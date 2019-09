Prof. dr. Dragan Ljutić, rektor Sveučilišta u Splitu, tek ulazi u drugu godinu svoga mandata, ali itekako može biti zadovoljan kad se osvrne unatrag i vidi što se učinilo u tako kratkom roku.

Splitsko je sveučilište prvi put u svojoj 45 godina dugoj povijesti ušlo na najprestižniju listu najboljih svjetskih sveučilišta, takozvanu Šangajsku listu, a paralelno s tim sklopljen je i niz ugovora s elitnim međunarodnim akademskim institucijama koje su mu trasirale put među svjetsku akademsku elitu. Još jednostavnije, kako je to nedavno istaknuo gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara, Splitsko sveučilište zaigralo je u akademskoj Ligi prvaka.

Dokaz da se dobro radilo je i činjenica da je Europska komisija nedavno Sveučilište u Splitu svrstala u alijansu Europskog sveučilišta mora (SEA-EU), zajedno sa sveučilištima u Cádizu, Bretanji, Kielu, Gdanjsku i Malti. U tu je odabranu vrstu "upalo" kao uzor u unapređivanju kvalitete, uključivosti i konkurentnosti europskog visokog obrazovanja.

– Uvrštavanje u tu mrežu sveučilišta podrazumijeva veću mobilnost naših studenata, profesora i ostalih djelatnika, a ujedno je i najbolji pokazatelj da studenti u našem gradu imaju priliku studirati na vrhunskom europskom sveučilištu koje se uspješno integrira i da će njihova diploma zapravo imati imena svih tih akademskih centara – ponosan je rektor.

Do te razine nije se došlo slučajno niti je to zasluga samo jedne sveučilišne uprave, napominje prof. dr. Ljutić. Mnogi su radili na tome da Sveučilište u Splitu dosegne sadašnju razinu, a najveći motiv i pokretač razvoja su im, kaže, upravo mladi ljudi, studenti koji su odabrali upravo tu studirati. I nisu to više samo Splićani i Dalmatinci; u Splitu već sada studiraju i brojni studenti iz cijele Hrvatske, a studij medicine na engleskom postao je pravi mamac za brojne mlade iz cijeloga svijeta.

Impresivne brojke

Godine stvaranja sveučilišnog središta u Dalmaciji, koje je zapravo izniklo iz svega nekoliko dislociranih odjela Zagrebačkog sveučilišta, dovele su do toga da danas Split ima više od 20.000 studenata koji mogu birati između više od 180 studija u svim područjima znanosti i umjetnosti. Studiji se izvode na 11 fakulteta, jednoj umjetničkoj akademiji te četiri sveučilišna odjela, no, kako rektor najavljuje, bit će ih još. I to zato što studenti to traže.

Općenito, rezultati ovogodišnjega ljetnog upisnog roka su, ističe rektor, zaista impresivni. Ukupno će se na studije Sveučilišta u Splitu ove godine moći upisati 4697 novih redovnih i izvanrednih studenata, što je 150 slobodnih mjesta više nego lani, a za jesenski su rok ostale slobodne samo 823 klupe za brucoše.

Pritom u jednadžbu valja uvrstiti i podatak kako zbog rekordno loših rezultata državne mature u ljetnom roku, kada je palo gotovo 9000 maturanata, puno maturanata još uvijek nije osiguralo svoje mjesto na fakultetima i da će jesenski rok biti uzbudljiviji nego inače. Prijave za upis na studijske programe u jesenskom roku trajat će do 17. rujna 2019. godine, kada će biti objavljene i konačne rang-liste za upis u jesenskom roku.

Što se tiče Splitskog sveučilišta i njegovih redovnih studija, ostalo je ponajviše praznih mjesta na Pravu (78), Elektrotehnici i informacijskoj tehnologiji na FESB-u (70), Strojarstvu na FESB-u (51), Ekonomiji (42), potom na Matematici i Fizici na PMF-u, studijima industrijskog inženjerstva i brodogradnje na FESB-u...

No, zato više ni za lijeka nema mjesta na studijskim programima iz polja zdravstva koji se izvode na Medicinskom fakultetu i Odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu. To je sve dupkom puno, a sudeći po broju prijavljenih, mogli su upisati još pet puta više brucoša na te studije da su bile veće kvote.

Svjestan je toga i prvi čovjek Splitskog sveučilišta, pa najavljuje da će već za iduću godinu napraviti novi akcijski plan i skrojiti nove kvote.

– Planiramo osamostaliti i studije farmacije i dentalne medicine, koji djeluju pri Medicinskom i Kemijsko-tehnološkom fakultetu, što će im dati mogućnost daljnje ekspanzije, te posljedično i upisa većeg broja studenata.

Ogroman je interes i za pokretanjem studija novinarstva i komunikologije i u planu nam je da taj studij pokrenemo već u idućoj kalendarskoj godini. Šteta je da nam svake godine mladi iz Dalmacije odlaze studirati novinarstvo u Mostar i Zagreb, a možemo ga sami osnovati – tvrdi rektor Ljutić.