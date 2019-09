Najveći hotel u Splitu konačno pred otvaranjem: Pogledajte kako je Kotarčevo zdanje na Žnjanu 'ušminkano' za prve goste

Udarna sezona je prošla i malo je zahladilo, ali, prema informacijama koje smo dobili od nekolicine naših sugrađana, hotel "Amphora" na Žnjanu, u vlasništvu splitskog poduzetnika Zvonka Kotarca, samo što nije započeo s radom. Ovaj visokokategornik je najavljen kao najveći hotel u Splitu, što znači i jedan od velikih hotela u Dalmaciji. Iako je prvotno bilo planirano da objekt otvori vrata svojim gostima ovog Uskrsa, to se nije dogodilo.

No, svakom je prolazniku tijekom posljednjih dana vidljivo da je hotel u visokoj fazi dovršenosti, pa je njegovo puštanje u rad u 100-postotnom kapacitetu očito pitanje dana. Ispred ulaza još uvijek je postavljena ograda, ali je očišćen dio stakala na terasama. Zvonka Kotarca smo nazvali da provjerimo je li točna informacija da je hotel spreman primiti prve goste, no on to nije ni potvrdio ni demantirao.

Prvi projekt za ovaj smještajni objekt datira još iz 2004. godine i prema njemu je objekt trebao biti znatno niži. U planu su bile tri zgrade od kojih bi svaka imala podrum, prizemlje, suteren, dva kata i nadgrađe, a građevna linija bi se poklapala s nagibom terena. Time bi se nenametljivo uklopio u vizuru obale, i to na žnjanskom području koje je devastirano neprimjerenom gradnjom, o čemu se mnogo i pisalo. Projektant je bio Ante Kuzmanić, ali kako nam je jednom rekao arhitekt, došlo je do spora s investitorom i on je izišao iz priče.

Planovi za hotel su se tada mijenjali po želji investitora, a arhitekti su pravili nacrte, pa se tako izmijenio i detaljni plan uređenja tog područja, odnosno gradski vijećnici su tri puta za to dignuli ruke – 2008., 2011. i 2016 godine. Od početnih 7100 četvornih metara hotel je tako narastao čak na 17.500 kvadrata. Dakle, u nešto više od deset godina, dok se čekala gradnja, hotel je narastao 10.000 četvornih metara i tako postao – najveći u Splitu!

Uz to projekt se mijenjao kako bi bio isplativiji za gradnju. Jednom je od Grada prihvaćen kao dvije zgrade od šest katova, a 2016. je na zahtjev Kotarčeve firme "Dal-koning" na Gradskom vijeću izmijenjen u zgradu od osam katova. Neki su gradski vijećnici upozoravali, poput arhitektice Danire Matošić, da će tako veliki objekt narušiti vizuru grada, gledano s mora, ali to nije zaustavilo potreban broj ruku da se usvoji još jedna izmjena DPU-a.

Podsjetimo, građevinska inspekcija je u travnju ove godine otkrila da, pored svega, bageri kopaju više negoli je odobreno u građevinskoj dozvoli, pa je Grad odobrio njezinu izmjenu po projektu Emila Šverka, a radovi su dovršeni.

Također, predviđeno je da se "Amphorinih" 11 etaža može grijati i hladiti morem, za što bi se postavile cijevi na 200-tinjak metara od plaže za osobe s invaliditetom, koja se nalazi pored hotela. Projektant inženjer Davor Lučin je izjavio da će samo u blizini cijevi temperatura mora biti toplija ili hladnija za tri do pet stupnjeva. Senka Mrkonjić, predsjednica Udruge osoba s invaliditetom, komentirala je kako je krajnje neprimjereno što o tome s njima nitko nije razgovarao.