Rok isporuke deset zglobnih autobusa koje javni prijevoznik "Promet" nabavlja preko ITU mehanizama urbane aglomeracije očito će kasniti zbog rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, kojim se poništava odluka o odabiru tvrtke "Jolly Autoline", zastupnika marke Mercedes za Hrvatsku kao najpovoljnijeg ponuditelja u ovoj kategoriji.

Naime, kako smo već pisali, nakon raspisanog natječaja za dobavljača i isporučitelja novih vozila, na dio nabave koji se odnosi na zglobne autobuse žalila se tvrtka "Solaris Bus&Coach" iz Poljske jer je "Promet" njihovu ponudu odbio ocijenivši je – nepotpunom.

Prema navedenom rješenju Državne komisije, ovom trgovačkom društvu se nalaže ponovni pregled i ocjena ponuda, nakon kojih opet treba donijeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Kako nam je pojasnio Miroslav Delić, direktor splitskog javnog prijevoznika, razlog zbog kojeg je to komunalno poduzeće odbilo tvrtku "Solaris Bus&Coach" je njihovo nedostavljanje dokumenata s kojima se dokazuje nekažnjavanje osoba koje imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora nad tim gospodarskim subjektom.

– "Promet" je smatrao da ne smije ponovo tražiti dostavu dokumenata koje je već jednom zatražio i nije ih dobio, što je suprotno mišljenju Državne komisije. I dalje smatramo da smo postupili sukladno Zakonu o javnoj nabavi i iskoristit ćemo pravni lijek koji nam je na raspolaganju, te ćemo protiv ovog rješenja pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske – najavljuje prvi čovjek ovog trgovačkog društva.

Podsjetimo, nakon nabave 34 vozila u sklopu projekta "No regret", koji su početkom mjeseca isporučeni i počeli voziti po ulicama Splita i okolice, trenutno je u tijeku postupak nabave još 18 autobusa preko ITU mehanizma.

Natječaj je bio podijeljen u dvije grupe – za solo i zglobna vozila, s tim da je za ovu potonju već u prvoj polovini rujna potpisan ugovor s tvrtkom "Autobus" koja je zastupnik vozila marke IVECO ispred Mercedesa, koji se također natjecao preko tvrtke "Jolly Autoline".

Što se tiče natječaja za zglobne autobuse, činjenica je da je "Solaris Bus&Coach" dao najnižu ponudu koja je iznosila nešto manje od 22 milijuna kuna, dok je ponuda šibenske tvrtke "Jolly Autoline" iznosila 30,9 milijuna kuna. Osim navedenih tvrtki, u natječaju je još sudjelovala tvrtka "Autobus" s IVECO vozilima.

Solo vozila trebala bi biti isporučena do početka ljeta iduće godine, dok bi zglobni autobusi koji su predmet navedene žalbe s isporukom mogli kasniti nekih mjesec do dva, koliko se, kako neslužbeno doznajemo, predviđa da bi mogao trajati postupak pred Upravnim sudom, koji je pokrenuo "Promet". To znači da bi "sporni" zglobni autobusi na ulice trebali stići u drugoj polovini iduće godine.