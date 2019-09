U prostorijama prodajnog centra Koteks u petak je započeo trodnevni seminar arhitekata, urbanista i aktivista "Grad na rubu katastrofe 19” koji se organizira u svrhu umrežavanja i razmjene znanja i iskustva aktivnih građana i profesionalaca na temu zdravog razvoja grada.

Relevantni stručnjaci iz Hrvatske i inozemstva okupili su se ovog vikenda u Splitu zbog seminara kojeg organizira neformalna inicijativa Grad Odrasta koju čine mladi arhitekti, urbanisti i aktivisti grada Splita,a uz financijsku potporu međunarodne fondacije FundAction, Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Splitsko-dalmatinske županije.

Kao što je i bilo najavljeno, od samog početka se osjećala ugodna atmosfera koju je obilježio kvalitetan ali kritički dijalog. Nakon kratkog upoznavanja s društvenim pokretom "Odrasta“, u kojem se repolitizira rasprava o razvoju i teorije te principima odrasta koju su organizatori smjestili u kontekst grada Splita kao mjesta koji se razvija na rubu kolapsa, održan je panel na temu "Na rubu: Postoji li Split poslije turizma?“.

Organizatori su za ovu raspravu doveli dvije poznate osobe- bivšeg splitskog gradonačelnika Jakšu Miličića i povjesničara i bivšeg rektora Sveučilišta u Splitu Ivu Babića s kojima su polemizirali o tome što čeka Split u sljedećim godinama, koje su mu perspektive s i bez urbanizma, odnosno s i bez kolektivnih akcija za očuvanje okoliša i društva.

Jakša Miličić kultni je splitski gradonačelnik za čijeg je mandata grad doživio veliku demografsku ekspanziju i ostvareno je više kapitalnih projekata značajnih za razvoj grada i njegove okolice,a Ivo Babić je povjesničar umjetnosti, pisac izuzetnog angažmana, javni i kulturni djelatnik prvog reda, bivši rektor Sveučilišta u Splitu i pokretač brojnih inicijativa koji je oduvijek svjestan snage i uloge javne riječi i odgovornosti za nju.

S ova dva sugovornika moderatori su razgovarali o suvremenim društvenim zbivanjima i dugoročnim posljedicama koje će neplanirani i devastirajući turizam imati na grad. S iskustvom još jedne ljetne sezone i kaosa koju je donijela u prometnom, društvenom i ekonomskom obliku postavilo se pitanje postoji li uopće opcija u kojoj će Split preživjeti sve što mu se događa zadnjih godina.

- Plana nemamo a Grad bi ga trebao imati. Za jednu organiziranu veličinu kao što je grad ili županija odnosno država, a u vijeku u kojem živimo, plan razvoja mora postojati a ako ga nema onda je to neodgovorno ponašanje prema gradu, građanima i državi. Program razvoja se mora napraviti i to na najmanje osam, a najviše 10 godina jer bi svako gradsko vijeće koje dolazi trebalo imati naslijeđen plan - rekao je Miličić koji smatra da bi i građani trebali imati uvid u njega isto kao i pravo izražavanja svojeg stava o njemu. Uz to je naglasio da Split mora razvijati turizam, ali elitni, a ne "Zimmer frei“ turizam.

Prvog dana su predstavljeni i dobri primjeri iza prakse. Suzana Dobrić Žaja iz Društva arhitekata Zagreb i inicijativa Savica ZA Park brojne okupljene je upoznala s pravnom, proceduralnom i aktivističkom stranom uspješne obrane zagrebačkog parka Savica, Dušica Radojčić s pojmom participativnog upravljanja javnim dobrima na primjeru Društvenog centra Rojc, a Predrag Milić je predstavio što se događa kada naselje uđe u školu i kako se grade prostori u kojima djeca postaju agenti društvene promjene.

Nadalje, Dragan Žuvela je približio presjek djelovanja Društva arhitekata Split, a Antonella Milano ispred arhitektonske prakse Ecosistema Urbano projekte u domeni arhitekture, urbanog dizajna i prostornog planiranja koji se ističu po svojoj participativnoj i inkluzivnoj metodologiji rada.

Drugi i treći dan seminara fokus će biti na rad u grupama i održat će se tri radne grupe na temu okvira urbanih politika, aktivnog građanstva i ekologije javnog prostora. Posljednji dan seminara „rezerviran“ je za završni panel na kojem će se predstaviti metode i rezultati dvodnevnog rada radnih grupa s akcijskim planovima za daljnje djelovanje.