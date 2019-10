Dragan Žanetić, koji je bio dugogodišnji direktor 'Luke', do daljnjega ostaje u firmi kao savjetnik svojem nasljedniku

Nakon propasti votke "Akvinta", čiju proizvodnju je pokrenuo u pogonu "Imote" u Donjem Prološcu kod Imotskog, Dmitrij Železnjak, ruski biznismen s američkom putovnicom, nedavno je "izišao" iz vlasništva "Luke".

Većinski paket dionica te splitske tvrtke, koja ima koncesiju nad Sjevernom lukom, Železnjak je kupio prije 12 godina. U to vrijeme je u naš grad ušao na velika vrata jer je sponzorirao "Hajduka" i na Splitsko ljeto je doveo ruski balet Kirov.

Ubrzo je ušao u rat s Viktorom Zinčenkom, svojim dotadašnjim poslovnim partnerom, o čemu je javnost izvijestio putem plaćenog oglasa preko cijele stranice u dnevnim novinama. Oko dionica "Luke" su vodili skupe i dugotrajne sporove, što je vrlo vjerojatno spriječilo Železnjakova i Zinčenkova velika ulaganja u Sjevernu luku.

No, sve je to stvar prošlosti, jer je koncesionarska tvrtka dobila nove vlasnike. To su splitske firme "Marine Club International" i "Marine Consulting&Insurance".

Suvlasnik u obje tvrtke je Igor Mihajlov koji je nakon četiri mjeseca provedena na čelu Nadzornog odbora lučke tvrtke odnedavno postao njezin direktor. Taj jedriličar je rođeni Splićanin, a rusko prezime nosi po djedu koji je u Dalmaciju došao prije 100 godina.

Naši fotoreporteri dobro poznaju novog direktora "Luke" jer je do sredine 90-ih godina držao hrvatsko predstavništvo "Nikona", japanskog proizvođača fotografske opreme. Zatim je 10 godina vodio sektor pomorskih osiguranja u Generali osiguranju i bio je zadužen za Istočnu Europu.

Prije pet godina je s poslovnim partnerima iz svijeta pomorskog osiguranja, ušao na prostor Sjeverne luke, konkretno na dio koji je najbliži Kopilici.

Uzeli su potkoncesiju, uložili su u infrastrukturu i opremu, te tamo u halama Ministarstva gospodarstva, s kojim imaju ugovor, obavljaju servis, popravke i preinake brodova. Kada je Železnjak prošle godine upao u financijske probleme, tada su mu dali pozajmice, a dionice "Luke" su bile jamstvo za tu transakciju.

– Uz to smo dva puta spašavali "Luku" s više milijuna kuna da bi ona imala novac za ulaganje u pomorsko dobro od kojih je ona izgradila novu halu – kaže Mihajlov.

Železnjak nije vratio novčane pozajmice i tako je izgubio svoje dionice "Luke". Tvrtke Igora Mihajlova najprije su preuzele paket od 38,5 posto "Luke", a zatim još 38,5 posto koje je držao Leonid Trenin, bivši poslovni partner Železnjaka koji mu je predao taj udjel.

Novi vlasnik je u međuvremenu kupio i vrijednosnice od dijela malih dioničara, ali i sve preostale dionice "Luke" koje je imala država, te sada drže oko 83 posto u vlasništvu "Luke".

– Svaki dan kupujemo nove dionice – kaže naš sugovornik.

Pitamo ga o planovima "Luke".

– Mi smo izvozna luka. Uvoza skoro da i nemamo, i to je glavni problem. Zato u ovu luku moramo sve vratiti uvoznike iz Splita, jer ovdje pripadaju, a ne da splitske firme uvoz iz Kine obavljaju preko Rijeke – nastavlja novi direktor i dodaje kako su u dogovoru sa slovenskim "Calcitom" i njegovom tvornicom u Gospiću dogovorili izvoz velike količine kamena za nizozemsko tržište.

Ističe da moraju jačati segment uvoza teških i specijalnih tereta, jer je od svih vjetrenjača koje su napravljene u okolici našega grada, samo njih pet prošlo preko Sjeverne luke, a sve ostalo preko Zadra. Zatim će dio transformatora, koje uvozi "HŽ Cargo", prijeći preko splitske luke.

Sipki tereti, a radi se o ugljenu za "Cemex" i BiH, kao i razni slični materijali više se neće skladištiti na otvorenom, već će se za njih izgraditi zatvoreni prostori radi očuvanja okoliša. U tu investiciju će, kaže Mihajlov, krenuti za tri do četiri mjeseca. Tada, dodaje, bura više neće nositi ugljen i "crniti" odjeću koja se suši na balkonima obližnjih stambenih zgrada.

– Kontejnerski terminal, koji radi od 2011. godine, ima oko 11 tisuća jedinica godišnje, a uglavnom se radi o blokovima kamena koji se izvozi u Kinu. Dogovoreno su ulaganje od milijun eura u pokretne trake za ukrcaj i iskrcaj ugljena i čisti ukrcaj kalcita, što mora biti dovršeno do 1. travnja.

Također je niz investitora zainteresirano za proizvodnju u Sjevernoj luci, što bi trebalo biti povezano s lučkom djelatnošću da bi "Luka" osim od iznajmljivanja prostora zarađivala od svoje osnovne djelatnosti, a to je ukrcaj i prekrcaj tereta. O svim ostalim planovima ćemo vas uskoro izvijestiti – kaže Mihajlov.

Prema njegovim riječima, na daljnji razvoj Sjeverne luke utjecat će donošenje GUP i novi planirani izlazak na more na području Stinica i Pijata, u susjedstvu postojećih dokova.

– Vidjet ćemo što će taj projekt donijeti po pitanju nautičkog turizma, pa ćemo ovisno o tome odlučiti hoćemo li se širiti u tom smislu ili ćemo ostati samo ružna strana te grane turizma i ostati na popravcima izgorenih i potopljenih brodova koje nitko drugi ne želi primiti – veli direktor.

Tvrtka "Luka" sada ima 104 zaposlenika.

– Ne mislimo otpuštati radnike, iako imamo problem s njihovom strukturom, jer lučki radnik, a prosjek starosti je 55 godina, nije više u top formi. Nedostaje nam zaposlenika i svatko tko želi raditi kao dizaličar ili viljuškar, neka se slobodno javi, jer natječaji za ta mjesta su stalno otvorena.