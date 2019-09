Nakon što je krajem srpnja USKOK uhitio tadašnjeg direktora Čistoće i nekoliko radnika na Karepovcu te otvaranja istrage protiv više desetaka osoba zbog nezakonitog uzimanja novca za odlaganje "nedozvoljenoga građevinskog i azbestnog otpada" na Karepovcu, u Splitu i Županiji nastao je pravi kaos!

Naime, tko god ovdje preuređuje stan, apartman ili gradi nešto, više nema gdje odlagati "šut". Formalno, nije se to ni prije moglo na Karepovcu, ali do uhićenja sve se nekako radilo u "sivoj zoni". Zbog nebrige i neorganiziranosti gradskih i županijskih vlasti, građani su prisiljeni snalaziti se.

– Pajdo, iman dva kamiona šuta, krcata su i ne znan di ću s njima. I koga god san zva da to legalno riješin, svi me samo pribacuju, a ja moran radit, moran to ispraznit kako bi moga dalje kruv zaradit – kaže nam jedan splitski građevinski obrtnik, naravno – anonimno.

Iskrcaj prid Banovinu

Govori nam kako je zvao na Karepovcu, no tamo su ga odbili. Pušta nam snimljeni razgovor s djelatnicom koja mu je vrlo iskreno kazala:

– Ne znam di ćete sa šuton, zovite Grad, oni su nama zabranili da primamo, rekli su prvo da primamo, a onda su strpali naše ljude u zatvor – govori djelatnica građevinaru.

– Ma, ja san čuja da primate vi – ne da se on.

– Eto kako primamo, ljudi u zatvoru završili... Iskrenite njima u vrtal, u dvor tamo isprid Banovine kad već nisu odredili lokaciju, a nama zabranili. Eto, oprostite šta sam ja ovako. Ne znam koga konkretno da zovete – govori mu djelatnica.



– Ako nešto rušin u stanu, di ću s tin, iskrenit ću nasrid ceste...

– Možete di oćete šta se nas tiče, naši su ljudi u zatvoru jer su to gori primali...

Nemoćni građevinar zove dalje Čistoću.

– Dobar dan, imam šuta, di ću ga goniti?

– U nas ne možete, a di možete, ja vam stvarno ne znam – kaže djelatnica.

– Uh, a kad iskipan na srid ceste onda će biti eno ga seljak, kreten...

– Ne mogu vam pomoći, kod nas možete samo komunalni i glomazni otpad...

Area 51

Uputila ga je na Banovinu, a oni na komunalne redare. Njihovom je šefu poslao e-mail s upitom gdje može odložiti "šut", no odgovor nije dobio.

– Pa ko je ode lud, reci ti meni? Ima jedan čovik u Kaštelima, čuja san, on uzima na crno. Mora se par ljudi zovnit i to se more odvest, al to su bolesne cijene. On to uzima na crno, prije je uzima i vraća na Karepovac, pa je jedan najeba. Ovaj sad to u brdu zasipa u neke temelje i rupe i masno naplaćuje. To ti se krije ka "area 51"! (Područje 51, vojna baza smještena u Nevadi, SAD. Zbog velike tajnosti baze čije postojanje je dugo negirala i američka vlada, došlo je do razvoja raznih teorija zavjere od kojih je glavna ona NLO-u skrivenom u bazi – op.a.).

– A i cijena koju on uzima je nenormalna, sto eura za tamić i to pun do stranica, ne priko. Ja sam jednom platija čoviku koji ga zna i on ga je otra tamo i riješija. Na Karepovcu se uzimalo za tonu 350 kuna, ali ti si moga imat daske, itung, stiropor, mogla je bit gomila toga, cili kamion, a teško tonu. Tamo se vagalo, a ode nema vaganja i duplo je skuplje. Ovo je problem koji muči sve nas građevinare, a nitko da išta napravi, i onda se čude šta po gradu niču hrpe, pa kako neće – govori naš sugovornik, dodajući kako je "došao do zida" i da razmišlja o tome da iskrca otpad ispred Banovine.

Nasipanje mora

Tvrdi uvjereno da je dosta ljudi iz njegove branše problem riješilo nasipanjem mora u sitnim noćnim satima kad ih nitko ne vidi.

– Ja mislin da se žnjanski plato u misec dana proširija sigurno deset metara koliko je toga ošlo u more. E, i pazi ovo, jednom sam na Karepovac donija panj od palme u prikolici. Kraj mene ribe, leševi, galebovi, a čovik mi kaže da je to opasni biološki otpad i da ne mogu to tu odložiti. Majke ti, okrenija san se da vidin je li to skrivena kamera. Na kraju sam taj panj mora utovariti natrag, nisam ga moga ostaviti gori. Pa di je tu logika da pored svog otpada od restorana, bolnica, svega, ti ne moš doniti panj od palme – zaključuje naš sugovornik.

Želeći provjeriti je li to baš sve tako kako nam je ispričao, prvo smo nazvali broj na Karepovcu gdje nam se javila ljubazna djelatnica.

– Dobar dan, ako mi možete pomoći. Preuređivao sam stan i imam par kubika šuta. Di ću s tim, je l' se to još može voziti kod vas?

– Zovite Županiju ili Grad, nama su zabranili na Karepovcu to odlagati. A ne znam koga, pokušajte komunalce u Grad ili Cemex, to je Sv. Kajo. Mi vam više ne smijemo riskirati, nitko neće stavljati glavu na panj nakon onih uhićenja – govori žena.

Pokušavam dobiti nekoga iz Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu, no na nekoliko brojeva koje smo nazvali nitko se nije javljao. Zovemo broj dežurnog komunalnog redara i odmah se javlja djelatnica. Objašnjavam joj problem.

– Nažalost, nemamo vam mi mjesta, nemamo koncesionare – kaže.

– Sve koje sam zvao uputili su me na vas. Pa šta da radim?

– Žao mi je, nemam vam baš ništa za reći, ne znam što vam savjetovati...

Ne mere za manje

Pokušavam dalje. Zovem Cemexovu tvornicu Sv. Kajo i dobivam broj jednog njihova zaposlenika koji "sve zna".

– Da vas odmah razočaram, mi ne smijemo primati šut, nemamo još koncesiju za to. Legalno primamo samo iskope. Ako bude sriće, tribali bi dobiti dozvolu do iduće godine. Kad to riješimo, to ćemo komercijalno iskoristit, naplatit, to je nama u interesu, naravno. No, do tada ništa, žao mi je – govori nam čovjek.

– Pa šta ja da radim, aj mi recite, sigurno nisan jedini koji vas je zva?

– U našoj županiji ništa ne možete, jedino legalno di možete to bacit je odlagalište Bikarac u Šibeniku, njih zovite. Znan da su neki uspili to riješiti na drugi način, ali na koji, ne znam.

Kad sam isrcpio sve legalne puteve, odlučujem na kraju okušati sreću i probati doći do famoznog Kaštelanina koji rješava probleme sa šutom. Nakon nekoliko poziva doznajem ime obrta i telefon te ga zovem. Kažem mu o problemu koji se stvorio nakon "renoviranja stana".

– Uhmmmm, teško ti ja to mogu – isprva se nećka.

– A šta ću s tin, rekli su mi ljudi da vi možete taj problem riješiti. Aj, pomozite kako možete...

– A di je to? Koliko točno toga imaš?

Objašnjavam da je u pitanju centar Splita i da se radi o dva do tri kubika otpada.

– Ako i dođen to ukrcati neću ti moć to ispod iljadu kuna – govori Kaštelanin.

– Uf, al to nije puno? Može li jeftinije?

– Ne mere, brajo, neman ja di s tin, moran to gonit daleko, najmanje 200 kilometara – pojašnjava svoj "brutalni" cjenik.

"Odustajem" zbog cijene.