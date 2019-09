'Split je eldorado za turiste-švercere, zauzmu najbolje lokacije i nikome ništa' Optužuju ih da bacaju smeće i ostavljaju izmet ljubimaca, ali prava istina bitno je drukčija

"Iako diljem Hrvatske za kampere postoje osigurana parking mjesta, snalažljivi turisti ih izbjegavaju i parkiraju tamo gdje se ili ne plaća, ili gdje je naknada 10 kuna dnevno", "Kamperi bez problema mogu parkirati u centru grada: nitko ih neće uznemiravati dok god ne izvade stolice i pripreme roštilj", "Split je eldorado za kampere-švercere: zauzmu najbolje lokacije i nikome ništa!" "Društvo Marjan: Svaki dan su na Kašteletu, bacaju smeće okolo, ne čiste za ljubimcima...", sve su to naslovi iz domaćih medija, a u kojima se prozivaju kampisti.

Međutim, Splićani Robert i Goran Šerić osnovali su 2012. godine tvrtku, koja posluje s takvim gostima, i kažu kako su ogorčeni na ove napise koji su "daleko od istine".

– U našim se medijima posljednjih nekoliko godina svako ljeto pojavljuju članci o "kampistima muktašima" koji ilegalno kampiraju na gradskim površinama. Iako sigurno postoji određeni (manji) broj onih koji ne žele plaćati noćenja u kampovima ili kamp-odmorištima, neusporedivo je veći broj onih koji su na takav boravak "prisiljeni" zbog nedostatka mjesta u kampovima te nepostojanja kamp-odmorišta na destinaciji. Puno puta gosti koji su unajmili kamper od nas javljali su se s molbom da im pomognemo pronaći mjesto u najbližem kampu, jer je onaj u koji su došli popunjen (najčešće se radi o kampu u Stobreču) – kažu nam Robert i Goran, te nastavljaju:

– Zamislite situaciju: vozite se s obitelji iz Dubrovnika, prođete gužvu na granici, idete uz more jer želite uživati u pogledu i posjetiti mjesta uz obalu, no zapnete u Omišu i do kampa u Stobreču vozite se dva-tri sata, i onda vam kažu da nema slobodnih mjesta te da je najbliži kamp 47 km dalje, u Seget Vranjici. Onako premorenima, i fizički i psihički, ideja o vožnji sljedećih 47 kilometara ne zvuči baš primamljivo jer ste zadnjih 30-ak kilometara vozili nekoliko sati te se jednostavno želite odmoriti. Lako je na kamping forumima i grupama dobiti informaciju gdje se može prespavati te većina to i napravi. Ima tu i "muktaša", daleko od toga, ali većina gostiju ima upravo ovaj problem – kažu dva brata, navodeći da se u medijima često piše da su kampisti siromašni i škrti gosti, što je "miljama daleko od istine".

– Gosti koji u Hrvatsku dolaze kamperima ili kamp-prikolicama, u pravilu, veće su platežne moći i nikako ih se ne može svrstati u skupinu onih koji žele potrošiti što manje. To su gosti koji su spremni potrošiti više od prosječnog posjetitelja Hrvatske. Kada se zna koliko su platili svoje kampere, nije teško povjerovati u to da su to gosti koji mogu i hoće potrošiti više novca od prosjeka (pod uvjetom da im se ponudi kvalitetna usluga). Primjerice, gosta koji u špici sezone kod nas iznajmi kamper za 2 ili 4 osobe dan košta 250 eura, bez da je popio čašu vode. Za te novce može birati smještaj u hotelu sa 4 ili 5 zvjezdica, negdje za tu cijenu čak ima i all-inclusive paket za isti broj osoba. Baveći se ovim poslom shvatili smo da su kamp-odmorišta ono što Hrvatskoj (a posebno Splitu) nedostaje. Pokušali smo jedno takvo kamp-odmorište napraviti i u Splitu te smo tu ideju prije četiri godine predložili Gradu – kažu Robert i Goran Šerić, navodeći da Grad Split za takvu ideju nije imao sluha te da nitko nije ni shvatio što žele. Što su to odmorišta za kampere?

– To je vrsta smještaja za kampere ili kamp-prikolice s osnovnim sadržajima (mjesto za noćenje, priključak na vodu i električnu energiju te sanitarni čvor). Cijena boravka na takvom mjestu, u pravilu, niža je nego u klasičnom kampu (koji pruža više sadržaja), a prednost je što je površinom manje, pa može biti bliže središtu grada. Velik broj kampista putuje zbog upoznavanja drugih država, kultura i gastronomije, ne samo zbog sunca i mora, pa im je zbog toga i privlačniji smještaj u kamp-odmorištima (zbog blizine grada i javnog prijevoza). Iskusni kampisti znaju da nije praktično ulaziti u gradove jer je nemoguće parkirati kamper, a i veće su mogućnosti oštećenja vozila u uskim prostorima. Kamperi su vozila s velikom nabavnom cijenom (od 50.000 eura naviše) i njihovi vlasnici ih žele očuvati od svih oštećenja – navode Šerići.

U Hrvatskoj postoje stotine kampova, ali je jako malo odmorišta. No, i mali gradić Samobor ima svoje registrirano odmorište za kampiste, kao i Otočac i još desetak drugih gradova i općina.

– Primjerice, Split kao drugi najveći grad u Hrvatskoj nema kamp, kamp je u Stobreču te je situacija smiješna zbog toga što broj dolazaka kampista raste iz godine u godinu, a nitko o tome ne vodi računa. Svi znamo koliko je narastao broj ležajeva u hotelskom i privatnom smještaju, dok se broj kamp-parcela u Splitu smanjio u odnosu na osamdesete godine. Radi ilustracije, u Istarskoj županiji noćenja u kampovima čine 38% ukupnog broja noćenja (Istra je cijeloj Hrvatskoj uzor što se tiče turističke ponude), u Primorsko-goranskoj i Zadarskoj 23%, dok je u Splitsko-dalmatinskoj 6%. Mislim da to najviše govori o stanju u kamping turizmu na području naše županije. Prozivanjem kampista zbog noćenja (čak ne niti kampiranja) na površinama koje nisu predviđene za kampiranje, stječe se dojam da je to pravilo a ne iznimka, i da je to način boravka u Hrvatskoj koji im je prvi izbor. Bilo bi najbolje da TZ Splita na svojim web stranica objavi da kampisti nisu poželjni gosti – zaključuju braća Šerić.

Gradonačelnik ne odgovara I jesu li što braća Šerić poduzeli po pitanju kamperskog odmorišta u Splitu?

– Nakon nekoliko zakazanih pa otkazanih sastanaka s predstavnicima gradske vlasti, na jedinom sastanku koji se održao, prezentirali smo našu ideju gradnje kamp-odmorišta na Dračevcu (na dijelu prostora koji za parkiralište autobusa i kamiona sada koristi Split parking). Tadašnji predstavnik Grada s kojim smo se susreli nije bio upoznat s kamping turizmom, pa nije mogao ni prepoznati vrijednost naše ideje. Uz to, rekao nam je da zemljište na Dračevcu i ne pripada Gradu Splitu te da ne postoji način da ga se dobije u zakup (koncesiju…) u tu svrhu. Čak smo predlagali i Split parkingu, tadašnjoj Hvidri, da oni naprave kamp-odmorište jer je ta djelatnost jako bliska njihovoj osnovnoj djelatnosti. Jedna od lokacija je bila i Turska kula. Gradonačelnik Andro Krstulović Opara nije odgovorio na upite, koje smo mu direktno slali te putem gradskog protokola i na službeni e-mail – kažu nam Šerići.

Šutnja u gradu Gradu Splitu poslali smo sljedeći upit: Planira li Grad u neko dogledno vrijeme otvoriti, ako ne kamp, barem kamp-odmorište, u kojem bi se gosti, koji putuju više tisuća kilometara sa skupocjenim kamperima, mogli odmoriti, priključiti na vodu i električnu energiju, i to sve uredno platiti. Naime, jedino mjesto gdje to mogu napraviti je kamp u Stobreču, a on je tijekom sezone pun, pa su prisiljeni parkirati gdje stignu? Odgovor nismo dobili.