Zbog apartmanizacije koja je zavladala posljednjih nekoliko godina, slobodno se može kazati da podstanari u Splitu jedva preživljavaju.

Vlasnici agencija za nekretnine, ali i korisnici njihovih usluga ističu da su rujan i listopad najbolji mjeseci za najmoprimce u potrazi za stanom. No, čak i u periodu kada je najveća ponuda nekretnina na tržištu, teško da će vam članovi splitske četveročlane obitelji oduševljeno kazati kako im je bilo koje doba godine idealno za pronalazak prihvatljivog dugoročnog najma "novog" im doma.

Sve veći je broj vlasnika nekretnina koji su odsutali od iznajmljivanja turistima, no još uvijek se u najčešće oglašavaju novouređeni apartmani ili stanovi iz kojih morate iseliti do iduće sezone kada kreće turistička "paša".

Ako je suditi po ponudi i potražnji na društvenim mrežama, ove jeseni je situacija nešto bolja za podstanare koji teže dugoročnom najmu, budući da je veći broj onih koji odustaju od turizma. Međutim, tada je najčešće riječ o novouređenim "kvadratima" koji se zbog modernog kauča i kuhinje iznajmljuju po nevjerojatno visokim cijenama.

- Postoji i jedan dio vlasnika stanova koji su odustali od turističke zarade i vratili su se klasičnim podstanarima. No, zato su cijene mjesečnog najma stana porasle, pogotovo na atraktivnim lokacijama kao što su Meje ili Bačvice - navodi Jasminka Biliškov, vlasnica agencije "Biliškov nekretnine" koja je ujedno i zamjenica predsjednika Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, a u Splitu je predsjednica tog istog Udruženja. Budući da su, prema riječima agentice, iznosi mjesečnih "renti" dosegli svoj vrhunac, Biliškov prognozira svjetliju budućnost podstanarima.

- Posljednjih godina nije bilo stanova za najam na duži period, pa su se zbog velike potražnje podigle cijene nekretnina koje su bile dostupne na tržištu. Povratkom određenog broja najmodavaca iz sezonskog u klasični cjelogodišnji najam, konkurencija postaje veća, a iznos mjesečnog najma bi trebao biti manji - preračunava vlasnica agencije za nekretnine. Naglasila je da sličan problem dijeli nekoliko gradova uključujući i Zagreb koji je postao turistička destinacija, što znači da je paralelno manje pristupačan velikom broju studenata i ostatku podstanara u potrazi za višegodišnjim utočištem.

Nažalost, splitske obitelji i mladi koji se žele osamostaliti s plaćom od pet tisuća kuna, jedva mogu preživjeti mjesec u "cvitu Mediterana".

S gotovo najnižom mogućom "rentom" do iznosa od 400 eura bez režija, do kraja mjeseca im ostaje za "manistru" i piletinu. Obitelj u kojoj ne radi otac ili majka, treba imati barem jednog mađioničara u bližem srodstvu kako bi prehranili i školovali djecu u podstanarskom stanu. No, bez obzira na teške životne uvjete splitskih najmoprimaca, država nedovoljno financira Program društveno poticane stanogradnje (POS).

U Hrvatskoj su do sada kroz program POS-a izgrađena 8292 stana u 256 građevina, a od toga je u Splitu izgrađeno ukupno 955 stanova s pripadajućim garažno-parkirnim mjestima. Posljednja je Kila 1 kada su u sretne ruke vlasnika prije dvije i pol godine predana 162 ključa, a oni koji se nisu bili te sreće čekaju novu priliku za kupnju ili najam POS-ovih stanova.

Naime, prema podacima Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja na posljednjoj listi čekanja za Program društveno poticane stanogradnje na Kili bilo je 2138 građana, a dodijelilo se 571 stan, što znači da je ostalo više od 1500 obitelji koje čekaju svoju priliku, a većina ih strepi od nove turističke sezone.

Iz ministarstva su potvrdili da će se sreća nasmiješiti pojedincima, jer je sklopljen Ugovor o kupoprodaji zemljišta i projektne dokumentacije za gradnju stambeno – poslovne građevine u Stobreču. Riječ je o 58 stanova i 2 poslovna prostora na 3.592 četvorna metra neto korisne površine. U tijeku je ishođenje građevinskih dozvola “koje se očekuju u primjerenom roku”.

Međutim, jasno je da brojka od novih 58 POS-ovih stanova neće biti dovoljna u gradu u kojem se za metar četvorni stana u prosjeku morate izdvojiti 2000 eura.