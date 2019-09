Jozo Delić Johan je 27-godišnji mladić iz Muća. Kaže za sebe da obožava loviti ribu, a nedavno je u moru pokraj Marjana uhvatio pravog pravcatog morskog psa.

– Bio sam na Benama, bacio sam ješku na kojoj je bila piletina. I onda je nešto silovito povuklo, tako da sam odmah pomislio da će mi štap puknuti. I borba je trajala oko sat vremena, skupilo se dosta ljudi koji su gledali hoću li uspjeti izvući ribu. Kad ono mali morski pas. Imao je oko četiri kilograma, ali je bio snažan, mlatarao je repom i pokušao se osloboditi.

To mi je prvi put u životu da sam ulovio tako nešto, iako već deset godina idem na ribe. Štap s kojim sam lovio je ribarski, čudi me kako nije puknuo jer je on predviđen za manje ribe, recimo komarče – kaže nam Jozo, navodeći da je pojeo morskog psa s prijateljima.

– Najprije smo ga potopili u mlijeko, ostavili da malo odleži i onda ga bacili na gradele. Bio je odličan! – kaže Jozo, koji nije znao o kojoj se vrsti radi pa smo fotografiju poslali Andreju Gajiću, stručnjaku za morske pse i suradniku National Geographica.

– To bi bio pas mekaš (pena, čukov)... Mustelus mustelus iz porodice Triakidae Gray. Postoje slične vrste u Jadranu, to su M. asterias Cloquet i M. punctulatus Risso. Razlike su minorne, a mogu se opaziti jednostavno i po prisustvu bijelih ili crnih pjegica – kaže nam Gajić, navodeći da Pena nije zaštićena vrsta, ali apelira da se ne love i da ju je trebalo pustiti natrag u more.

– Ta vrsta nije opasna za ljude, ima 1800 do 2200 zuba koji su kao pločice mozaično raspoređeni. Hrani se ribama, rakovima i glavonošcima od kojih prednjače muzgavci, a voli jesti i školjkaše – kaže Gajić.

Na portalu Podvodni.hr, za ovu vrstu pak kažu:

– Morski pas pena (Mustelus mustelus) u Jadranu se lovi u većim količinama, redovito se prodaje na ribarnicama jer mu je meso cijenjeno. Nije ugrožen i ne spada u popis zaštićenih riba Hrvatske iako na tom popisu prevladavaju najviše vrste morskih pasa. Pene se love mrežama i parangalima.