"Cestarovi" radnici su u rekordnom roku za splitske uvjete obavili pripremne radove, pa se velikim raskrižjem Ulice Domovinskog rata s ulicama Slobode i Hrvatske mornarice vozi po novoj regulaciji. Ugrađena su dopunska semaforska svjetla za skretanje ulijevo iz Ulice Domovinskog rata prema objema susjednim prometnicama, a iz Ulice slobode se vozi ravno u dva kolnička traka preko raskrižja prema zapadu i Ulici hrvatske mornarice, dok je krajnji desni sada rezerviran samo za skretanje udesno u smjeru izlaza iz grada.

Iz vozačke perspektive u tom je smjeru već "iz prve" vidljivo rasterećenje prometa, kao i zbog dodatne strelice za skretanje udesno iz Ulice Domovinskog rata prema Ulici Hrvatske mornarice. No, čini se da je ponešto skraćeno trajanje već postojećeg dopunskog semafora za skretanje ulijevo iz Ulice Hrvatske mornarice prema izlazu iz grada, gdje je i do sada bio najveći pritisak vozila, ali kolona se iz smjera zapada u trenucima dok pišemo ovaj tekst proteže gotovo do raskrižja kod "plavih nebodera" na Skalicama, što posljedično uključuje i zakrčenje Ličke i Sukoišanske ulice.

Naravno, događaju se i situacije koje smo najavljivali, jer dopunska strelica za skretanje udesno iz Ulice Domovinskog rata prema Parku mladeži i Poljudu (p)ostaje beskorisna ako se na početku kolone nalaze vozači koji tim trakom planiraju nastaviti vožnju ravno. Sirene nervoznih vozača tada paraju zrak na najfrekventnijem gradskom raskrižju, ali budući da oni koji žele prema centru grada nisu u prekršaju, mogu im "puhati u svirak".