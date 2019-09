Možda se i u drugim gradovima učestalo događaju situacije koje popunjavaju knjigu “vjerovali ili ne” trenutaka, no sa sigurnošću možemo kazati da splitske stranice u toj tvrdo uvezanoj knjizi mogu nadmašiti i svjetske majstore apsurda.

Novi list definitivno pripada priči o Vrtlu u Dominisovoj ulici, zelenoj oazi u “srcu” Palače. Impresivna i idilična lokacija prepuna mediteranskog bilja i upotpunjena tiramolima, svakoga puta iznova oduševljava domaći svit, a koliko li su tek njome očarani turisti koji među zelenilom i kamenom kulisom nalaze savršen kadar za uspomenu...

Priča o toj lokaciji je još ljepša kada znate da je na tome mjestu do prije 20 godina doslovno bilo smetište, a zaslugom stanara pretvoreno je u idiličan vrt.

Taj mali i, zahvaljujući Getanima, očuvani kutak Palače postao je glavna vijest svih lokalnih medija još 2011. godine kada su stanari izrazili bojazan da će na mjestu zelenila osvanuti kafić sa štekatom. Tada njihov novi susjed Igor Kokot nije odbacio ideju da u njegovoj režiji na tome mjestu osvane štekat.

– Nisam se odlučio za kafić, ali što bi falilo da se i otvori pa da se u njemu zaposli par ljudi? Budem li htio otvoriti kafić, onda ću u vezi s time kontaktirati nadležne službe. Vrt nije rađen ni po kakvom projektu, niti su stanari vlasnici. Istina je i da sam alergičan na neke biljke i stanari ih ne smiju približavati mom prozoru – tada je našoj novinarki kazao Kokot koji zajedno s obitelji vodi pekarnice “Keko”.

Osam godina nakon njegove izjave na toj lokaciji nije štekat, već apartman do kojeg je Kokot koncem 2017. godine u dijelu vrta popločao put i izazvao gnjev javnosti.

Gradonačelnik Andro Krstulović Opara je brzinom munje reagirao, osudio takav čin Facebook objavom fotografija tog puta s riječima: “Nulta tolerancija na uzurpaciju, samovolju i bezakonje.”

Po nalogu splitskog poteštata uklonjene su kamene ploče sa zemljane površine, a djelatnici “Parkova i nasadi' su taj uništeni dio zelenila uredili i oplemenili biljem. Tada je najavljeno da će se o toj površini ubuduće brinuti “Parkovi i nasadi”, čime bi Grad konačno skinuo taj “slatki” teret sa stanara.

No, od izgovaranja tog obećanja u hladnom prosincu 2017. godine, mašklin i čizma niti jednog djelatnika “Parkova i nasada” nisu dotakli spomenutu površinu. Naime, ona još uvijek nije uvrštena u program redovnog održavanja u kojemu su definirane sve površine koje su pod nadležnošću gradske komunalne firme za održavanje zelenila.

– “Parkovi i nasadi” funkcioniraju na način da mi od Grada dobijemo nalog kojim preuzimamo određenu površinu pod nekakvu vrstu održavanja, privremenu ili trajnu. Što se tiče Dominisove, vjerojatno je greškom izostao bilo kakav nalog. Dalje je to otišlo u zaborav - kazao je Gordan Tahirbegović, voditelj Odjela održavanja gradskog zelenila u “Parkovima i nasadima”.

Slučajno ili ne, jučer se situacija u getskom vrtu pomakla s mrtve točke, Tahirbegović nam je potvrdio da je nekoliko trenutaka prije našeg poziva stigao nalog iz Banovine da djelatnici “Parkovi i nasada” privremeno djeluju, a dogodine ta površina ulazi u redovno održavanje.

Na pitanje zašto je za provedbu gradonačelnikova obećanja bilo potrebno gotovo dvije godine, iz Banovine nam nisu odgovorili, ali su potvrdili riječi voditelja Odjela održavanja gradskog zelenila u “Parkovima i nasadima”.

Ipak, mora postojati razlog zašto su odgovorni tek sada reagirali, a kako smo načuli u uskim kaletama Palače, jedan od stanara koji više od 20 godina okopava, zalijeva i sadi bilje u getskom vrtu prijavio je sam sebe za nelegalne radove na spomenutoj površini.

Budući da se na toj lokaciji dijelom vrta ponovo počeo “nizati” put, odlučili smo se sami uvjeriti o čemu je riječ.

Na licu mjesta smo ugledali stanara Baldu Đanovića, taman dok je na kamene temelje objekta, koji je na tom mjestu srušen tijekom Drugog svjetskog rata, nizao kameni put. Na naše pitanje je li on stanar koji je prijavljen komunalcima kako radi put, odgovorio je: “Da. Pa ja sam prijavio nelegalne radove.” Uslijedila je minuta šutnje.

– Prijavio sam sebe da nelegalno radim - ponovio je, a onda dodatno pojasnio kako je to ionako površina koju gradska vlast godinama ignorira, čak desetljećima.

- Ja sam zajedno s Kokotom popločavao i prije dvije godine. Htjeli smo napraviti put do njegova apartmana i jedne žene koja tamo živi. Inače, ja na ovom mistu zidam od 11. godine, a nakon što se digla histerija prije dvije godine, došao je Opara, osudio to, obećao da će nešto poduzeti s ovom površinom i nakon toga dvije godine nije napravio ništa - u dahu govori Đanović te nastavlja:

– Tražimo put i hortikulturno oplemenjivanje, ali da se napravi kvalitetan projekt. Ako treba počupati nešto, neka se to napravi. Ako može, neka stave fontanu ili bar da nam ostave vodu kako bismo zalili biljke. Samo neka barem nešto naprave.

Kada su se prije dvije godine medijski napisi stišali, prestali su nam se javljat na telefon - ističe stanar Dominisove te poručuje da će se svakodnevno prijavljivati komunalcima zbog neovlaštenih radova na toj površini, ali će i nastaviti zidati dok god Banovina ne ispuni obećanje.

– Neće mi se oni miješati u posao, ako sami neće napraviti svoj posao. Ovo je površina u koju nitko od gradskih vlasti do 2017. godine nije kune uložio. Zahvaljujući stanarima površina je zelena i uređena. Meni je to hobi i za to izdvajam svoje vrime i svoj novac - kaže Đanović i moli nas da mu iz kuta vrta dodamo dva kamena.

Pomaže mu i četverogodišnja kćerkica, također ilegalna graditeljica iz Geta.

Stanar, bolje rečeno "zeleni gerilac", više je puta slao mailove na brojne adrese u Banovini, ali se još uvijek isključivo on i njegovi susjedi brinu o površini koju, kaže, ne smiju ni taknuti, a kamoli uređivati.

Ističe da bi mu trava vjerojatno bila do ušiju da je čekao Banovinu koja kasni gotovo dvije godine održavanjem spomenute površine. Međutim, sudeći po brzoj -zakasnjeloj reakciji iz Banovine, čini se da je Baldi Đanoviću prijavljivanje samog sebe urodilo plodom.

Grad Split će u programu održavanja zelenih površina za iduću godinu uvrstiti i ovu zelenu gradsku površinu.

- Do tada će tvrtka "Parkovi i nasadi" po potrebi i posebnom nalogu intervenirati u smislu održavanja. U tom smislu smo im i izdali nalog koji se prvenstveno odnosi na čišćenje, zalijevanje te manje zahtjevne radove hortikulturnog održavanja te površine.

Naravno, do uvrštavanja predmetne površine u program redovnog održavanja zelenih površina Grad Split ima pravo i obvezu u ovoj godini jednokratno, po nalogu, a preko naše tvrtke "Parkovi i nasadi" intervenirati u smislu održavanja postojećeg stanja - odgovorili su iz Banovine i poručili da je komunalno redarstvo reagiralo po prijavi Balde Đanovića, koji je prijavio Baldu Đanovića te je "predmet u radu".