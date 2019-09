Splićanka doživjela šok uz jutarnju kavu: 'Krenula sam provjeriti stanje na računu, zamalo sam pala u nesvijest! Nestalo mi je 15 tisuća kuna'

'Imala sam što i vidjeti - na popisu je bilo 12 do 13 transakcija po 1000 kuna i još nekoliko na manje iznose koje, naravno, nisam sama napravila. Veće transakcije išle su na račun jednog prodavača koji je registrirao svoje poslovanje na web stranici Wish, internetskoj trgovini različite robe''Iz opreza nikad ne kupujem izravno karticom nego preko PayPal računa. Svi znaju da je taj sistem siguran, odnosno da PayPal vodi računa o sigurnosti klijenata. Na ovaj način učestalo kupujem preko Amazona, eBaya i AliExpressa, i nikad dosad nisam imala neugodnih iskustava'

- Da nisam izrazito oprezna prilikom kupnje na internetu, možda se ne bih toliko šokirala što mi je netko hakirao bankovnu karticu, a ovako sam zamalo pala u nesvijest...

Počinje tako svoju priču Splićanka J. L. (točni podaci poznati redakciji) kojoj je proteklog vikenda s tekućeg računa u Privrednoj banci Zagreb (PBZ) ukradeno 15.000 kuna.

Da su je "olakšali" za spomenuti iznos, naša je sugovornica utvrdila u nedjelju kad je, uz jutarnju kavu, na laptopu provjeravala stanje i promet po svom računu.

- Imala sam što i vidjeti - na popisu je bilo otprilike 12 do 13 transakcija po 1000 kuna i još nekoliko na manje iznose koje, naravno, nisam sama napravila. Te su veće sve išle na račun jednog prodavača koji je registrirao svoje poslovanje na web stranici Wish, internetskoj trgovini koja prodaje različitu robu, i to uglavnom po izrazito povoljnim cijenama.

Kupovala sam i ja na Wishu, ali zadnji put prije godinu dana. Osim toga, iz opreza nikad ne kupujem direktno preko kartice nego preko svog PayPal računa. Svi znaju da je taj sistem siguran, odnosno da PayPal vodi računa o sigurnosti podataka svojih klijenata. Na ovaj način učestalo kupujem preko Amazona, eBaya i AliExpressa, i nikad dosad nisam imala neugodnih iskustava - govori Splićanka (29).

Čim je shvatila da joj je kartica hakirana, odmah je kontaktirala nadležne u PBZ-u koji su, prema njezinim riječima, promptno reagirali.

Centar 'Joker'

- Kad sam im objasnila na koji način kupujem, odnosno da redovito koristim servis za plaćanje preko interneta, PayPal, u PBZ-u su mi rekli da mi onda vjerojatno podaci s kartice nisu hakirani prilikom online kupnje, te da je velika mogućnost da mi ih je netko skenirao na bankomatu, dok sam dizala novac, ili tijekom neke druge transakcije.

Ono čega se mogu sjetiti jest da sam dan prije podizala gotovinu na PBZ-ovom bankomatu u trgovačkom centru "Joker", te da sam karticom plaćala parking na Gripama. U svakom slučaju, iz PBZ-a su me uputili da slučaj prijavim policiji, što sam i napravila - govori čitateljica, koja ima sve pohvale za bankovne službenike s kojima je kontaktirala.

- Reagirali su odmah u nedjelju, blokirali karticu i rekli da će mi sva sredstva u roku od jednog dana biti vraćena na račun. Tako je i bilo - vraćeno mi je više od 14.500 kuna, a sporne su ostale još samo dvije transakcije - jedna od 29 kuna, opet prema Wishu, i jedna od 260 kuna, kojom su kupljene karte za FlixBus, i to u Berlinu.

Jučer sam, međutim, saznala da je i to riješeno, odnosno da su i te preostale transakcije poništene. Sada sam definitivno mirnija jer mi je novac vraćen, mada moram priznati da sam i dalje u blagom šoku. Imamo posla s modernim kriminalcima koji su, očigledno, razvili svoje metode do savršenstva kad se ni banka ne može zaštititi - govori J.L.

Nadzor i praćenje

Komentar ovog slučaja zatražili smo, naravno, i u samom PBZ-u. Potvrdili su nam da je njihova služba u nedjelju otkrila slučaj potencijalne zloupotrebe po kartici, da je klijentica odmah kontaktirana, te da se predmet rješava. Detaljnije podatke u vezi slučaja nisu, navode, u mogućnosti iznositi.

- Privredna banka Zagreb i PBZ Card imaju vrlo razvijen sustav sigurnosti i sprečavanja zloupotrebe, a zahvaljujući stalnim ulaganjima, kontinuirano unapređujemo razinu sigurnosti. Imamo organiziranu službu za nadzor i praćenje kartičnih transakcija 24 sata dnevno, 365 dana u godini s ciljem što ranijeg otkrivanja potencijalno sumnjivih transakcija te sprječavanja mogućih posljedica.

U slučaju bilo kakve sumnje na neovlašteno korištenje kartice, odmah se kontaktiraju korisnici kako bi se spriječila eventualna zloupotreba kartice - poručuju iz PBZ-a.

Ne nasjedajte na nagradne igre Iz PBZ-a objašnjavaju da postoje razne mogućnosti hakiranja kartica, primjerice, po društvenim mrežama znaju kružiti lažne poruke s raznim nagradnim igrama, a uvijek se tiču poznatih robnih marki ili besplatnih avionskih karata. Korisnici odgovaraju na dobivene linkove i šalju podatke o karticama, a tek kasnije postaju svjesni da se radilo o lažnim ponudama. - Zato uvijek savjetujemo korisnicima da provjere stranice prije nego što na njima ostave podatke o kartici, pogotovo ako se radi o stranicama na kojima do tada nisu obavljali redovne kupnje. Na ponude raznih nagradnih igara, izrazito dobre i povoljne ponude, visoke novčane dobitke i slično savjetujemo da uopće ne odgovaraju, odnosno da prethodno na stranicama vlasnika te marke provjere je li nagradna igra uopće pokrenuta - napominju iz ove banke.