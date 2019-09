Godinama slušamo upozorenja o klimatskim promjenama i onečišćenju okoliša. Informacije su to koje nas ne ostavljaju ravnodušnima, ali, s druge strane, rijetki odluče i učiniti nešto u vezi s tim.

Nekadašnji vatrogasac, 58-godišnji Martin Hutchinson iz britanskog Manchestera, odlučio je reagirati. On je od 2006. godine na svom putovanju oko svijeta, a vjerno ga prati i njegov pas Starsky. Njihova misija je posaditi što više stabala te širiti svijest o očuvanju prirode, a put ga je doveo i do Splita, u kojem će se zadržati nekoliko dana.

– Mi smo na svjetskoj turneji za okoliš te smo usput i istraživači okoliša i prirode. Moramo promijeniti naš stav o okolišu, promjena mora krenuti od nas samih kako bi uspjela. Sadnja drveća je jedna stvar koju možemo napraviti, pokupiti smeće s ulice, bilo što što može pomoći.

Želim razgovarati s ljudima i pronaći rješenje za stanje u kojem se nalazimo. Edukacija je vrlo bitna i tome težim, a ako uspijem u svakom gradu promijeniti mišljenje barem jednog čovjeka, ja sam zadovoljan. Individualna odgovornost je najvažnija – počinje Hutchinson svoju priču.

Na prvi dio svojeg puta krenuo je 2006. iz Meksika i tada je pješice prošao 34.000 kilometara kroz 21 zemlju. Posjećivao je i škole te govorio o problemima u okolišu i njihovim rješenjima, a sada to isto radi na biciklu. Prije tri godine "misiju" je započeo iz Velike Britanije, a cilj mu je doći sve do Australije.

– Glavna poruka koju trebam naglasiti jest "Ne paničarite!", a tiče se klimatskih promjena jer one se svakako događaju oko nas. Ako paničarimo, ne možemo se koncentrirati na ono što se događa u našoj okolini. Mladima uvijek govorim da što manje koriste tehnologiju jer želim da vide ljepotu naše zemlje, neka se okrenu oko sebe i zastanu – ističe Martin, dok uz njega mirno leži njegov pas Starsky, kojeg je prije tri godine spasio s portugalskih ulica.

– Odmah smo kliknuli i od tada je uz mene. Zajedno smo posjetili 102 škole i proputovali 15 zemalja, a djeca se oduševe kada ga vide. Mi smo pravi tim – govori svjetski putnik, dodajući kako mu je želja posjetiti i splitske škole kako bi s mladima razgovarao o tome što možemo napraviti za naš planet.

– Nažalost, samo mislimo o sebi, a ne i o drugima. Znam da sadnjom drveća ne mogu promijeniti i spasiti sve, ali i to je prvi korak. U Hrvatskoj sam do sada posadio 14 stabala, a zadnje je bilo prije nekoliko dana u Kaštel Sućurcu, gdje smo posadili maslinu. Primijetio sam putem kako mnogo ljudi bez razmišljanja baca opušak cigarete na pod. Zašto ako za to postoji kanta? To je, primjerice, stav koji se treba mijenjati – zaključuje naš sugovornik, koji nastavlja put prema Dubrovniku, a zatim i Crnoj Gori:

– Želim posjetiti što više škola. U svakom se gradu zadržim nekoliko dana, tako da me svatko zainteresiran može kontaktirati putem profila na Facebooku, a naš rad pratiti i na YouTube kanalu.