Možda bi to bila samo još jedna u nizu priča nezadovoljnih turista koji se tuže na hrvatske djelatnike u turizmu da u cijelu priču nije bila uključena policija.

No, "plavci" ovdje nisu vršili represiju ni ispisivali enormne prekršajne kazne, već su izvadili novac iz svog "takujina" da bi riješili "spor" koji je izbio između britanskog bračnog para i djelatnika jedne od garderoba u gradskoj luci u kojoj putnici na čuvanje ostavljanju svoju prtljagu.

Možda takvo rješavanja problema ne bi doživjeli čudnovato u nekoj državi u kojoj visoke plaće imaju oni koji održavaju red i mir. Međutim, to se dogodilo u Hrvatskoj u kojoj policajci od malih plaća uzdržavaju svoje obitelji.

Za sve smo doznali iz jednog e-maila koji je stigao u našu redakciju, a u kojem je bio link na objavu na forumu TripAdvisora napisanu 23. rujna.

Tamo je turist, potpisan kao Stevie, opisao svoje iskustvo s djelatnicima garderobe smještene pokraj javnog WC-a, koji vodi ista firma. Tvrdi da je djelatnik, koji je naplaćivao ulazak u toalet, njegovoj boljoj polovici vratio pet kuna, umjesto 15.

Kad su, piše u recenziji, zatražili ostatak iznosa, bili su izloženi verbalnoj i fizičkoj agresiji. Nakon toga su tražili da bez plaćanja preuzmu svoju prtljagu koju su prethodno ostavili u garderobi dok čekaju trajekt, obrazlažući da se boje da će tu ostati bez svojih dragocjenosti.

Kako kufere nije dobio bez plaćanja, otišao je na policiju, gdje su ga posjeli u auto i odvezli na mjesto događaja.

- Radnik na garderobi je izgledao šokirano kad je vidio da dolazim s dva službenika u policijskom automobilu. Policija je razgovarala s njima, a momak koji me gurao i udarao za ruku izišao je vani s još jednim nižim i starijim momkom za kojeg mislim da je šef. Nakon razgovora, službenik se obratio meni i rekao da im moram platiti 24-satno korištenje garderobe. Rekao sam im da me taj tip napao pred mojom djevojkom i ukrao joj novac i da nema šanse da im platim- prepričao je svoje iskustvo Stevie.

Kraj priče znate – policajac je iz svog džepa platio 45 kuna. Nije puno, ali bome nije ni malo za nekoga koga uopće ne poznaje, niti će te osobe više ikada vidjeti.

Nas takvo ponašanje policajaca nije začudilo jer smo sličnom događaju svjedočili, i pisali, prije nekoliko godina kada je mladi policajac dao novac čovjeku kojeg je hitna vodila na psihijatriju jer je prijetio da će si oduzeti život.

O događaju u gradskoj luci smo upitali i Policijsku upravu splitsko-dalmatinsku gdje su nam rekli kako takvi događaju nisu evidentirani u njihovim sustavu, ali da ne bi bilo ništa neobično da njihovi ljudi nekome pomognu tako da umjesto njih nešto plate iz vlastitog džepa.

Kažu da se događa često da policajci pomognu ljudima u određenim situacijama i to uglavnom kad postanu žrtave krađa i ostanu bez novca, dokumenata i bankovnih kartica. Umjesto njih policajci plate kartu, sendvič... To je njihova dobra volja.

Na kraju smo otišli i do "garderobe" u gradskoj luci gdje su nam ispričali da je istina da je policajac iz svog džepa platio 45 kuna, ali da ostatak priče Britanaca nije istinit.

- Ne možete nakon 20 ili više minuta reklamirati da vam nije vraćen točan iznos novca za toilet, a to je upravo napravio britanski bračni par u svojim 40-im godinama. Još su kazali da su u međuvremenu prošetali do centra grada. Pokušajte nakon 20 minuta trgovkinji u bilo kojoj prodavaonici kazati da vam treba dati još novca i dobiti ćete isti odgovor. Iznos za čuvanje prtljage se plaća po danu, što je jasno istaknuto.

Nismo im bez naplate mogli vratiti tri kufera jer sve iznose i izdane tickete moramo pravdati vlasnici tvrtke i poreznoj upravi. Britanac je zatim pokušao na silu ući u naše prostorije i uzeti prtljagu, no to mu nismo dopustili. Nikoga nismo napali i policija nije pisala nikakvu prijavu jer za to nije imala razloga – kazao je djelatnik "garderobe" i potvrdio nam da je policajac uistinu platio čuvanje prtljage dobrostojećim britanskim turistima.