Što kažu građani o premještanju splitske bolnice na Klis; Neki su šokirani idejom, neki su 'umrli od smija': Tribalo bi onda gradit žičaru od trajekta do tvrđave...

To bi bio jako dobar potez. Puno bolja mi je lokacija na Klisu nego ova di je KBC trenutno. Prohodnost je bolja nego do centra grada. Meni je iz Kaštela brže doći do Klisa nego do centra Splita - govori Jako Žarko, 53-godišnjak iz Gomilice

Smijući se i odmahujući glavom, Splićani su bez puno riječi jasno pokazali što misle o ideji premještanja Kliničkog bolničkog centra iz Splita na Klis. Ukratko, ne vjeruju da će se takvo nešto realizirati.

Nevažno je misle li da je gradnja Sveučilišne bolnice u zaleđu Splita loša ili dobra ideja, većina ih drži da je riječ o još jednom "praznom" obećanju.

- Bio bi lud kada bih u to vjerovao - kaže Splićanin koji iza svoje izjave nije želio "stajati" imenom i prezimenom.

Šteta, jer se brzo sjetio zanimljive činjenice:

- Pa, preko deset godina nisu u stanju riješiti onu malu pristupnu cestu za novo rodilište, a oni najavljuju novu bolnicu - glasno se smije i odlazi naš bezimeni sugovornik.

Činilo se kao da smo mu pitanjem o premještaju KBC-a iz Splita na Klis ispričali jedan od boljih viceva. Nije jedini kojemu je takva ideja u najmanju ruku smiješna, dok je pojedinim sugovornicima toliko nevjerojatna da su na trenutak zanijemili na pitanje.

- Bože sačuvaj. Čim sam to pročitala, slabo mi je došlo. Pa, bolnica mora biti u gradu. A što će na to reći otočani?! Ja iz Podstrane dolazim autobusom, pa kako da još idem do Klisa?! Ne bih volila da se to ostvari. Mislim da bolnica pripada tu gdje je - naglašava Paulina Jakovčević, 72-godišnjakinja iz Podstrane.

Jednako šokirana našim pitanjem bila je i Vinka Radić.

- Nisam čula da će premjestit bolnicu, al’ to zvuči ludo. Pa di će na Klis s bolnicom - čudi se Vinka, 73-godišnjakinja koja je tog jutra rano krenula iz Marine kako bi predigla nalaz i predala ga na komentar.

- Kako bi ja sad išla do Klisa?! Sritna sam šta imam duge linije od Marine pa ne moram minjat nekoliko autobusa da dođem do bolnice, a kako i koliko bi tribala putovat da se bolnica pribaci na Klis - pita se Vinka i pogledom od nas traži barem nekakav komentar ili rješenje za sve one kojima već dolazak u Split predstavlja veliki problem.

Za našu sugovornicu, koja mora krenuti u bolnicu minimalno dva sata prije dogovorenog pregleda, nastavak putovanja do općine u splitskom zaleđu zvuči joj nevjerojatno i gotovo nemoguće, kao da joj je netko rekao da osvoji Klišku tvrđavu.

Ako će Vinka vjerovati riječima Marina Županovića iz susjedne joj Rogoznice, ne mora se brinuti da će doživjeti odlazak u najavljenu Sveučilišnu bolnicu.

- Ma nema ministar Kujundžić para za to - odmahnuo je rukom 82-godišnji Županović kojeg smo ugledali kako sjedi u hladu pokraj Hitnog kirurškog prijema.

- Kažu da će Kinezi dati povoljan kredit za gradnju nove bolnice - odgovaramo mu, na što se Marin namrštio.

- Ali mi živimo od kredita već godinama. Ma, ta bolnica se neće napravit tako da ne moram brinit. Tribalo bi onda gradit žičaru od trajekta do tvrđave za sve ove šta dolaze s otoka, jer nemamo ni ceste do gore - smije se i Županović, uvjeren da se takva ideja o bolnici na Klisu toliko nerealna da nema straha od realizacije najavljenog ambicioznog projekta.

No, mlađim i mobilnim građanima koji koriste automobil, premještaj bolnice na predio Kurtovići sjever (u blizini zgrade Mercedesa) zvuči kao odlična ideja.

- To bi bio jako dobar potez. Normalno je da se ulaže u zdravstvo, a čuo sam da su Kinezi zainteresirani za investiranje. Kažu da ćemo onda liječiti i njihove pacijente jer su oduševljeni našom medicinom, što je po meni skroz dobro. Puno bolja mi je lokacija na Klisu nego ova di je KBC trenutno. Prohodnost je bolja nego do centra grada. Meni je iz Kaštela brže doći do Klisa nego do centra Splita - govori Jako Žarko, 53-godišnjak iz Kaštel Gomilice, a slično je izračunao i njegov susjed Ivan Ćubelić.

- Mislim da je bolnica na Klisu odlična ideja. KBC je građen kada je Split bio puno manji grad. Na Firulama i Križinama više nema prostora za širenje, nema prostora za parking, a ovoj bolnici gravitira cijela Dalmacija. Zato mislim da bi Klis bio puno bolja lokacija nego što je sada.

Uostalom, vjerujem da se će se raditi bolnica po najnovijim visokim standardima što bi bilo daleko bolje nego ovo što je trenutno. Na koncu, meni je puno lakše iz Kaštela doći u Klis, nego u centar grada - ispričao nam je sugovornik dok je pred glavnim ulazom u bolnicu na Firulama čekao suprugu.

Što se tiče otočana, smatra da njima svakako nije "zgodno" putovati na preglede, jer bila bolnica u Splitu ili Klisu, stanovnici škoja svejedno moraju koristiti usluge taksija ili javnog gradskog prijevoza. Na pitanje smatra li da će Sveučilišna bolnica, kako je najavljeno, biti gotova do 2023. godine, nasmijao se i Ćubelić.

- Ne vjerujem nikome ništa. Pred izbore su svi slatkorječivi, obećaju i ono što mogu i što ne mogu ispuniti. Bilo bi bolje da obećaju dvije stvari i barem jednu naprave - odgovorio je.

Prema najavama, kineski investitori, odnosno predstavnici "Sinopharma", najveće farmaceutske tvrtke u vlasništvu Kine, planiraju do kraja iduće godine postaviti kamen temeljac za novu Sveučilišnu bolnicu u Klisu.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić kazao je kako bi Sveučilišna bolnica, "teška"1,5 milijardi kuna (sa svom potrebnom opremom), bila isključivo u hrvatskom vlasništvu, a Kinezi bi nam dali vrlo povoljan kredit za njenu izgradnju.

Kujundžić je dodao da će se prostor na Firulama i Križinama prenamijeniti, a od prodaje tog atraktivnog zemljišta, mogao bi se vratiti veliki, ako ne i cijeli iznos kredita koji bi nam investitori s dalekog istoka omogućili za izgradnju nove Sveučilišne bolnice

Za komentar na takav plan upitale smo dvije gospođe koje su sjedile na drvenoj klupi pokraj ulaza u Klinički bolnički centar na Firulama, koji bi uskoro mogao postati ekskluzivni hotel.

- Ma, grozno.To nije normalno. Živim u Splitu i bilo bi mi nevjerojatno da nemamo bolnicu u gradu. Kome je ta ideja pala na pamet, taj je stvarno… Ne znam. Ne želim reć ništa grubo - zgrožena je Lidija Šamanić, koja smatra da je takva najava još jedno "lažno predizborno obećanje".

S njom se slaže Jadranka Klarić iz Sumpetra.

- Puno obećanja, a ništa konkretnih promjena. Naši političari to znaju fino plasirati, ali su to prazne priče. Ne vjerujem da će se to napraviti, a i ne želim da se premjesti bolnica na Klis. Na žalost, čest sam gost KBC-a pa ih vidim da manje, ali važnije probleme nisu u stanju riješiti, a ne još da će graditi novu bolnicu - oštro će naša sugovornica, na što je Lidija Šamanić dodala:

- Hvala Bogu da im ne vjerujemo. Ništa im ne vjerujem. Ne gledam više niti vijesti, samo vremensku prognozu i balun. Najdraže mi je gledat Hajduka i Barcelonu. Volim i Manchester pogledat, Liverpool, Romu… Tu i tamo Real Madrid - nabraja Lidija i polagano se vraća na temu koju smo prekinuli "apsurdnim" pitanjem.

- Evo, nekidan je Barcelona dobila pet naprema jedan, ili dva. Odlični su bili - dodaje Jadranka i ekspresno vrati misli na sve što ih uveseljava, daleko obećanja kojima odavno ne vjeruju.