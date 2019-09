Grad Split provodi anketu kojom želi ispitati stavove i mišljenja građana grada Splita i okolice o uređenju uvale Kaštelet s ciljem što veće uključenosti i ugrađivanja preferencija građana u projektni zadatak javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja za uređenje uvale Kaštelet, popularne Obojene.

Obavijestili su nas tako iz gradske uprave, uz napomenu kako sam zahvat u prostoru odnosi se na uređenje obalnog dijela (plaže) od uvale Ježinac na istoku do kraja uvale Obojena na zapadu te obalni dio ispod Meštrovićevog kašteleta te sa sjeverne strane uključujući kontaktni prostor do ceste, odnosno do Šetališta Ivana Meštrovića.

Anketa će se provodi do 16. rujna 2019. godine, a zainteresirani će ispitanici odgovarati na pitanje kako dolaze na Kaštelet (pješice, automobilom, busom ili biciklom), tražit će se od njih odgovor na pitanje kako ocjenjuju dostupnost plaže korištenjem javnog gradskog prijevoza.

Pitat će ih se i smatraju li da parkiranje osobnih automobila na samom prostoru platoa kupališta ugrožava sigurnost kupača i posjetitelja i narušava kvalitetu korištenja plaže, te bi li manje koristili osobni automobil prilikom dolaska na Kaštelet u slučaju uređenja primjerenijih pješačkih pristupa kupalištima na samom klifu, uz panoramski pogled, postavljanje zaustavnih točaka, klupa te vidikovca i osiguravanje pristupačnosti osobama s invaliditetom.

Traže se i odgovori na pitanje o preferiranim sadržajima na plaži, o hladovina, a na koncu je ispitanicima ponuđeno i da sami upišu koji bi dodatni sadržaj (osim kupališta) u uvali Kaštelet osobno najviše koristili.

Anketa je dostupna na ovom linku.