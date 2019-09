Otvoreni rat tvrtke "Point Split" i Banovine, koji se već pola godine vodi oko planirane izgradnje kvalitetne pristupne prometnice prema Kili, nastavljen je na nedalekoj lokaciji - na rekonstrukciji raskrižja Vukovarske i Lovrinačke ulice, za koju je u tijeku izbor izvođača radova.

Upravo spomenuti gradski koncesionar za održavanje nogostupa u petak je uložio žalbu i na natječaj za taj projekt, procijenjene vrijednosti oko 4,6 milijuna kuna, koji je lokalna vlast raspisala 4. rujna s planiranom rokom zaprimanja ponuda zainteresiranih građevinara do 24. rujna.

Premda je nadmetanje tek na sredini objavljenog trajanja, u upisniku žalbi koji vodi Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave vidljiva je zabilježba da je "Point Split" već dostavio svoj dopis, uz koji je u oglasniku "Narodnih novina" stavljena primjedba da "žalba izjavljena protiv objavljene dokumentacije sprječava nastavak postupka".

Ekskluzivno doznajemo: Grad im godinama daje unosne poslove, a 'Point' opet 'minira' gradnju ceste na Kili!; Vela: Nisam vjerovao da će zbog jedne lampe blokirati projekt od 16 milijuna kuna

Gradski oci dosad su bili verbalno žestoki u slučajevima prethodnih sličnih poteza iz poslovodstva firme iza koje stoji poduzetnik Stipe Latković, ali nedavne odluke spomenutog državnog tijela, koje je nakon žalbi "Pointa Split" primoralo Banovinu na rušenje vlastitih natječaja, primirile su njihovu retoriku. iako su im oni i njihovi prethodnici svojim potpisima osigurali poslove vrijedne najmanje 20 milijuna kuna.

Na tom tragu su i izjave dogradonačelnika Nina Vele

- Primijenit ćemo ono što je predviđeno zakonom, poštivat ćemo odluku Državne komisije. Nikakve prisile i ucjene nećemo prihvaćati, ali ni ikoga ucjenjivati.

Građanima s Kile nasušno je potrebna suvremena pristupna prometnica i naš je interes da radovi što prije počnu i da se što prije završe. Koliko god nas te žalbe kočile, moramo poštivati propise koji reguliraju provođenje postupaka javne nabave, kao i Zakon o gradnji.



Tvrtka "Point Split" ušla je u drugu od četiri godine ugovora s Gradom za održavanje pločnika, postoji li mogućnost raskida posla nakon ovakvih situacija sa žalbama, razmatrate li takvo što?

- To je drugi posao. Oni su se ovdje koristili svojim legalnim mogućnostima, sudjelovali su u natječaju i iskoristili pravo žalbe. Je li to moralno opravdano, to je druga priča. Isto tako, nema smisla nekoga isključivati iz inata.

Naša je gradska uprava prva provela cjeloviti postupak javne nabave, dosad su to bili natječaji i dvadesetak godina su praktično iste tvrtke dobivale te poslove. Sada imamo tri koncesionara čije su ponude bile ocijenjene najpovoljnijima - za ceste, izvankolničke površine i javnu rasvjetu.

U tim ugovorima postoje klauzule da svake godine, ako nismo zadovoljni učinkom i radom koncesionara, možemo ponovno otvoriti postupak javne nabave, nismo vezani ni mi ni oni. Ne moramo četiri godine trpjeti jedni druge, ako nismo zadovoljni - razići ćemo se. Međutim, treba ispoštivati redovnu proceduru, nijedna strana ne može naprasno raskinuti ugovor, niti to želimo.



Jeste li zadovoljni s "Pointom", pa i sami kažete da se ugovor može raskinuti ako jedna strana nije zadovoljna?

- "Point Split" je dugogodišnji gradski koncesionar i napravio je puno dobrih stvari, ali bilo je i nekih stvari gdje se nisu baš iskazali, pa je teško jednostrano reći jesmo li zadovoljni ili ne. Nije to stvar ocjene jednog čovjeka, odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi višečlano povjerenstvo s više ocjena.