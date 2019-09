Jedan od glavnih problema osoba s invaliditetom je pristup pojedinim mjestima u centru grada. Kroz projekt "USEFALL" Gradu Splitu u lipnju prošle godine osigurano je 270 tisuća eura bespovratnih sredstava da bi se teže pokretljivim osobama poboljšao pristup frekventnim lokacijama unutar Dioklecijanove palače i stare gradske jezgre.

Uz pomoć dobivenih sredstava postavljen je kosi lift i rampa unutar dva prolaza s Prokurativa prema susjednim ulicama, odnosno s Prokurativa na Marmontovu i na Ulicu bana Josipa Jelačića, postavljen je lift u Zlatnim vratima i lift/platforma na istočnom ulazu u povijesnu jezgru kod Srebrenih vrata Dioklecijanove palače.

No, nisu stvari bajne kao što se misli. Čitatelj nam je istaknuo problem s kojim se susreću osobe s invaliditetom kada žele iz Ulice bana Josipa Jelačića doći na Prokurative. Na pješačkom prijelazu se vrlo teško mogu popeti na trotoar jer pristup nije prilagođen i njima je to prepreka.

U Facebook grupi "Za pristupačan Split" također su komentirali problem s kojima se susreću osobe s invaliditetom.

- To je famozan "USEFALL" program i tako završavaju priče velikih i važnih projekata kada u iste ne uključuju osobe koje bi ga izravno koristile. Preko istog projekta se izradila zaštita za izlazak s rampe od Prokurativa. Da ne govorim da se originalna ograda, koju je netko rasturio, ponovno postavila s ojačanjima što govori koliko se ozbiljno pristupalo ovome projektu. Žao mi je što je to sve tako ispalo. Hoće li se ovaj nogostup izlivelat i hoće li se napraviti rampa za izlazak na kolnik nepoznato je.

Ali, ako i budu radili rampu morat će ukloniti već postavljena stupove i ponovno naplatiti taj rad, no nitko nije vodio računa da se na primjer pješački prijelaz osigura pa da više nikada nemamo kretenskih bahatih i egotriperskih vozača koji parkiraju baš tu i nerijetko se čak popnu na nogostup, komentirala je jedna članica grupe dodajući kako su između asfalta i kamena velike pukotine duboke do četiri, a široke i do osam centimetara.

Ističu kako svi koji se koriste pomagalima za kretanje to predstavlja mogućnost dodatnog ozljeđivanja.

- Ma što će itko misliti o tome da bi osoba s invaliditetom voljela doći na plato Prokurativa i popiti kavu, prisustvovati društvenim, sportskim ili kulturnim događanjima. Ma kakvi, piše članica dodajući kako ne razumije ovakvu igru odgovornih i taj moždani sklop.

- Nije sve sakupljanje političkih poena i napredovanje u stolici ili fotelji. Puno više je da ste vi odgovorni na službi građanima, čašću, poštenjem te predanošću i upravu tu možete sakupljati svoje političke poene ilitiga bodove. Da sam Gradonačelnica sigurna sam da se ovakve smijurije i izrugivanje ne bi događalo. Nisam. Niti želim biti, ali ovo je teško sprdanje onih koji su isključivi i koji ne pitaju one koji će se na samom kraju i koristiti ovim projektnim biserima kako bi im projekt bio uspješan. Da sam kojim slučajem dio monitoring tima ovaj projekt bi bacila u smeće i naložila vraćanje sredstava i naplatu penala, zaključuje.

Za komentar situacije u samom centru grada pitali smo i bivšeg dugogodišnjeg čelnika, danas ugašene Mreže udruga osoba s invaliditetom Dalmacije, Antu Raosa.

- Normalno da se u staroj gradskoj jezgri ne može rušiti i iznova graditi, ali postoje rješenja koja uveliko mogu omogućiti slobodno kretanje osobama s invaliditetom. Najgore je što odgovorne osobe to rade površno, ne sudjelujemo mi koji smo u konačnici i krajnji korisnici i najbolje znamo probleme s kojima se susrećemo, objašnjava Raos dodajući kako su nažalost postali osobe koje ovise o projektima, što je potpuno loše.