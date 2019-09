U više od 140 gradova širom svijeta održava se akcija Think Pink, najveći svjetski događaj u borbi protiv raka dojke. Ove godine čast da se pridruži ovoj globalnoj humanitarnoj priči pripala je Splitu.

U organizaciji Županijske lige protiv raka Split, koja već više od pola stoljeća vrijedno i nesebično radi na prevenciji i smanjenu smrtnosti od zloćudnih bolesti, hrvatska premijera akcije Think Pink i velike utrke za život Race for the Cure održat će se u subotu i nedjelju 28. i 29. rujna na Rivi.

Splićanke i Splićani, pojavite se na Rivi! Premijera velike globalne akcije uskoro u Splitu, trčite, hodajte i 'think pink' za sve žene suočene sa strašnom dijagnozom

Liga će tijekom posljednjeg vikenda u rujnu osigurati i predavanja i preglede za žene, uz bogati zabavni program, a sama utrka Race for the Cure održat će se u nedjelju, 29. rujna sa startom na Rivi u 11 sati.

Trčat će se pet kilometara, a svi oni kojima je to možda puno mogu izabrati i opciju Think Pink šetnje u duljini od dva kilometra koja također starta u 11 sati na Rivi.

Prijava je vrlo jednostavna, a ima veliko značenje. Priključite se utrci za život, napravite promjenu i na taj način spasimo barem jedan život i osnažimo one koji se upravo bore s teškom bolesti.

U Split stižu i ekipe iz Zagreba okupljenje u nekoliko udruga žena. Nije njima ništa problem. Lako se organiziraju, sve su super ekipa, vole putovati, a ako je razlog ovako izražajne humanitarne prirode, tad su pogotovo spremne za svaku aciju. Naime, većina od njih se uspješno izlječila od opake bolesti, a za dio njih, prijateljica i poznanica koje su ovu bitku, nažalost izgubile, u znak sjećanja dat će i svoj obol sudjelujući u utrkama i propagirajući metode i važnost rane detekcije raka dojke. One su prave glasnogovornice, otvorenog srca i duše i njima možete vjerovati jer govore iz srca iz osjećaja iz ljubavi!

Ciljevi akcije su slavljenje života, smanjenje smrtnosti od raka dojke, promoviranje ranog otkrivanja bolesti, sjećanje na one koji su izgubili borbu protiv bolesti, te prevazilaženje razlika u pružanju zdravstvene zaštite između zemalja i regija.

Rak dojke najčešća je zloćudna bolest kod žena, a u Hrvatskoj, prema posljednjim podacima Registra za rak, od zloćudne bolesti dojke godišnje oboli više od 2700 žena, od čega je njih oko 300 iz Splitsko-dalmatinske županije. Tijekom 2016. godine 990 žena je, na žalost, izgubilo bitku s tom bolešću.

Akciju podržavaju i mnoge poznate osobe među kojima je i gradonačelnik Andro Krstulović Opara, Doris Dragović, Dina Levačić, HNK Hajduk, Antonela Lolić iz PU splitsko-dalmatinske...

Povedite obitelj i prijatelje, skupite mlade i velike, prijavite se i nađimo se svi zajedno u nedjelju, 29. rujna na Rivi i pokažimo svijetu koliko nas ima.