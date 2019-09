Prije šest godina uz cjelodnevnu feštu tadašnji gradonačelnik Željko Kerum svečano je otvorio novouređenu Zapadnu obalu, šetnicu ispred njegova hotela "Marjan", koji je u to vrijeme još bio aktivno gradilište.

Lungomare od uvale Baluni prema Matejuški, projekt "težak" više od 80 milijuna kuna, pokazao se kao veliki hit među turistima i građanima. Ljeti najviše živne, kada postaje prava modna pista, a pogledi vrlo često završe i na luksuznim jahtama, kojima taj potez postane višednevni dom.

Tijekom posljednjih mjeseci Zapadna obala ponovno je u središtu pozornosti, jer se u pitanje dovela legalnost naplate korištenja bitvi, a sve oči uprte su u gradsku tvrtku "Splitska obala" koja se o tome brine i naplaćuje korištenje bitvi.

Ta firma obavlja spomenutu djelatnost na temelju zaključka koji je 2014. potpisao tadašnji poteštat Ivo Baldasar i tako ovlastio javno poduzeće za naplaćivanje korištenja komunalne opreme (bitve) na Obali kneza Branimira.

- Optužuju nas da svake sezone punimo vreće ilegalnim novcem i da se ne zna o kojem se iznosu radi ni gdje završava. Sve je javno i transparentno i što je najvažnije, lako provjerljivo. Nismo mi samoinicijativno počeli naplaćivati vezove, zna se na temelju čega radimo i gdje je svaka lipa završila - tvrdi Dražen Delić, direktor "Splitske obale".

Dodaje da se dolaskom nove vlasti taj zaključak mogao staviti izvan snage da je netko smatrao da se nešto loše događa, ali se "nitko nije usprotivio niti je doneseno drugo rješenje".

Delić je na dužnost direktora "Splitske obale" imenovan u prosincu 2017. godine.

- Na dan stupanja na funkciju direktora temeljni kapital tvrtke iznosio je 20.000 kuna, a danas iznosi nešto manje od deset milijuna kuna. Eto gdje je završio novac - ističe čelnik gradske tvrtke.

Prema njegovim riječima, revizija poslovanja obavlja se svake godine, a do sada nikada nisu imali problema i svi su nadzori prihvaćeni.

- Želimo samo da se izmijeni GUP kako bi Zapadna obala mogla dobiti status luke nautičkog turizma i na taj način bismo zaokružili cijelu priču. Do sada smo tražili dvije izmjene GUP-a, ali ništa nije riješeno. Županija je u svom prostornom planu iz 2012. godine predvidjela 150 vezova za cijelu Gradsku luku, od čega bi se njih između 70 i 80 odnosilo na ovu našu zonu.

Mogli bismo imati marinu s oznakom kategorije "tri sidra", jer imamo parkiralište u neposrednoj blizini na Matejuški, koje je pod našim upravljanjem, mogućnost postavljanja sanitarnih čvorova u prostoru na Zapadnoj obali, a već sada imamo recepciju koja radi 24 sata na dan. Već šest godina se propušta prilika i ne možemo napraviti projekt jer je preduvjet za to izmjena GUP-a - ističe Delić.

Zanimalo nas je i koliko je "Splitska obala" uprihodila novca od korištenja bitvi.

- Prihod od korištenja bitvi tijekom prošle godine iznosio je 3,99 milijuna kuna. Nakon završetka tekuće godine podaci će biti, kao i svake do sada, javno izneseni. Trenutno bilježimo rast od 17 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje - kaže Joško Siriščević, zamjenik direktora gradske tvrtke.

Obratili smo se i županijskom Upravnom odjelu za pomorstvo s pitanjem na temelju kojeg dokumenta "Splitska obala" naplaćuje korištenje privezišta, a oni su nam odgovorili da ta firma ima koncesiju u svrhu uređenja obalne šetnice, izgradnje i korištenja triju ugostiteljskih objekata i štekata.

- Što se tiče naplate privezivanja brodova, nemamo konkretne odluke Grada i informacije o tome jer se radi o području izvan obuhvata koncesije. Činjenica je da je Prostornim planom naše županije na tom području predviđena luka nautičkog turizma, dok se splitski GUP još nije uskladio.

Nakon usklađivanja prostornog plana i upisa lučkog područja u zemljišne knjige, moguće je raspisati natječaj za izbor koncesionara luke nautičkog turizma - naglašavaju iz Županije.

Napominju da je za nadzor bespravnog korištenja pomorskog dobra zadužena Carinska uprava, ali i komunalni redari su nadležni za zahvate u prostoru, poput sidrišta i sidrenih objekata, jer se to ne smatra građenjem, ali je za njihovo postavljanje potrebna lokacijska dozvola.

Dok se među oporbom i vladajućima u Banovini prebacuje loptica odgovornosti o (bes)pravnoj naplati vezova, uz Zapadnu obalu privezuju se "kapitalni primjerci" jahti. Prije nekoliko dana svjedočili smo boravku 90-metarske megajahte "Phoenix 2", čije tjedno unajmljivanje košta više od milijun eura.

Što mislite, koliko košta dan korištenja bitve za takve jahte? Cijena za jedan dan iznosi 19.020 kuna u srcu sezone (od 1. srpnja do 31. kolovoza), dok izvan sezone, odnosno od 1. siječnja do kraja svibnja, te od 1. listopada do kraja godine, iznosi 13.668 kuna.

Najčešće se na Zapadnu obalu ljeti privezuju jahte dužine oko 50 metara, a izvansezonska cijena dnevnog veza je 6705 kuna, u lipnju 8132 kune, a na vrhuncu sezone, u srpnju i kolovozu, 9942 kune.

Sad možete samo zamisliti koliko bi novca na račun "Splitske obale", a posredno i u lokalni i državni proračun, moglo "sjesti" kada bi se konačno napravila luka nautičkog turizma. Mnogi to priželjkuju, a nikako da se napravi prvi korak - izmijeni GUP.