“Izvanzemaljsko biće, tek prispjelo na zemlju - ispitujući uglavnom ono što pokazujemo našoj djeci na televiziji, radiju i u kinu, novinama, časopisima, stripovima i mnogim knjigama - moglo bi lako doći do zaključka da ih učimo ubijanju, silovanju, okrutnosti, praznovjerju, lakovjernosti i potrošačkoj maniji. Na tome se ustraje pa kroz trajno ponavljanje mnoga djeca na kraju to i usvoje. Kakvo bismo društvo mogli stvoriti kad bismo, umjesto toga, u njih usađivali znanost i osjećaj nade?”

Riječi su to Carla Sagana, čuvenog američkog znanstvenika, astrofizičara i egzobiologa, velikog promotora i popularizatora znanosti, koji je umro 1996. pa stoga u uvodu svoje sjajne knjige “Svijet progonjen demonima - Znanost kao svijeća u tami”, izdane baš te godine, popisu medija nije mogao dodati internet, društvene mreže, videoigre niti, recimo, “utjecajnost” proširenu svim tim suvremenim medijima koja je, sama po sebi, eskalirala u zanimanje “influencer”.

U uvjetima kad se čovjek svakodnevno ima razloga podsjećati na veliko i važno retoričko pitanje koje je u svojoj knjizi postavio Sagan - kakvo bismo društvo mogli stvoriti kad bismo djeci usađivali znanost i osjećaj nade? - pismo koje je uz početak školske godine dr. sc. Ivica Puljak, profesor fizike na splitskom Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), i ove godine uputio učenicima, dodatno dobiva na važnosti. U pismu profesor Puljak objašnjava školarcima zašto imaju razloga za optimističan pogled u budućnost.

Ovo morate pročitati: splitski znanstvenik Ivica Puljak objavio genijalnu poruku učenicima uoči početka nove školske godine

Slanje takvog pisma motivirajućeg sadržaja vrlo je lijepa gesta profesora Puljka, koja pokazuje njegovu društvenu angažiranost, volju i nerv učitelja željnog prenošenja znanja i spoznaje o vrijednosti znanja. Profesor Sagan rekao je, također, kako je jedna od velikih zapovijesti znanosti “Ne vjeruj argumentima autoriteta”.

Ne uzimajući to, naravno, u strogo znanstvenom smislu i značenju, niti bez vjere u poticajne riječi profesora Puljka, ipak smo - iz perspektive onih kojima pismo nije ni upućeno i koji su svoj optimizam već dobro načeli i obukli u rezignaciju i skepsu - odlučili "preispitati" malo “argumente autoriteta”, odnosno uputiti prof. Puljku nekoliko dodatnih pitanja, s nadom i željom da će autoritet svoje argumente čvrsto obraniti.

Nabrajajući neke od mnogih razloga za optimizam “svako jutro kad se probudite”, prof. Puljak u svom pismu učenicima navodi:



Prvo se sjetite da vi pripadate rijetkim primjercima ljudskog roda koji su se uopće rodili. Vjerojatnost da će se oko sedam milijardi milijardi milijardi atoma od kojih se sastojite spojiti upravo u vas, a ne u nekog drugog, tako je malo vjerojatna da ste vi najsretniji ljudi od svih potencijalnih ljudi koji su mogli postojati. Vi postojite, a oni nisu.



To je i filozofsko pitanje; isti bi atomi, dakle, mogli "spojiti" i neku drugu osobu? Stvar je u njihovoj kombinaciji, ona uosobljuje upravo nas, a ne nekog drugoga?

- Tako je. Svi ljudi su izgrađeni od praktički istih atoma, samo u drugačijim kombinacijama. Naravno, nisu stvari baš tako trivijalne. Nismo mi “samo nakupina atoma”, već postoji i mnoštvo drugih fenomena koji su posljedica raznih interakcija velikog broja atoma, a koje još u potpunosti ne razumijemo. Primjer je “svijest”, koju još nismo razumjeli, ali znamo da je posljedica interakcije atoma. Isto tako znamo da ćemo te fenomene razumjeti na isti način kao što smo razumjeli sve do sada, kroz znanstvenu metodu: postavljanje hipoteza, istraživanje, prikupljanje podataka i zaključke. Jedino tako možemo razumjeti svijet oko nas i nas same.



Drugi razlog za vaš optimizam je činjenica da svaki dan idete u školu učiti nešto novo. Znam ja da najčešće niste baš oduševljeni odlaskom i boravkom u školi, ali razmislite o sljedećim argumentima. Tisućama godina milijuni ljudi su pokušali shvatiti razne stvari o prirodi i društvu. Neki od njih su cijeli život proveli pokušavajući shvatiti osnovne zakone prirode, kako izgleda naš planet, kako izgleda svemir, kako su nastale zvijezde, planeti, ljudi itd. Vi većinu tih stvari naučite za par sati predavanja i rada u školi ili kod kuće. Iz te perspektive vi nakon par godina škole znate više nego neki od najvećih znanstvenika u povijesti ljudskog roda. A iz dana u dan saznajete sve više.



No, možda i nije baš tako, ili smo na putu da ne bude; znanstvena istraživanja, o kojima je recentno u Slobodnoj Dalmaciji pisao kolega Damir Pilić, pokazuju da inteligencija mladih pada, a s njom i zanimanje za "teže" i "dublje" teme, što se onda vjerojatno može povezati i s (ne)stjecanjem znanja.

- Vidio sam te rezultate i zaista će biti zanimljivo i važno istražiti je li to lokalni i privremeni fenomen, ili se radi o nečemu trajnijem te koji su razlozi za to. Moderni svijet je uistinu bolji nego ikad prije, ali nije bez izazova. Jedan od najvažnijih izazova pred nama, posebno za mlade ljude, suživot je s modernom tehnologijom. Ona nam pruža mnoštvo mogućnosti, potencijal za rješavanje velikih osobnih i društvenih problema, ali također predstavlja i izazove. Ako tehnologiju ne budemo koristili pažljivo i odgovorno, suočavat ćemo se i s nekim negativnim aspektima. Primjer koji se u zadnje vrijeme često spominje je takozvana “deepfake” tehnologija, kojom se mogu stvarati vrlo realistične, ali lažne, slike i videa, kojima se onda može manipulirati. S druge strane, gledajući kako smo znanstveni i tehnološki napredak koristili dosad, imamo puno razloga vjerovati da ćemo nastaviti graditi sve bolji svijet.



Treći, možda i najvažniji razlog za optimizam je pogled u budućnost. Vi živite u najbolje doba u povijesti ljudskog roda. Nikad svijet nije bio bolji. Nikada u povijesti, na kugli zemaljskoj, nije bilo manje siromaštva, gladi, nepismenosti, nasilja ili ratova, nikada ljudi nisu živjeli duže, zdravije i sretnije. A tako će se vjerojatno i nastaviti.



Hoće li se, doista, nastaviti? Prijete, na primjer, klimatske promjene, oko čega postoji znanstveni konsenzus, a upravo cijeli pokret mladih, predvođen gotovo djevojčicom, tek 17-godišnjom Gretom Thunberg, upozorava da je budućnost kakva se sprema takva da otvara pitanja vrijedi li se uopće školovati, hoće li uopće biti budućnosti za koju bi se vrijedilo školovati? Thunberg je dala vlastiti primjer - napustila je školu.

- Klimatske promjene zaista spadaju među najveće izazove s kojima je svijet danas suočen. Nikako ih ne smijemo zanemariti niti olako shvatiti. Tu je posebno važna uloga mladih, jer budućnost pripada njima. I skroz je u redu biti zabrinut, ali ne smijemo dopustiti da prevlada pretjerani strah, jer ćemo tada teško ljude motivirati da se mijenjaju i sačuvaju prirodu. Odgovor na pitanje vrijedi li se školovati je da sigurno vrijedi. Nema alternative znanju, jer izazove pred nama, a posebno ove povezane s klimatskim promjenama, možemo riješiti isključivo znanjem i suradnjom svih ljudi na Zemlji. Lijepo je čuvati i njegovati svoje lokalne, kulturne i nacionalne identitete, ali isto tako moramo shvatiti da smo svi, zajedno s biljkama i životinjama, pripadnici jedne rase - Zemljani. I da ovisimo jedni o drugima. Kako to budemo sve više shvaćali i prihvaćali, tako ćemo se sve odgovornije ponašati i rješavati izazove klimatskih promjena.



Ako se nastave sadašnji trendovi, za pedesetak godina, kada vi budete u sredini vašeg života, u svijetu više neće biti gladnih, siromašnih i nepismenih ljudi. Svijet koji ćete izgraditi i živjeti u njemu je svijet koji su sanjali svi pjesnici i sanjari u povijesti, svijet u kojem ljudi žive u miru i skladu, znajući da pripadaju jednoj jedinstvenoj rasi: Zemljanima!



Ne bilježe li se, općenito uzevši, regresivni trendovi u društvu, u politici...? Spomenimo opet klimatske promjene koje se može uzeti i kao katalizator, ili akcelerator regresije: one imaju toliko (lošeg) utjecaja na ekonomiju, demografiju, geopolitiku, poljoprivredu, energetiku; donose suše, poplave, pokreću migracije, izazivaju (oružane) sukobe... Nije li Vaš pogled na svijet ne samo suviše optimističan, nego i neumjereno romantičan, osobito ako se taj pogled "baci" na Hrvatsku?

- Objektivni podaci o stanju u svijetu danas pokazuju da pozitivni trendovi, gledajući svijet globalno, dominiraju nad negativnim trendovima. Doduše, kada se radi o Hrvatskoj, tu sam i ja manje optimističan. S jedne strane Hrvatska je također napredovala i danas je bolja nego ikad prije, ali s druge strane to nije dovoljno i imamo potpuno pravo biti nezadovoljni i ljuti na mnoge propuštene prilike. Da nas nisu vodili korumpirani političari, danas bi Hrvatska bila primjer moderne europske zemlje sa standardom barem dvostruko većim. Nažalost, i danas nas vode slični političari, ali dio odgovornosti snosimo i mi građani, jer ih mi uporno biramo i nismo dovoljno aktivni da ih zamijenimo boljim i odgovornijim ljudima. Klimatske promjene smo prodiskutirali gore i one su zaista veliki izazov, koji ne smijemo podcijeniti i koji trebamo rješavati znanjem i suradnjom. Da budem skroz jasan: svijet je zaista sve bolji, ali nije idealan. Jedan gladan ili siromašan čovjek na svijetu je sramota za ljudski rod. Ali je važno shvatiti da smo svijet do sada gradili na temeljima znanosti, razuma i humanizma i na tim temeljima ga treba nastaviti graditi. Neće to bili lako, niti je bez izazova, ali s pravom možemo biti optimistični i u tome tražiti motivaciju i nadu za budućnost.



Stoga uživajte u školi, prikupljajte znanje i radne navike, one će vam osigurati da iskoristite sve spektakularne mogućnosti koje budućnost donosi. I na kraju: poštujte svoje učitelje. To su vam, uz roditelje, najvažniji ljudi u vašem životu. Oni vam sigurno žele dobro i o njima ovisi vaša budućnost, završna je poruka dr. Puljka u njegovu pismu hrvatskim školarcima.



Slučaj, međutim, prosvjetne radnice/sindikalistice koja javno, uživo na televiziji - vrlo moćnom mediju - dvaput učini nedopustivu pravopisnu pogrešku, otvara mnoga neugodna pitanja koja otežavaju prihvaćanje ovoga savjeta. Kako to komentirate?

- Taj slučaj je zaista neugodan. S druge strane, ne smijemo pojedinačni slučaj generalizirati. Ogromna većina učitelja našoj djeci zaista mogu biti uzori. Možda i najvažnija komponentna za kvalitetu obrazovanja je motivacija učitelja i njihov položaj u društvu. Stoga je odgovornost svih nas da učiteljima vratimo poštovanje koje zaslužuju, kako bi kvalitetno mogli obrazovati i odgajati našu djecu, prenositi im znanje i vrijednosti modernog i otvorenog društva, te ih motivirati za hrabro i odgovorno součavanje s izazovima koji su pred nama. Vrlo je važno ne prenositi naše frustracije i strahove na našu djecu, već ih ohrabrivati i motivirati da što više uče i rade, kako bi mogli iskoristiti sve mogućnosti koje će im se pružiti u sve boljem svijetu u kojem će živjeti - zaključuje dr. Puljak.

Na koncu, pitanje je koliko je poruka splitskog fizičara i popularizatora znanosti odjeknula među mladima, je li i kojim kanalima moderne tehnologije uopće dospjela do ciljane skupine, s obzirom na to da je “Facebook”, društvena mreža na kojoj je dr. Puljak objavio svoje pismo, iz njihove perspektive arhaični medij koji koriste “starci”.

S druge strane, nije loše ni to da profesor Puljak svojim optimizmom razdrma te “starce” - roditelje, učitelje, pedagoge, političare, kreatore politika..., da ih navede na razmišljanje i zamijeni im rezignaciju i beznađe nadom i optimizom. Već bi i od toga upravo mladi najviše profitirali.