Prošlo je 10 dana otkad se velikim raskrižjem Ulice Domovinskog rata s ulicama slobode i Hrvatske mornarice, najfrekventnijima u Splitu, vozi po novoj regulaciji.

Mnogi još nisu svladali novu prometnu regulaciju kraj 'Kroma', a Grad Split opet uvodi nova prometna pravila na problematičnom raskrižju

Prvu rečenicu ovog članka možemo i drukčije formulirati: Prošlo je 10 dana otkad se u Ulici Domovinskog rata stvaraju kolone koje se u pojedinim dijelovima dana, posebice tijekom radnog dijela tjedna, protežu i do Poljuda. Podsjetimo, tada su ugrađena dopunska semaforska svjetla za skretanje ulijevo iz Ulice Domovinskog rata prema objema susjednim prometnicama, a iz Ulice slobode vozi se ravno u dva kolnička traka preko raskrižja prema zapadu i Ulici Hrvatske mornarice, dok je krajnji desni sada rezerviran samo za skretanje udesno u smjeru izlaza iz grada.

Zbog dodatnih strelica, vozačima se "na prvu" učinilo da je ponešto skraćeno trajanje postojećeg dopunskog semafora za skretanje ulijevo iz Ulice Hrvatske mornarice prema izlazu iz grada, gdje je i do sada bio najveći pritisak vozila, pa se kolona iz smjera zapada svakodnevno u određenim satima proteže gotovo do raskrižja kod "plavih nebodera" na Skalicama, što posljedično uključuje i zakrčenje Ličke i Sukoišanske ulice.

Jakov Anterić, voditelj održavanja u tvrtki "Cestar", potvrdio je sumnje brojnih sudionika u prometu, te je za naš list kazao kako su zbog nove regulacije nešto drukčije raspoređeni "valovi" svjetlosne signalizacije, bolje rečeno, skraćeno je trajanje zelenog svjetla za skretanje iz smjera Poljuda prema izlazu iz grada.

– Na tom su križanju dodane strelice iz smjera zgrade "muslimanke" udesno u Ulicu Hrvatske mornarice, kao i kolnički trak za skretanje udesno iz Ulice slobode prema izlazu iz grada. Strelica traje pet sekundi. Paralelno s tim izmjenama, program je automatski smanjio vrijeme prolaska za one koji skreću ulijevo iz Ulice Hrvatske mornarice prema Ulici Domovinskog rata, i to do 12 sekundi – objasnio je Anterić i dodao kako se tijekom pripreme regulacije biralo između mogućnosti većeg protoka vozila kroz raskrižje i sigurnosti sudionika u prometu, a Grad je, kao naručitelj radova, izabrao – sigurnost.

Tijekom petka (jučer) prijepodne promotrili smo nekoliko ciklusa svjetlosne signalizacije i primjetno je da tijekom trajanja dopunske strelice ulijevo prema izlazu iz grada može skrenuti ukupno 14 vozila iz oba traka Ulice Hrvatske mornarice, a u pravilu im se priključe još dva koja ulaze u raskrižje već kad je na semaforu isključena dopunska strelica i pali se crveno svjetlo.

Napominjemo da je prometni "uzorak" napravljen u gotovo idealnim uvjetima, jer su u koloni redom bila osobna i mala dostavna vozila, a nije teško pretpostaviti da je u svakodnevnim "špicama", kad tim smjerom prolaze brojni autobusi s terminala na Sukoišanu, te kamioni i dostavni kombiji, protočnost kroz raskrižje znatno manje, a pritisak iz smjera Poljuda i Skalica je jednak. Čini se da su kolone i u tom dijelu grada postale svakodnevica na koju ćemo se morati priviknuti.