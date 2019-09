Netko je na Žnjanu ostavio predivnu kujicu i uz nju tužnu poruku; Od sinoć je zavijala prestrašena u kavezu, no sada je zbrinuta, mnogi je već žele udomiti...

Na potresan prizor, ostavljenu i prestrašenu kujicu sklupčanu u kavezu kraj grma oleandra, naišla je jedna Splićanka koja je jutros krenula trčati na Žnjan.



'Prijateljica je išla trčat na Žnjan. I u grmu oleandra pronašla ovo. Fotografija je slikana s mjesta gdje je ona.

Znači preko puta ovih auta i ove kuće je grm i ona je tu. Ako je kome slučajno poznata, iako, ovo je smišljen čin. Vjerojatno nije negdje ovdje živjela... Ona kaže da reži i laje kad joj se približi. Što je sasvim normalno...', objavila je na facebooku prijateljica spomenute Splićanke uz apel da se pomogne nesretnom psiću i fotografiju prizora koji izaziva suze.





Uz maleno biće ostavljena je i poruka bivšeg vlasnika ili vlasnice kojom se pokušava opravdati ovakav čin:



'Poklanjam dobrog psa. Čistokrvni jacck russel, zove se Pegi, stara manje od tri godine. Zbog bolesti i udesa u obitelji i nemogućnosti održavanja liječenja i samoga pasa. Budite dobri s njom. Nije nikad kotila, nije čipirana. Hvala. Adio. Čuvaj je', stoji na komadu kartona uz nesrenu Pegi.



Priča je odmah alarmirala broje Splićane, a dok su se ljudi putem Facebooka raspitivali gdje je točno pronaći, informacija je došla i do dežurnog djelatnika tvrtke As Eko koji je isti tren reagirao i otišao po Pegi.



Kada smo ga nazvali na mobitel, još uvijek potresen situacijom koju je zatekao, simpatični djelatnik koji je zamolio da ga predstavimo samo kao Lea (ako baš moramo spominjati ime) kazao nam je kako je kujica zbrinuta u skloništu As Eka te da neko vrijeme mora biti u karanteni, slijedi joj klinički pregled veterinara, odstranjivanje endo i ektoparazita, cijepljenje protiv bjesnoće i čipiranje te eventualno liječenje.



No, doznajemo i da se već javilo više građana zainteresiranih za udomljavanje malene jack russelice, a i svi ostali koji bi joj željeli pružiti dom mogu se javiti na službeni broj no kill skloništa čiji se djelatnici jako ponose činjenicom da udome sve pse koje zbrinu.



Zadovoljan što je Pegi sada na sigurnom, Leo ipak nije mogao sakriti ogorčenje zbog ovakvih situacija kakvima gotovo svakodnevno svjedoči u Splitu.



- Kujica je, kako sam saznao, od sinoć bila na Žnjanu u kavezu. Ljudi su je vidjeli, čuli lavež, neki su čak vidjeli i tko ju je ostavio, ali nitko nije reagirao sve do jutros. Da vam ne govorim da nam je ovo već treći slučaj zbrinjavanja danas - kaže nam na kraju razgovora ovaj skromni superjunak današnjeg dana.