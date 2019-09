Izvještavanje novinara o napadu u Uzdolju kod Knina gdje su u kafiću napadnuti navijači Crvene zvezde koji su gledali kvalifikacijsku utakmicu za Ligu prvaka između Crvene zvezde i Young Boysa 21. kolovoza ove godine, rezultirale su pojavom novog transparenta među najžešćim navijačima – "novinari crvi".

Prva utakmica na kojoj se pojavio transparent "novinari crvi" bila je 25. kolovoza u Osijeku, a od tada se pojavljuje sve veći broj takvih grafita na splitskim ulicama.

Najnoviji s natpisima "Ubi Srbina", "Novinari crvi" te "Mrzin pandure" nastali su na Mertojaku.

- Jutros su osvanuli novi stravični grafiti u Doverskoj ulici odmah ispod službenih prostorija Kotara. Šokiran sam količinom mržnje i netolerancije kojima jedna manja šačica naših sugrađana terorizira sve nas. Kakvim su to porukama izložena naša djeca koja se tu svakodnevno igraju? - pita se naš čitatelj.

Uz natpis "novinari crvi" stoje i brojevi 1488 koji su u širokoj uporabi među neonacistima. Broj 14 označava slogan od četrnaest riječi ne engleskom jeziku: "We must secure the existence of our people and a future for white children" (Moramo osigurati budućnost naših ljudi i budućnost za bijelu djecu), a broj 88 označava izraz "Heil Hitler".

Podsjetimo, Torcida je na Rujevici prije deset dana na utakmici Rijeka-Hajduk bila jednoobrazno odjevena nosivši crne majice s natpisom "novinari crvi".