Kada se sve zbroji, 'Jadroplov' mi nije uplatio devet tisuća dolara. Uzalud su ih iz Sindikata pomoraca upozoravali da to ne smiju učiniti, ali oni su se naprosto oglušili na sva upozorenja

Gerharda Boehma, splitskog pomorca sa stažom dužim od tri desetljeća, nisu niti najmanje iznenadile slike prljavštine i kaosa na brodu "Split" iz flote "Jadroplova".

– To je – kaže – bilo za očekivati. Kadar koji je znao svoj posao odavno je otišao iz kompanije, i s brodova, i iz ureda. Nije razlog toliko bio u kašnjenju novca, već neredu u isplatama i nesigurnosti na brodovima. Naprosto nema više ljudi koji znaju upravljati njima i održavati ih.

Za konkretni slučaj nereda sa "Splita", kao i "Bena", gdje se pojavio problem s kuharom, pa su također poslani inspektori ITF-a, Boehm kaže:

– Vama crew menager kompanije kaže da su, eto, razgovarali s kuharom i riješili stvar. Prava kompanija razgovara samo sa zapovjednikom i upraviteljem stroja, ovi drugi "ne postoje". Što ti imaš razgovarati s kuharom?! Posao prvog časnika palube je da kontrolira bijelo osoblje, higijenu... Što je on radio, pitam ja. Je li upozorio kuhara? O svemu je trebao izvještavati zapovjednika, a koji i sam kada dođe na ručak ili večeru na istoj palubi može malo prošetati po kuhinji. Njih je trebalo pitati zašto je situacija takva kakva je.

Strah za život

Na "Benama" je naš sugovornik odradio svoj zadnji vijađ za "Jadroplov" u svojstvu prvog časnika stroja. Skinuo se početkom 2016. godine, ali ostalo mu je nakon svega jedno traumatično iskustvo i nikad naplaćenih krvavo zarađenih devet tisuća dolara.

– Htjeli su me na silu zadržati na "Benama" nakon što sam odradio pet mjeseci, četiri po ugovoru i jedan dodatno. Bili smo u škveru u Kini na popravku. Tehnički direktor bio je s nama na brodu i u tri navrata me nagovarao da ostanem. Odgovarao sam da sam potrošen, i fizički i psihički, da me obitelj čeka doma. Rekao mi je "dobro, riješeno" i ja sam otišao raditi vizu. Po povratku me taj isti tehnički direktor pitao jesam li pročitao e-mail koji mi je poslao predsjednik uprave Branimir Kovačić. Rekao sam da nisam i pitao ima li to veze s mojom smjenom, ostankom na brodu. Kada sam shvatio da ima, rekao sam da neću ni čitati i otišao u kabinu.

– Pitate se zašto sam tako postupio? Pa, mi smo se potapali na plovidbi od Kine prema Filipinima, i to usred tajfuna, jer oni nisu četiri ili pet puta odgovarali na naše e-mailove i upozorenja da je glavni motor pred kolapsom, da su popucali prstenovi na klipovima. Motor nije imao kompresiju, ostao je bez snage, ali smo morali ploviti. Forca je bila u provu, more nas je naprosto nosilo, ali sva sreća da smo bili na otvorenom i nismo se imali gdje nasukati ili u nešto zabiti. Kada se smirilo, okrenuli smo brod, nekako podigli okretaje jer je motor bio lakši i dočepali se Kine. Nikad u životu nisam se prepao za svoj goli život kao tada – ispričao nam je Boehm.

Zakidaju gdje stignu

Nastavak je uslijedio po njegovu povratku u Split, saznao je da ga je kompanija, umjesto nagrade što je makinju doveo iz nereda u pristojno stanje, kaznila po novčaniku.

– Nakon iskrcaja s "Bena" ostali su mi dužni 18.000 dolara. Nakon što sam bio u Sindikatu pomoraca i upoznao ih o tome, isplaćeno mi je 13.000, dok mi 5000 nisu htjeli dati, pozivajući se na stavku ugovora. Njihovo je objašnjenje bilo da ugovoreni bonus od 980 dolara mjesečno ne moraju isplatiti ukoliko nisu zadovoljni mojim radom na brodu tijekom tih pet mjeseci. Međutim, taj isti mjesečni bonus su mi već bili isplatili za rujan, listopad i studeni, što znači da su bili zadovoljni mojim radom na brodu, a isplatili bi mi i za prosinac i siječanj da su imali novac. Zato su se naplatili, naprosto mi ukrali od naknade za godišnji odmor, koja se isplaćuje na kraju ugovora, a iznosi 721 dolar mjesečno. Nikada mi nisu platili ni 2000 dolara za mirovinsko i zdravstveno osiguranje dok sam bio na brodu "Don Frane Bulić". Kada im ni to nije bilo dosta, uzeli su mi još i 2000 dolara bonusa za godinu dana vjernosti kompaniji, tj. pet posto od iznosa zarađenog tijekom godine provedenu u kompaniji. Kada se sve zbroji, to vam dođe oko devet tisuća dolara. Uzalud su ih iz Sindikata pomoraca upozoravali da to ne smiju učiniti, ali oni su se naprosto oglušili na sva njihova upozorenja. Kovačić je želio razgovarati u četiri oka, ali ja nisam pristao jer sam znamo da bi isplatu novca uvjetovali mojim povratkom na brod. U taj nered nisam se htio vraćati – pun ogorčenja prisjeća se bivši prvi časnik stroja na "Benama".

"Jadroplov" nikada nije tužio jer, veli, sve mu se prilično zgadilo, a i supruga je nekako u to vrijeme imala zdravstvenih poteškoća te obitelj nije htio opterećivati dugim sporovima i povlačenjem po sudovima.

'Nije zadovoljio'

– Ima još jedan razlog, a to je ono što je Kovačić ispričao na jednom sastanku u kompaniji, kada je želio retroaktivno ukinuti kolektivni ugovor, pa je okupio zapovjedni kadar koji je bio doma. Naveo je primjer jednog zapovjednika koji je izgubio spor na sudu u Splitu iako mu je supruga bila sutkinja na tom istom sudu i čvrsto vjerovala da imaju velike šanse za dobiti spor. Tada je i pred svima kazao rečenicu koja nas je sve sledila: "Tko je god tužio, izgubio je protiv Jadroplova!" – navodi Boehm.

Oko ovih njegovih navoda kontaktirali smo drugu stranu, konkretno prvog čovjeka Jadroplova Branimira Kovačića.

– Gospodin Boehm je relativno kratko vrijeme plovio na brodovima "Jadroplova" te je iskrcan na vlastiti zahtjev s broda "Bene" tijekom svog ugovora. Nažalost, "Jadroplov" je imao veliku komercijalnu i tehničku štetu tijekom njegove službe na tom brodu. S obzirom na to da je bilo nemoguće nadoknaditi pričinjenu štetu iz njegovih mjesečnih primanja, gospodinu Boehmu je oduzet tzv. performance bonus koji ide s plaćom u skladu s rezultatima rada. U svezi navoda o dugovanju neplaćenih poreza i doprinosa nemam komentara, osim što smatram da taj podatak nije ni približno istinit. Gospodin Boehm je jedan od rijetkih pomoraca koji nije zadovoljio kriterije "Jadroplova" te se nije istaknuo zalaganjem, znanjem i kvalitetom – glasio je integralni Kovačićev odgovor.

Takvo pojašnjenje prilično je uzrujalo Boehma, kojeg smo ponovno kontaktirali. Prvo, kaže, neistina je da je kratko plovio na "Jadroplovu". Bilo je to dobrih 10 godina i, među ostalim, primio je novogradnju "Don Frane Bulić" kada je kompanija bila na vrhuncu. Drugo, na zadnjoj plovidbi nije, kako to navodi Kovačić, iskrcan tijekom ugovora, već je ugovor istekao nakon odrađenih četiri plus jedan mjesec dodatno.

'Molili me da ostanem'

– Novac koji mi je oduzeo nije nikakav performance bonus, nego je od plaće skinuo tih 980 dolara. Ako meni ne vjerujete, evo vam platne liste, izvodi iz banke. Stvar je u tome da on može kada netko ode iz kompanije reći da nije zadovoljio i uzeti mu novac. Ako sam ja napravio tu izmišljenu štetu, pa zašto su me on i tehnički direktor molili da ostanem na brodu?! Osim toga, neka pokaže e-mail kojim je odgovorio na moje dopise da glavni motor ne može još dugo raditi i da treba hitno demontirati sve klipove. Takvo stanje na brodu zatekao sam poslije samo pet dana navigacije – uzvraća Boehm i zaključuje:

– Mene više uopće ne zanima taj novac koji su mi uzeli na pravdi Boga. Istupio sam javno samo da se vidi kako kaos na "Splitu" nije od jučer, već traje godinama. Kompanija ide u propast i održavaju je samo garancije koje za sve i svašta daje država. Gdje to vodi i kako je završilo po nas porezne obveznike, najbolji vam je pokazatelj brodogradilište "Uljanik"!