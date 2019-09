Ubuduće, kad u Splitu ogladnite, a ne da vam se ni kuhati ni izlaziti vanka po restoranima, izbor više neće biti sužen na dostavu iz pizzerija. I u naš grad je upravo stigao "Uber za hranu", kako su Hrvati prozvali popularni finski startup Wolt, koji je već pokorio Zagreb i Rijeku i trenutno surađuju s dvjestotinjak restorana na području ova tri grada.

Broj registriranih korisnika Wolta u Hrvatskoj je već premašio nekoliko stotina tisuća, a nema sumnje da će taj broj u narednim danima vrtoglavo rasti.

Po društvenim mrežama se, po principu "ja tebi-ti meni", naveliko dijele kodovi za popuste, a to je najbolji mamac za regrutiranje novih korisnika.

O čemu se radi? To je aplikacija koja povezuje restorane s gladnim korisnicima i to preko dostavljača, koji na biciklima, motociklima i autima dovoze hrani na željenu adresu. S obzirom na konfiguraciju splitskog teritorija, biciklistima neće biti uvijek lako, ali već sada se mogu vidjeti na gradskim ulicama s prepoznatljivim plavim kuferićima.

Kako to ide s Woltom? Funkcionira na način da se skine aplikacija preko weba ili preko iOS i Android aplikacije i onda u miru pretraži što se dobroga nudi u restoranima udaljenima u radijusu od četiri kilometra od vaše lokacije. Prijavljujete se preko Facebooka ili emaila, a plaćanje je isključivo kartično.

- Trenutno je na aplikaciji prisutno dvadesetak restorana u Splitu, ali ta će brojka iz dana u dan rasti s ciljem da korisnicima na području cijelog grada pružimo što veći izbor restorana i raznovrsnih kuhinja.

U Splitu je trenutno aktivan promotivni period besplatne dostave, a zona dostave se u Splitu pruža od Marjana na zapadu pa sve do Dračevca, Mejaša - Kile i Pazdigrada na istoku- govori nam Sonja Janković iz Wolta.

Bacili smo oko na popis restorana koji u Splitu surađuju s Woltom, ima tu svega, od "Burger Kinga" u Malla, preko palačinkarnice "Bajamina", pa do "Para di šota", mogu se birati i tortilje iz "Sexy Cow", surađuje se i s bistroom "Toč", "Bepom", Wok barom "That's all folks" i mnogim drugima.

Već do sada im je, kažu u Woltu, na splitskom poluotoku angažirano nekoliko desetaka vozača, na biciklima, motorima i autima. Bicikli su većinom u vlasništvu studenata. Većini taj posao donosi dodatnu zaradu, a rade koliko žele.

Kako je za Novac.hr ispričao Matko Katanec, generalni direktor Wolta za Adria regiju, polovica njihovih dostavljača su studenti, a pola samozaposleni dostavljači, s vlastitim obrtom.

Studenti najčešće dostavljaju na biciklu, a obrtnici automobilom te skuterom. Studenti imaju fiksnu satnicu od 25 kuna, a svaka se odrađena dostava vrednuje 12 kuna. To znači, odradi li tri dostave u sat vremena zaradit će 36 kuna.

Na mjesečnoj razini, radi li dnevno šest sati, pet dana tjedno, student može zaraditi od tri do pet tisuća kuna, s napojnicama i više.

Obrtnici, odnosno dostavljači koji su otvorili paušalni obrt i preko njega bilježe svoje prihode, imaju fiksnih 30 kuna po satu ako uzmu smjenu ili 15 kuna plus 4 kune po svakom kilometru po svakoj dostavi.

Po toj računici dostavljač-obrtnik mjesečno bi trebao zarađivati najmanje pet tisuća kuna ako radi 6 sati dnevno, pet dana u tjednu,

Osim Wolta, u Split je stigla i još jedna mobilna aplikacija za dostavu, Glovo. To je španjolski startap, a osim što će vam na željenu adresu uz nadoknadu dostaviti hranu iz restorana, otići će vam i u trgovinu, ljekarnu...