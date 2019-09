U najslavnijem vrtlu u Getu osvanula je neobična instalacija, a uskoro je dobila i objašnjenje. Javili su nam se stanari Dominisove s pojašnjenjem ove nesvakidašnje, kako ju zovu, instalacije/provokacije.

'Sigurno su do vas došle slike naših tiramola iznad vrtla u Dominisovoj. Ovaj put smo našu malu instalaciju/provokaciju nazvali “Kako bi se bilo vratiti u prvobitno stanje”. Naš najmlađi susjed je u naše ime pogrbio leđa i iznio teret medijskog skretanja pažnje na problem Vrtla, a umjesto kazni koje je tražio, u nekakvim rješenjima dobio je da mora vratiti vrtal u prvobitno stanje. Mi se pitamo: što je prvobitno stanje? Nama bi to bilo povratak škovacama i korovu. Bi li povratak u prvobitno stanje bilo rušenje bazena koji je sagrađen za potrebe turizma na vrhu kuće u našoj ulici, je li povratak u prvobitno stanje kuća stare ćevabdžinice “Sarajke” u kuću s krovom, a ne s balkonom na vrhu ili , pak, trebaju li se maknuti one odaščane konstrukcije koje je jedna mlada umjetnica ocrtala ispred kuće s brojem 20? Čudna su ta prvobitna stanja, složit ćete se...

Da vas uvjerimo da se duh Geta nije izgubio, za našu smo instalaciju/provokaciju uzeli jednu stvarnu priču iz šezdesetih prošloga stoljeća. Jedna je naša pokojna susjeda glasila za damu lakog morala i da bi prekinula ćakule ljubomornih susjeda samo je jednoga jutra objesila natpis o tiramolu: “Šupjače, nastavite li se pravit pametne i važne, sve će van šporke mudante vaših muževa Mare kurbetina povišat na svoju tiramolu”. Tako je pokojna Mare istjerala stvari na čistac i pokazala kako treba mesti ispred svojih vrata prvo.

Mi smo odlučili naš Get pomest, samo što vidite, gradski očusi se grčevito drže kandžama za svoje fotelje i stoličice, ali ne brinite, mi ćemo im njihove šporke mudante/rabote, svako malo vješati o nase tiramole. Da završimo, tražimo projekt za uređenje vrtla i to već sutra, a ne prazne priče i falša obećanja. Budite se slobodni doći slikati u vrtlu, a ukoliko tko od šporkomudantaša pokuša skinuti nase vlašnistvo s tiramola, bit ćemo slobodni pozvati policiju' naveli su stanari Dominisove uz objašnjenje da je Sarajka mjesto na kojem sad živi konzervator, bazen je od pokojnoga Riccarda M., a odaščana konstrukcija čuva glavu prolaznicima jer su kupe dotrajale, a spomenička renta se 'potrošila'.