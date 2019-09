Hoće li se splitskim ugostiteljima srezati štekati? Opara uoči sjednice Gradskog vijeća tvrdi: Novi komunalni red ne kasni zbog njihova pritiska. Veliki je broj primjedbi koje treba pozorno obraditi...

Neuvrštavanje točke o novoj Odluci o komunalnom redu u dnevni red sjednice Gradskog vijeća koja je najavljena za utorak, 1. listopada, poteštat Andro Krstulovć Opara obrazložio je tvrdnjom kako je "još uvijek u tijeku obrada svih primjedbi i prijedloga koji su pristigli tijekom javne rasprave".

– Vjerujem da ćemo već na sljedećoj sjednici Vijeća imati dosta materijala za raspravu. Veliki je broj primjedbi koje treba pozorno obraditi. Povjerenstvo radi svoj posao, ima dosta prijedloga – naglasio je gradonačelnik.

Na pitanje ima li u Gradskom vijeću dovoljno ruku za izglasavanje tako važnog dokumenta, Krstulović Opara je rekao kako se o tome nije raspravljalo.

– Komunalni red je nešto o čemu će se većina vijećnika itekako složiti – kazao je poteštat.

Prvi čovjek splitske vlasti nije htio komentirati mogućnost da toliko najavljivani propis padne zbog odredbe da se skine 30 posto javnog prostora za ugostitelje, te je naglasio samo kako je to ponuđeno na raspravu te da je onda na vijećnicima da kreiraju "kućni red" grada.

Što se tiče kampanje koju ugostitelji već neko vrijeme provode u gotovo svim splitskim medijima, gradonačelnik je kazao kako je ona sasvim legitimna i da svatko može kazati što god hoće.

– Šteta što ugostitelji nisu istupili s tim prije same rasprave, nego poslije, i sada se može protumačiti kao pritisak na nekoga, no to neće uzrokovati nikakve promjene u obradi ovih primjedbi – naveo je Krstulović Opara i dodao kako ovaj dokument ne vidi kao političku platformu, nego kao tekst koji će se ponuditi vijećnicima, a lokalni zastupnici će ga moći dorađivati i takvoga ga izglasati.