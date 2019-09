Odbrojavaju se dani do početka trke/šetnje Race for the cure, na splitskoj Rivi 29. rujna u 11 sati. Do sada je u Županijsku ligu protiv raka prostiglo više od 2500 prijava - timova, obitelji, pojedinaca, tvrtki i institucija.

Splitskoj trci, koja se umrežuje u najmnogoljudniji svjetski događaj za oboljele od raka dojke, ali se i sabiru sjećanja za one koji su tu bitku izgubili, pridružit će se mnogi gradovi prijatelji trke iz Zagreba, Siska, Dubrovnika, Varaždina, Čakovca, Osijeka, Solina, Makarske, Kaštela, Omiša...

Split se po prvi put pridružuje svjetskom The race of the cure koja se trči već 36 godina, a u nedjelju će trčati građani u 140 gradova svijeta. Tog dana udružit će se pozitivna energija građana Dallasa odakle je trka i krenula, Philadelphije, Atene, Bukurešata, Iowe, Gdanska, Antwerpena, Bruxellesa, Brage, St.Petersburga, Sofije, Sarajeva, Minneapolisa...

Prof. dr. Vrdoljak: Od raka dojke godišnje u Hrvatskoj umre 1000 žena. Siguran sam da možemo spasiti njih 900!; Za to je nužno promijeniti neke stvari, neka promjene počnu na Rivi, na velikoj utrci za život

Svaki dan sedam žena u Hrvatskoj čuje strašnu rečenicu: Imate rak dojke; Za sve njih dođite na Rivu - Tereza, Zorica, Doris, Andro, igrači Hajduka... pozivaju vas na utrku za život

Iz ŽLPR informiraju nas o nizu malih događanja i sentimenata vezanih uz ovu trku. Tako će primjerice jedan ženski tim obojati kosu u ružičastu boju, učenici Elektrotehničke srednje škole trčat će uz svoju profesoricu koja je preboljela rak dojke, ekipa zubarskog laboratorija snimila je spot i postavila ga na društvene mreže, srednja ugostitljska škola Wallner, njih 120 učenika i profesora, trčat će za svoju oboljelu profesoricu, djelatnici Zavoda za zapošljavanje također će svoju šetnju posvetiti bolesnoj kolegici...

Na Rivi će biti i žene iz Kluba Lasonrisa koje su se nakon operacija udružile u plesni klub. Sve je veći broj takvih impresivnih priča kojima se slavi život i potiče nada.

Prijavljeni timovi nosit će i transparente u znak podrške oboljelima, ali i kao memento za one koji više nisu s nama. Cijeli događaj u nedjelju na Rivi „začinit“ će i himna trke I run for life koju izvodi Melissa Etheridge. Dirljive su riječi pjesme u kojoj se uz ljubav spominje i moć nade i volje, jer veli Mellisa - kada nam ožiljak obilježi tijelo nitko ne može uništiti snagu naše duše.

Upravo tako Split i njegovi građani trčat će i šetati za hrabre žene koje će se na Rivi okupiti u ružičastim majicama. Sve one poučit će nas životu, poručuju organizatori iz Županijske lige protiv raka.

Kroz niz akcija u skopu Race for the cure ŽLPR namjerava kupiti pokretni mamograf kako bi stigli i do žena iz Zagore i otoka kojima pregledi nisu dostupni.

Pridružite se i Vi, u nedjelju 29. rujna 2019. u 11 sati na Race for the cure THINK PINK, i dajte nam podršku.

Program počinje u subotu

Program vezan uz trku započinje cjelodnevnim zabavnim, ali edukativnim programom dan ranije, u subotu 28. rujna u 10 sati na Rivi.

Primat će se prijave i prodavati majice za trku /šetnju Race for the cure.

Nastavni Zavod za javno zdravstvo upriličit će prezentaciju nacionalnih programa prevencije raka, Hrvatsko udruženje medicinskih sestara (HUMS) obavit će zainteresiranim građanima mjerenja šećera i tlaka, La Roche Posay dijelit će kreme za zastitu kože operiranim ženama i to samo onima u ružičastim majicama, tvrtka Anita će predstaviti ortopedska pomagala operiranim ženama. Klub žena liječenih na dojci iz Splita također će davati savjete ženama koje su se suočile sa zločudnom bolešću, ali i informirati o mogućnosti preventivnih pregleda.

Zabavni program starta u 10 sati nastupom dječjih plesnih i glazbenih grupa i traje do kasnih večernji sati kada nastupaju Tedi Spalato i Disco Magic Band. Voditeljica programa je Andrea Viđak.

U subotu navečer Split će biti obasjan ružičastom svjetošću i to: južni dio Dioklecijanove palače, Riva i palme, Peristil, pročelje HNK i zgrada Banovine.

U nedjelju 29.rujna program, prema protokolu Europske Think pink organizacije, započinje u 9.45 nastupom orkestra HRM-a i KUD-a Splitske mažoretkinje.

Start trke je u 11 sati, trkače će predvoditi gradonačelnik Andro Krstulović Opara, a šetače župan Blaženko Boban.

U prigodnom zabavnom dijelu nastupit će Antonia Dora Pleško, a u sjećanje za one koji više nisu s nama pustit će se u zrak pet stotina pink balona. Voditelji programa su Mirta Šurjak i Mladen Levačić.

Za sve goste trkače/šetače, sudionike događaja Race for the cure, ravnateljstvo Muzeja grada Splita osiguralo je besplatno razgledavanje Muzeja i podruma Dioklecijanove palače. Dolazak u Split najavili su klubovi iz Zagreba „Sve za nju“, Dubrovnika, Siska, Varaždina,Čakovca, Omiša, Solina...

Split će se umrežiti i u livestream s ostalim gradovima svijeta video snimkom trke uz pomoć dronova i uz foto zapisa članova Foto kluba Split.