večera, što je za večeru, kad otvara bazen, a umjetna inteligencija odgovara na sva ta pitanja. To hotelskom menadžmentu pruža uvid u to što se gostima sviđa, što ne, na čemu hotel može poraditi da može napredovati. Razradili smo više funkcionalnosti – kazuje nam Karlo Topić.

Već su kontaktirali direktore nekoliko hotela, ideja im se sviđa. A što se tiče ove akademije, ističe da im je u stjecanju novih znanja neprocjenjivo iskustvo mentora u biznisu i IT svijetu i njihova podrška, što im se mogu javiti bilo kada.

Stipo Margić, student informacijskih tehnologija na Sveučilišnom odjelu za stručne studije, želi razviti digitalnu mapu za kretanje osoba s invaliditetom, da imaju sve informacije i osjećaju se sigurnima.

– Ideja se rodila zbog toga što u kolicima ne možemo pristupiti svakoj lokaciji i želim s kolegama napraviti rute za osobe s invaliditetom da bi se izbjegle te prepreke i ozljede, da bi se povećala kvaliteta života. Nadam se da ću uspjeti u tome – kaže Stipo, a mentori ga hvale i pružaju punu podršku u ostvarenju ove ideje.

Ivica Delić je nakon 21 godinu karijere u bankarstvu osnovao, zajedno s kolegicom, obrt "Confida" i počeo se baviti poslovnim savjetovanjem i digitalnim marketingom. Ekonomist je, ali i zaljubljenik u informatiku.

– Radim s renomiranim svjetskim tvrtkama za WordPress, promoviram WordPress preko Facebooka, u 20-ak grupa koje administriram ima oko 150 tisuća članova – kazuje Delić.

Volonterski je godinama pomagao ljudima da riješe svoje probleme uz pomoć tog alata. Dodaje kako je sretan i jer je upravo pomogao domaćim tvrtkama da nađu ljude za posao i ljudima da se zaposle u pisanju sadržaja za web-stranicu.

Luka Sučić kazuje kako su polaznicima prenijeli osnovna znanja. Svi imaju ideju i žele pokrenuti biznis, a mentori im pokušavaju pokazati kako doći do startupa.

Armando Matijević dodaje kako ljudima koji žele pokrenuti svoj posao nastoje pokazati sve opcije. Od ideje do realizacije dug je put, ali im pružaju uvid u sve opcije i potiču njihovu motivaciju.

– Ključno je osnažiti mlade osobe da se može i da nema granica jer nam je internet omogućio da radimo od bilo kuda. Network je najbitniji. Možemo raditi različite poslove, danas jedno, sutra drugo, ali ostaju kontakti koje smo stekli – naglašava Armando.

– Važno je da ljudi mogu ostati kući i raditi stvari koje vole, da zbog posla ne moraju odlaziti vani – ističe i Luka, dodajući da se i ovom akademijom priča iz Zagreba, gdje se odvijaju sve aktivnosti, gdje su akceleratori i fondovi, širi u druge gradove.

Sličnih inicijativa ima i u Rijeci i Osijeku. Bitno je da mladi ljudi teorijska znanja koja imaju pretoče u praksu, da im se pomogne na prvom koraku.