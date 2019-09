Svaki dan sedam žena u Hrvatskoj čuje strašnu rečenicu: Imate rak dojke; Za sve njih dođite na Rivu - Tereza, Zorica, Doris, Andro, igrači Hajduka... pozivaju vas na utrku za život

Svaki dan u Hrvatskoj sedam žena dozna da boluje od raka dojke, a njih tri, na žalost, i umre od te zloćudne bolesti.

Za sve njih, za hrabre žene koje se trenutno bore s teškom dijagnozom i za one lavice koje je, unatoč hrabroj i odvažnoj borbi, bolest nadjačala, nadolazeći se vikend u Split održava velika humanitarna akcija Think Pink. Riječ je o najvećem svjetskom događaju u borbi protiv raka dojke kojemu se ove godine prvi put pridružuje i Hrvatska.

Splićanke i Splićani, pojavite se na Rivi! Premijera velike globalne akcije uskoro u Splitu, trčite, hodajte i 'think pink' za sve žene suočene sa strašnom dijagnozom

Think Pink održava se u više od 140 gradova širom svijeta i u njoj sudjeluju milijuni ljudi, a čast da se pridruži toj globalnoj humanitarnoj priči ove je godine pripala Splitu. Županijska liga protiv raka Split, koja već više od pola stoljeća vrijedno i nesebično radi na prevenciji i smanjenu smrtnosti od zloćudnih bolesti, tijekom vikenda 28. i 29. rujna pripremila je cijeli niz događaja, a najvažniji je svakako velika utrka za život Race for the Cure koja se održava u nedjelju, 29. rujna na splitskoj Rivi, s početkom u 11 sati.

Akciju, koja slavi život, promovira rano otkrivanje bolesti i ima za cilj smanjiti smrtnost od najčešće zloćudne bolesti kod žena, podržavaju i brojne poznate osobe iz javnog, kulturnog, sportskog i političkog života grada Splita I Hrvatske.

Popularno zvani, ambasadori utrke, te osobe su dali svoj jasan stav, iskaz i glas protiv raka dojke, glas za život! Neki od njih su bili i u bliskom kontaktu s opakom bolesti, a mnogi će sudjelovati u znak sjećanja na preminule poznanike, rodbinu, prijatelje..

Oni su pravi glasnogovornici, otvorenog srca i duše. Tereza Kesovija, Zorica Kondža, Doris Dragović, HNK Hajduk, Danijela Martinović, Izabela Martinović, prof.dr.sc. Eduard Vrdoljak, Gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara, Dina Levačić, Ivan Pažanin, Marijana Batinić, Nataša Janjić, Mirta Šurjak, Ivo Perkušić, Nives Ivanković, Josipa Pavičić Bernandini, Bruno Šimleša, Tedi Spalato, Antonela Lolić, Mariola Milardović Perić i mnogi drugi pozivaju vas da se i vi priključite velikoj Think Pink akciji.

Utrka nije natjecateljskog već revijalnog karaktera, njezina svrha je podizanje svijesti o ovoj bolesti i osnaživanje onih žena koje su prošle ili upravo prolaze kroz bolest.

Race for the Cure duga je pet kilometara, trčat će se kroz srce Splita, a starta se, kao što smo naveli, s Rive u nedjelju 11 sati. Svi oni kojima je to možda puno imaju i opciju Think Pink šetnje u duljini od dva kilometra. Šetnja također starta u nedjelju u 11 sati na Rivi.

- Budimo zajedno na Rivi u nedjelju na prvom izdanju Race for the cure, Think Pink, i dajmo podršku oboljelima od raka dojke. Neka naša Riva bude u pink bojama - zaključuju organizatori i ambasadori akcije.

Evo gdje se treba prijaviti Što je potrebno napraviti kako bi se priključili utrci za život, napravili promjenu, spasili barem jedan život i osnažili one koji se upravo bore s teškom bolesti? Registracija za trku/šetnju može se, kako objašnjavaju u Ligi, napraviti na dva načina: - online preko linka Županijske lige za borbu protiv raka Split ( NA OVOM LINKU ) - papirnatim putem u uredu Lige (2. kat Onkologije na Firulama) Registracija iznosi 50 kuna, a uplatom se dobiva majica. Oni koje je bolest dotaknula, hrabro i s ponosom nosit će pink majicu, dok će ostali sudionici dobiti bijelu. Majice se mogu preuzeti u subotu 28. rujna na Rivi u šatoru Think Pink, ili radnim danom u uredu Lige od 7 do 15 sati. Iz Lige napominju i kako se registrirati može svako ponaosob ili kao team, kojeg čini najmanje deset sudionika.