Ako ne možete prošetati, uživajte u fotografijama Splita obasjanog ružičastim svjetlom: ovakav Peristil i Rivu, vjerujte, nikad niste vidjeli

Povodom sutrašnje trke Race for the cure, večeras su poznate splitske lokacije ukrašene ružičastim svijetlom.

Podsjetimo, trka/šetnja održat će se sutra na splitskoj Rivi 29. rujna u 11 sati, a do sada je u Županijsku ligu protiv raka prostiglo više od 2500 prijava - timova, obitelji, pojedinaca, tvrtki i institucija.

Splitskoj trci, koja se umrežuje u najmnogoljudniji svjetski događaj za oboljele od raka dojke, ali se i sabiru sjećanja za one koji su tu bitku izgubili, pridružit će se mnogi gradovi prijatelji trke iz Zagreba, Siska, Dubrovnika, Varaždina, Čakovca, Osijeka, Solina, Makarske, Kaštela, Omiša...

Split se po prvi put pridružuje svjetskom The race of the cure koja se trči već 36 godina, a u nedjelju će trčati građani u 140 gradova svijeta. Tog dana udružit će se pozitivna energija građana Dallasa odakle je trka i krenula, Philadelphije, Atene, Bukurešata, Iowe, Gdanska, Antwerpena, Bruxellesa, Brage, St.Petersburga, Sofije, Sarajeva, Minneapolisa...