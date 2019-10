Još se sliježu dojmovi nakon humanitarne akcije Think Pink i velike utrke za život Race for the Cure, koje su protekli vikend obojile Split u ružičasto i napunile Rivu nevjerojatnom energijom.

Odaziv na utrku bio je iznad svih očekivanja - za žene koje se bore s rakom dojke i u spomen na one lavice koje je bolest, unatoč hrabroj borbi, nadjačala trčalo je i šetalo više od 5000 ljudi.

Toliki odaziv pozitivno je iznenadio i Županijsku ligu protiv raka Split, koja je ovu globalnu akciju ove godine premijerno dovela u Hrvatsku. Iz Lige poručuju kako će novac koji je prikupljen u akciji iskoristiti za kupnju pokretnog mamografa kako bi dijagnostika za rano otkrivanje promjena na dojci stigla i i do žena iz Zagore i s otoka, koje u svojim sredinama nemaju mogućnost tih pregleda.

Jedan od glavnih ciljeva akcije jest zdravstveno osvješćivanje žena, pa ako i samo dio njih shvati koliko je važno ići na redovite preglede, cilj je, kako poručuju organizatori, postignut.

A na pitanje kako su akciju doživjele žene koje su preboljele rak kao odgovor možda je najbolje da citiramo Splićanku Ivanu Mihovilović Krce, profesoricu s kojom je na Rivu došlo trčati 30 njezinih učenika iz Elektrotehničke škole.

"Htjela sam ti reći da je bilo fantastično i da sam se satima smijala i plakala u nepravilnim intervalima.

Htjela sam ti reći da su moji momci istrčali 5 km i da sam beskrajno ponosna na njih.

Htjela sam ti reći da su moji prijatelji danas obukli majice bijele boje i šetali uz mene.

I da sam vidjela i bivše učenike kako trče.

Htjela sam ti reći nešto i o maču kojeg Toma voli vidjeti u mojim rukama.

Htjela sam ti reći nešto o ljubavi u Avinom pogledu dok sam na pozornici plesala s ružičastim ratnicama.

Htjela sam ti reći nešto o snazi i hrabrosti tih žena.

Htjela sam ti reći kome sam sve poslala one balone visoko u nebo i koliko često me savlada strah.

Ipak neću ništa od toga.

Molim te, otiđi na pregled.

To je sve što ću ti reći", napisala je Ivana.