Neugodno iznenađenje doživjela je vozačica, inače djelatnica SPK Marulianus na Poljudu, koju je ispod brisača vozila dočekala kazna za nepropisno parkiranje. Žena je naime, parkirala auto s južne strane stadiona, na mjestu gdje ga parkira već sedam godina otkako klub tu djeluje, no nakon povratka s posla dočekala ju je 'čestitka' za prometni prekršaj.

Upozorenje je objavljenoa i na Facebook stranici Penjačkog kluba Marulianus:



"Poljudski stadion proglašen je pješačkom zonom prije 20 dana i svako vozilo koje je parkirano u krugu dobiti će kaznu za prometni prekršaj. Jučer je naša djelatnica tako pokupila kaznu za krivo parkiranje, nakon šta na istom mistu parkira sedam godina.

Dakle, naš voljeni grad, odnosno vlasti grada Splita su odlučili lipo i bez ikakve obavijesti korisnicima poljudskih prostora, koji su tu prisutni hrpu godina i uredno plaćaju svoje obaveze, dekretom oduzeti CIJELI parking prostor i fino lupat kazne.



U isto vrime vidimo da turisti prolaze lišo, pogotovo oni sa kamperima koji imaju mukte parkinge diljem grada i obale, i nikoga za to nije briga. Udri po građanima dok još moš.čekaj, jesmo mi stvarno potpuni idioti ili šta?

E, pa Splite moj di ti ideš?!!!"

Nazvali smo Prometno redarstvo gdje su nam kazali kako je ravan prostor do poljudskog stadiona postao šetnica, odnosno pješačka zona, a o tome je odluku donio Grad Split prije tri tjedna. No, o tome su očito zaboravili poslati obavijest javnosti posebice korisnicima poslovnih i inih prostora u sklopu stadiona, koji su tu prisutni već dugi niz godina i uredno plaćaju svoje obveze.

Na naš upit gdje će se sada parkirati ljudi koji tamo rade, kao i brojni roditelji čija djeca treniraju sportsko penjanje, ali i plivanje, vaterpolo, sinhronizirano plivanje, judo i druge sportove koji se odvijaju u sklopu velikog poljudskog kompleksa, kazali su nam - Nigdje!

Voditelj Odsjeka za komunalno održavanje Grada Splita Damir Babić kazao nam je kako je na potezu od rampe, odnosno ulaza nasuprot bivših PIS-ovih baraka do početka prstena oko stadiona, uvedena pješačka zona.

- Bili smo prisiljeni to napraviti zbog sve većeg broja kamiona, autobusa i kampera koji su se tu parkirali. Pješačka zona koja je sad i označena prometnom signalizacijom, odnosi se ravni dio do početka prstena oko stadiona jer je taj dio pod upravljanjem Grada Splita. Prsten pak nije obilježen prometnom signalizacijom, no taj dio je pod upravljanjem kluba Hajduk, a oni bi se trebali odrediti kako to regulirati - rekao je.

Zeleno svijetlo na ravnom dijelu ostaje tek za autoškole. Ako ne smislite način kako doći do prstena kroz pješačku zonu, kao jedino legalno rješenje nudi vam se parkiralište ispred ulaza u bazene koje je premalo za toliki broj korisnika, a uz sve to još se i naplaćuje.