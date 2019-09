Muzej grada Splita na aukciji u Danskoj kupio rijetku sliku s prikazom katedrale sv. Dujma, peristilskih lukova i palače Skočibučić iz 19. stoljeća

Na poleđini slike vidljiv je put ovog nevelikog ulja na platnu – kaže Anne Haslund Hansen. – Na naličju se vidi i prvi zapis kad je umjetnik prodajom slike nastojao namaknuti novac za svoje planirano putovanje u Egipat, na koje se i otisnuo 1887. godine.

Od jučer je Muzej grada Splita bogatiji za jednu sliku danskoga umjetnika koju je, u ime Muzeja, na dražbi u aukcijskoj kući Rasmussen kupila povjesničarka umjetnosti i kustosica u Nacionalnom muzeju Danske Anne Haslund Hansen. Ovoga ljeta je, naime, na dražbi aukcijske kuće Rasmussen u Danskoj, Muzej uspio kupiti sliku slikara Johana Petera Kornbecka s prikazom katedrale sv. Dujma, peristilskih lukova i palače Skočibučić, naslikane 1873. godine.

Kornbeck (1837. – 1894.) je bio danski slikar poznat po motivima arhitektonskih eksterijera, po obrazovanju slikar i arhitekt. Putovao je često u Italiju i Španjolsku, prema običajima vremena, ali i u Dalmaciju i dunavske zemlje. Dio slika, pa tako i ova novokupljena, koje se relativno često nađu na aukcijama, dolazi 120 godina nakon njegove prodajne izložbe u Kopenhagenu 1887., kada je Kornbeck skupljao novac za svoje dugo pripremano putovanje u Egipat.

– Riječ je o prekrasnoj slici autora o kojemu smo doista vrlo malo znali. No pored nedvojbene umjetničke, ova slika ima i svoju dokumentarnu vrijednost, jer u prednjem planu prikazuje i ranosrednjovjekovnu crkvicu svetog Mateja, koja se do 1881. nalazila nasuprot južnom ulazu u splitsku katedralu, umetnuta između periptera i temenosa Dioklecijanova mauzoleja – kaže o slici dr. sc. Joško Belamarić.

– Muzej na proljeće sljedeće godine namjerava organizirati studijsku izložbu, na kojoj će se osim ovog lijepog ulja naći i reprodukcije još barem sedam drugih splitskih motiva, koje je Kornbeck naslikao tijekom svog boravka u ovom gradu. Nije riječ o osam međusobno različitih djela nego o varijacijama na nekoliko splitskih motiva.

Premda je Muzej grada Splita sliku kupio za samo dvije tisuće eura, ona za kolekciju Muzeja, ali i za proučavanje prilika u Splitu, u Europi ima znatno veće značenje. Naime, Peter Kornbeck, tipični čovjek svoga vremena, nakon diplome se iz domovine otisnuo na jug, u Italiju, a kasnije na jednu vrstu "grand toura" put Balkana, pa je tako, osim u Italiji, veći dio svoga gotovo pet godina dugog studiranja umjetnosti u susjedstvu današnje Hrvatske proveo u Dalmaciji i u Podunavlju.

U Danskoj je poduku stekao kod tamo i danas vrlo cijenjenog umjetnika Heinricha Hansena koji se vrlo isticao u formi koju danas poznajemo kao arhitekturna umjetnost. Nešto slično, premda na znatno manjoj umjetničkoj razini, radio je i Charles-Louis Clérisseau, ilustrator knjige Roberta Adama "Ruins of the palace of the Emperor Diocletian at Spalatro in Dalmatia", tiskane stotinjak godina prije negoli je Danac Kornbeck došao u Split. Zanimljivo je i to da je slika, sada u vlasništvu Muzeja grada Splita, nastala nakon što je zlosretni Johan Peter Kornbeck u svojoj 31. godini, na sam dan svoga vjenčanja, nesretnim slučajem izgubio jedno oko, a drugo teško ozlijedio. Slabovidnost ga, očito je, ipak nije onesposobila za umjetnost pa je upravo od slikarstva živio.

– Na poleđini slike vidljiv je put ovog nevelikog ulja na platnu – kaže Anne Haslund Hansen. – Na naličju se vidi i prvi zapis kad je umjetnik prodajom slike nastojao namaknuti novac za svoje planirano putovanje u Egipat, na koje se i otisnuo 1887. godine. I tada je, naime, umjetnik morao poduzeti ozbiljne napore kako bi zaradio novac – kaže Hansen, koja je, između ostaloga, i specijalist za stare kulture na Mediteranu.

– Vrlo sam sretna što smo uspjeli kupiti ovu sliku – kazala je kratko Branka Brekalo, ravnateljica Muzeja grada Splita. – Time ova ustanova ne samo da nastoji sačuvati vrijednu povijest grada nego je i obogatiti s gotovo nepoznatim artefaktima, kupljenima na europskome tlu i kod europskih aukcionara, a koji svjedoče o položaju Splita unutar globalnoga kulturnog prostora ovog kontinenta, pa i šire. I Nela Žižić, viša kustosica koja vodi umjetničku zbirku Muzeja grada u kojoj će slika Johana Petera Kornbecka i biti izložena ističe kako je ovo ulje na platnu u muzejskome smislu vrlo podatno jer prikazuje tipični splitski eksterijer, ali naslikan rukom autora čije je djelo po prvi put kupljeno kao eksponat Muzeja grada Splita.

Otkud "link" između Muzeja grada Splita i danske povjesničarke umjetnosti? Umjetnički svijet nije velik, pogotovo svijet specijalista u određenom području – tako je i Anne Haslund Hansen, između ostaloga, izučavala i ostavštinu svoga zemljaka Ejnara Dyggvea koji je ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj arheologiji i povijesti arhitekture te urbanizma na Jadranu.

Dio njegova opusa predstavljen je izložbom "Ejnar Dyggve – istraživanja u Dalmaciji", autorica Anne Haslund Hansen i Vanje Kovačić iz Konzervatorskog odjela u Splitu. Premda Dyggveov istraživački i znanstveni itinerar uključuje razna antička odredišta na Balkanu, u Grčkoj, sjevernoj Italiji, kao i u njegovoj domovini Danskoj, najdublji je trag ipak ostavio u istraživanju dalmatinskih lokaliteta, pri čemu zaista posebno mjesto ima urbanističko širenje Salone, kao jedna od njegovih temeljnih preokupacija. Ta je izložba prije pet godina, uostalom, bila razlog da danska kraljica Margareta II. posjeti Split. No to je, da tako kažemo, neka druga priča.