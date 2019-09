Revoltiran činjenicom da je većina prolaznika pored nevoljnika koji je ležao na podu prolazila kao pokraj turskog groblja, ne osvrćući se ili čak usput dobacujući glupe dosjetke, županijski vijećnik stranke Pametno, Igor Skoko, opisao je situaciju koju je ovaj vikend doživio u Splitu.

- Zaista ne kužim što se događa s ovim društvom... Izađem baciti smeće, a nasuprot Tommya leži čovjek, pokušam mu dati ruku da se ustane, ali nema šanse da stane na noge. Zreo da podleti pod auto ako bi se i uspio ustati. Posudim mobitel od jedne gospođe koja je taman izašla iz dućana, zovnem hitnu i tri momka se stvore u roku od 3-4 min, stave ga u kola i odvedu – napisao je Igor Skoko na Facebooku.

A onda je opisao i što je bilo prije dolaska hitne:

- U roku od tih 10-ak minuta, prošlo je bar 100 auta (cijela kolona auta koja ide na pir), kraj čovjeka prošetalo bar 20 ljudi i osim dvije starije gospođe nitko ni da stane pitati jel' treba pomoći. Za dva momka i curu od nekih 18-19, to je čak bila situacija i za malo podjebavati (nešto u stilu što si zalega diži se). Pa jeb*** je li problem stati i pitati čovjeka treba li mu pomoć? Okrenuti broj hitne? Košta 10 min vremena, a možeš nekome život spasiti... Znam da smo društvo od kur*** bez ikakvog osjećaja za odgovornost, ali zaista ne razumijem kako možeš proći kraj nekoga tko leži i nesuvislo priča bez da ti padne napamet da bi mogao pomoći...

Ne budite šupci, sutra će možda vama trebati pomoć – apelirao je na svoje sugrađane Skoko.

Ispod posta su se javili i drugi Splićani, koji opisuju slične situacije:

- To sam doživila... Baba i dida plaču, nisu ponili mobitel, došli sa Firula na St 3, njemu pozlilo, nitko, ali je*** nitko, nije sta pomoć.... Užas... Zvali hitnu, došli u dvi minute... Grad užasa… - požalila se jedna Splićanka.

- Sjećam se da smo se nekad zgražali, kad bi slušali priče iz nekih zapadnih država, kako čovjek može umrijet na ulici, a da nikoga nije briga. Užasavali smo se takve bešćutnosti, a sad se pretvaramo u društvo iz noćne more - konstatirao je drugi.

Javio se i jedan Zagrepčanin:

"Tako sam isto ja nosio krvavog čovjeka na rukama pred domom zdravlja u Gajnicama......Svi me gledali preplašeno a doktor ga skoro nije primio. To mi je bila prva godina života u Hrvatskoj, i reakcija ljudi me zaprepastila. Inače sam odrastao u Kanadi, tamo svi odma interveniraju i to stalno..."